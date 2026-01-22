Ảnh cưới Á hậu Phương Nhi và con trai tỷ phú chở nhau trên xe đạp gây chú ý

Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng diễn ra sáng 22/1 ở Khánh Hòa. Trước thềm buổi lễ, loạt ảnh cưới của cặp đôi cũng lần đầu được ê-kíp thực hiện hé lộ với khán giả.

Á hậu Phương Nhi thực hiện 2 bộ ảnh cưới với 2 phong cách khác nhau. Ở bộ ảnh đầu tiên, người đẹp gốc Thanh Hóa và chồng xuất hiện trong không gian có tông màu xanh đậm - trắng.

Phương Nhi diện váy cưới cổ yếm, khoe nhan sắc ngọt ngào, nở nụ cười hạnh phúc bên bạn đời. Hình ảnh chồng doanh nhân chở Phương Nhi trên chiếc xe đạp khiến nhiều khán giả thích thú.

Điểm nhấn của bộ ảnh là sự xuất hiện của chú ngựa trắng, hướng đến năm Bính Ngọ đồng thời gợi lên hình ảnh công chúa, hoàng tử cùng bạch mã trong những câu chuyện cổ tích.

Trong chủ đề này, Á hậu Phương Nhi diện bộ váy cưới đắp ren mang phong cách cổ điển. Kiểu tóc búi cao cùng phụ kiện cài tóc, bông tai, giày cao gót hoàn thiện hình ảnh sang trọng cho người đẹp sinh năm 2002.

Ở bối cảnh khác, Phương Nhi và chồng tạo dáng bên đàn dương cầm. Bố cục không gian, ánh sáng được người hâm mộ nhận xét "đẹp như thước phim điện ảnh".

Ở bộ ảnh thứ hai, Á hậu Phương Nhi và chồng chọn chủ đề khu vườn cổ tích. Cặp đôi xuất hiện rạng rỡ, ngọt ngào trong không gian ngập tràn hoa lá mùa xuân thơ mộng.

Phương Nhi diện bộ váy cưới được thiết kế cầu kỳ, có điểm nhấn là chi tiết cắt eo. Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng choàng tay ôm bạn đời, nhìn cô trìu mến.

Một nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân trí, lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1. Sau lễ hằng thuận vào sáng nay, tiệc cưới chính diễn ra vào tối cùng ngày. Vào ngày 23/1, khách mời sẽ tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trong đó có một giải thể thao thuộc khuôn khổ sự kiện.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa. Một năm qua, người đẹp sống kín tiếng, tập trung cho việc học. Thi thoảng, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng bạn đời tại một số sự kiện của gia đình nhà chồng.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7m, số đo 3 vòng 80-57-88cm. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô nhận giải phụ Người có làn da đẹp nhất và đoạt danh hiệu Á hậu 2 chung cuộc. Từng hoạt động nghệ thuật năng nổ, Phương Nhi gây bất ngờ khi "ở ẩn" từ đầu năm 2024. Hơn 2 năm qua, cô ngừng cập nhật mạng xã hội, không tham gia các sự kiện của làng giải trí. Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình.

Ảnh: Antiantiart, Louis Wu