Tối 28/3, Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ước tính có khoảng 70.000 người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 thể hiện sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển.

Biển người “cháy” cùng đêm khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 28/3 (Ảnh: Nguyễn Gia).

Sự kiện là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế về một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng, khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của đất nước.

Thông qua 244 hoạt động xuyên suốt trong năm (18 hoạt động do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động của Gia Lai và 117 từ các địa phương khác), Năm du lịch Quốc gia sẽ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá các danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại đêm khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

“Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ là một sự kiện du lịch đơn thuần, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Đó là lời mời gọi bạn bè năm châu đến khám phá một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, giàu bản sắc và đầy sức sống”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chu đáo chuỗi sự kiện Năm du lịch Quốc gia.

Ông đề nghị tỉnh phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ, phát triển kinh tế đêm, du lịch sinh thái, kinh tế xanh. Cùng với đó, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; hoàn thiện hạ tầng, tăng liên kết vùng, xây dựng môi trường du lịch văn minh, bền vững.

Sân khấu hoành tráng cùng màn pháo hoa rực rỡ chào mừng Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 (Ảnh: Nguyễn Gia).

Nhấn mạnh trục “Đại ngàn - Biển xanh”, Phó Thủ tướng yêu cầu hình thành chuỗi giá trị du lịch liền mạch từ núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của mảnh “đất võ, trời văn” quê hương của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung - Nguyễn Huệ và biển đảo, tạo lợi thế cạnh tranh, đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng du lịch của khu vực và cả nước.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ là lời mời gọi khám phá, mà còn thể hiện khát vọng kết nối, hội tụ và phát triển.

Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu hình ảnh một điểm đến thân thiện, giàu tiềm năng; tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Dòng người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành xem chương trình nghệ thuật đặc biệt Năm du lịch Quốc gia 2026 (Ảnh: Doãn Công).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng, thiên nhiên làm lợi thế và người dân làm trung tâm.

“Chúng tôi cam kết tổ chức thành công Năm du lịch Quốc gia với tinh thần “chuyên nghiệp - an toàn - thân thiện - ấn tượng”, để mỗi du khách khi đến với Gia Lai đều có những trải nghiệm chân thành, khác biệt và đáng nhớ”, ông Tuấn nói.