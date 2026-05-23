Bất chấp nguy hiểm để tạo dáng bên rìa vách đá núi lửa cao 100m

Núi Thới Lới là ngọn núi lửa lớn nhất tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đỉnh núi cao hơn 169m, đây cũng là điểm cao nhất trên đảo Lý Sơn. Ngọn núi lửa này có đường kính đáy 1,4km, miệng 0,35km. Quá trình phun trào của núi lửa Thới Lới tạo nên những cảnh quan ngoạn mục, đặc biệt là vách đá cao sừng sững bên bờ biển.

Đứng từ đỉnh núi Thới Lới du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh đặc khu Lý Sơn. Bên cạnh đó, tuyến đường dẫn lên đỉnh núi có khung cảnh đẹp với một bên là đồi núi, một bên là bờ vực với không gian biển cả bao la. Để đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền địa phương đã lắp đặt hộ lan trên tuyến đường này.

Núi Thới Lới với vách đá sừng sững bên bờ biển (Ảnh: Quốc Triều).

Tại khu vực cao khoảng 100m gần đỉnh núi có một bãi đất rộng nằm ngoài hộ lan. Đây là vị trí mà du khách có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Chính điều đó khiến nhiều người vượt hộ lan đến sát rìa vách đá để tạo dáng chụp ảnh. Dù chính quyền địa phương đã lắp đặt biển cảnh báo, nhưng tình trạng du khách vô tư đi lại, vui đùa ở khu vực nguy hiểm vẫn tiếp diễn.

Theo anh Nguyễn Văn Thiện (đặc khu Lý Sơn), khu vực ngoài hộ lan của tuyến đường dẫn lên đỉnh Thới Lới rất nguy hiểm do độ dốc cao, bề mặt đá đã bị phong hóa nên du khách rất dễ trượt ngã. Mặt khác, trên đỉnh núi thường xuyên có gió lớn, dễ gây tai nạn cho những người đứng sát rìa vách đá.

Du khách vượt hộ lan ra sát rìa vách đá của núi Thới Lới để chụp ảnh (Ảnh: Quốc Triều).

“Khu vực này rất nguy hiểm vì có gió mạnh, đá bị phong hóa nên vỡ ra thành từng viên nhỏ khiến du khách rất dễ trượt chân”, anh Thiện nói.

Theo ông Phan Văn Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn, thời gian qua có nhiều du khách bất chấp nguy hiểm để ra sát rìa vách đá núi Thới Lới chụp ảnh, ngắm cảnh. Dù chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp ngăn chặn những tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

Bề mặt đá phong hóa, độ dốc cao là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho du khách (Ảnh: Quốc Triều).

“Khu vực rìa vách đá trên đỉnh núi Thới Lới rất nguy hiểm. Chúng tôi đã lắp đặt hộ lan, biển cảnh báo nhưng nhiều du khách vẫn ra khu vực này để chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn”, ông Thảo cho biết.

Theo ông Thảo, thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục làm việc với các công ty du lịch, cơ sở lưu trú để đề nghị phối hợp tuyên truyền cho du khách về những khu vực nguy hiểm trên đảo Lý Sơn. Từ đó giúp du khách nâng cao nhận thức nhằm tự bảo vệ mình, phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.