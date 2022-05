Ngày 9/5, các chuyên gia thuộc dự án "Wonders of the Mekong" (Tạm dịch: Kỳ quan sông Mekong) do Mỹ tài trợ, đã tiến hành giải cứu một con cá đuối nước ngọt khổng lồ bị sa lưới nhóm ngư dân ở tỉnh Stung Treng của Campuchia.

Đây là một con cá đuối cái, thuộc một trong những loài cá lớn và quý hiếm nhất Đông Nam Á. Con vật nuốt chửng những con cá nhỏ bị móc làm mồi ở lưỡi câu và bị nhóm ngư dân bắt được.

Nó có kích thước lên tới 4m, nặng 180kg (Ảnh cắt từ clip).

Nhóm chuyên gia quốc tế tới hiện trường làm việc với các ngư dân để tháo lưỡi câu khỏi con cá. Sau khi được kiểm tra tình trạng sức khỏe và cân đo, con vật được thả trở về môi trường sống tự nhiên. Được biết, con vật có kích thước khổng lồ, dài 4m, nặng tới 180kg.

Nhóm chuyên gia quốc tế đã tới giải cứu cá đuối nước ngọt khổng lồ và thả nó về môi trường tự nhiên (Ảnh: SCMP).

Sông Mekong vốn là môi trường sống của nhiều sinh vật lớn nhỏ. Trưởng dự án Zed Hogan, một nhà sinh vật học về cá đến từ Đại học Nevada cho biết, hệ sinh thái dưới nước của sông Mekong vẫn chưa được giới chuyên gia trên thế giới tìm hiểu hết.

Bắt được cá đuối nước ngọt khổng lồ dài 4m, nặng 180kg trên sông Mekong

Cá đuối sông Mekong là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Ở phần đuôi của chúng chứa chất độc cực kỳ nguy hiểm. Khi mang thai, chúng thường hung dữ hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Các chuyên gia hiện chưa thể ước tính số lượng loài này, tuy nhiên chúng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan tới các hoạt động của con người. Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) đã xếp loài cá đuối này vào nhóm nguy cấp.

Cận cảnh một con cá đuối nước ngọt sông Mekong (Ảnh: Travel).

Hiện sông Mekong đang là nơi sinh sống của hơn 1.000 loài cá. Con cá đuối nước ngọt này không phải là sinh vật khổng lồ duy nhất ẩn náu trong vùng nước giàu phù sa này. Cũng tại con sông này tồn tại con cá tra dầu và cá chép khổng lồ có thể đạt kích thước tới 3m, nặng 270kg.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, ở vùng nước nơi cách xa vị trí các ngư dân bắt được con cá đuối có những vực sâu tới 80m. Nhiều khả năng đây là nơi còn có những sinh vật khổng lồ hơn.

Sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua phía nam Thái Lan, tới địa phận Lào, Myanmar, Campuchia và Việt Nam. Dòng sông này đã "nuôi sống" 60 triệu người qua lưu vực và các nhánh của nó.