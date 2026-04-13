Nhiều nhóm du khách đưa trẻ em ra giữa quốc lộ để chụp ảnh

Thời gian qua, tái diễn tình trạng du khách đứng giữa quốc lộ 24, đoạn chạy qua xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) để chụp ảnh.

Quốc lộ 24 chạy qua trung tâm xã Măng Đen có nhiều đoạn thẳng tắp với hai bên là rừng thông rất đẹp. Do đó, du khách thường dừng xe bên đường để ngắm cảnh, chụp ảnh. Điều đáng nói, du khách đã dàn hàng ngang trên đường gây mất an toàn giao thông.

Nhóm du khách với nhiều thành viên là trẻ em đã dàn hàng ngang trên quốc lộ 24 để chụp ảnh (Ảnh: Hà Xuyên).

Ghi nhận của phóng viên vào trưa 12/4, đoạn đường dài khoảng 1km gần nút giao giữa quốc lộ 24 với đường Trần Kiên có hàng chục ô tô dừng lại. Hàng trăm du khách xuống xe rồi bắt đầu chụp ảnh với hàng thông hai bên đường. Để có những bức ảnh ấn tượng hơn, nhiều người đã ra giữa đường để tạo dáng.

Trong khoảng 20 phút có 5 nhóm du khách đã bất chấp nguy hiểm để chụp ảnh. Trong đó, một nhóm du khách có 16 thành viên thay nhau đứng giữa quốc lộ hơn 10 phút để tạo dáng chụp ảnh. Nhiều ô tô qua đoạn này phải giảm tốc độ để tránh va chạm với du khách.

Chị Nguyễn Thị Hà (trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đoạn đường này thẳng tắp, lại có dốc che khuất tầm nhìn nên việc du khách dàn hàng ngang tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Du khách vẫn vô tư tạo dáng giữa đường dù nhiều ô tô đang lao đến (Ảnh: Hà Xuyên).

“Đi đến đoạn này tôi thấy nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa ra đứng giữa đường để chụp ảnh rất nguy hiểm. Khi xe đi đến có người vội lao vào lề đường để tránh nhưng có người vẫn vô tư tạo dáng”, chị Hà cho biết.

Theo ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, vào dịp lễ hoặc cuối tuần có rất đông du khách đến xã Măng Đen để tham quan. Nhiều du khách thấy đoạn đường chạy qua rừng thông rất đẹp nên đã dừng lại chụp ảnh.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở du khách. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng rời đi du khách lại đứng giữa đường chụp ảnh.

Tình trạng du khách dàn hàng ngang trên quốc lộ 24 để chụp ảnh tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (Ảnh: Hà Xuyên).

“Lực lượng của xã thường xuyên kiểm tra tại đoạn đường này để nhắc nhở du khách cần đảm bảo an toàn. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng không có mặt thì du khách lại ra giữa đường để chụp ảnh. Tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh”, ông Thắng thông tin.

Xã Măng Đen có thiên nhiên hoang sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây còn nổi tiếng với rừng thông và hoa mai anh đào. Năm 2025, Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn khi đón gần 2 triệu lượt khách, trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi.