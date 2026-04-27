Lối đi bộ nguy hiểm nhất thế giới: Cao như 90 tầng lầu, vừa đi vừa run

Đường đi bộ nguy hiểm nhất thế giới ở Trung Quốc

Nằm cheo leo trên vách đá dựng đứng của núi Hoa Sơn (thành phố Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), đường “ván đạo trên không” được mô tả có tổng chiều dài khoảng 3,6km, gồm nhiều đoạn đường men theo vách núi, kết nối các điểm như Thạch Môn Quan, Triều Nguyên Động hay Lưỡng Tiên Động.

Trong đó, đoạn ván gỗ treo lơ lửng thường được dân du lịch gọi là “Plank Walk” nằm ở độ cao khoảng 300m so với mặt đất, tương đương một tòa nhà gần 90 tầng, từ lâu được xem là một trong những trải nghiệm du lịch mạo hiểm đáng sợ nhất hành tinh.

Dù đã được gia cố bằng các biện pháp an toàn hiện đại, hành trình này vẫn khiến không ít du khách “toát mồ hôi” ngay từ những bước chân đầu tiên.

Theo trang China Discovery, Plank Walk được xây dựng từ hơn 700 năm trước bởi một đạo sĩ, ban đầu phục vụ mục đích tu hành và thử thách tinh thần. Con đường nằm ở sườn phía đông của đỉnh Nam, đỉnh cao nhất trong hệ thống Hoa Sơn, với độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển.

Những tấm ván gỗ mỏng được gắn trực tiếp vào vách đá dựng đứng, tạo thành lối đi hẹp, chênh vênh giữa không trung, buộc người di chuyển phải bám vào vách núi hoặc dây xích để giữ thăng bằng.

Nhiều hãng truyền thông quốc tế đã gọi đây là “con đường nguy hiểm nhất thế giới”. Trang Travel China Guide cho biết, có những đoạn chỉ rộng khoảng 30cm, không hề có lan can bảo vệ. Người đi phải bám vào dây xích hoặc các thanh sắt đóng vào vách đá để di chuyển.

Trong khi đó, tờ Times of India mô tả, một số đoạn gần như thẳng đứng, buộc du khách phải leo xuống bằng các thanh kim loại cắm vào đá, trong điều kiện bên dưới là vực sâu hun hút. Đáng chú ý, đây là tuyến đường “cụt”, không có lối thoát khác, nên du khách phải quay lại theo đúng lối đã đi.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn, du khách bắt buộc phải đeo dây bảo hộ và móc vào hệ thống cáp sắt dọc theo vách núi. Theo China Discovery, phí thuê thiết bị bảo hộ khoảng 30 tệ (hơn 100.000 đồng) trong hành trình thường kéo dài từ 1 đến 2 giờ.

Tuy nhiên, ngay cả khi có dây an toàn, trải nghiệm này vẫn không dành cho người yếu tim. Việc di chuyển trên những tấm ván hẹp, phải né tránh người đi ngược chiều trong không gian hạn chế, đòi hỏi sự tập trung cao độ và thể lực tốt.

Một số nguồn từng đề cập đến các tai nạn xảy ra tại đây, nhưng theo Travel China Guide, không có số liệu chính thức nào xác nhận số ca tử vong cụ thể. Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp an toàn nhằm hạn chế rủi ro cho du khách.

Hoa Sơn vốn là một trong “Ngũ Nhạc”, tức 5 ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc. Plank Walk ban đầu chỉ phục vụ cho các đạo sĩ khổ tu, nhưng ngày nay đã trở thành điểm đến nổi tiếng với du khách quốc tế, đặc biệt là những người ưa thích cảm giác mạnh.

Không ít video ghi lại cảnh du khách run rẩy bám vào vách đá, từng bước di chuyển trên con đường ván đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, góp phần đưa địa điểm này vào danh sách phải chinh phục của nhiều tín đồ du lịch mạo hiểm.

Dù mang lại cảm giác chinh phục đặc biệt, Plank Walk không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Địa hình hiểm trở, độ cao lớn và áp lực tâm lý là những yếu tố khiến hành trình này trở thành thử thách thực sự, ngay cả với những người có kinh nghiệm leo núi.

Tuy vậy, chính sự nguy hiểm và độc đáo ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng, biến con đường ván treo trên núi Hoa Sơn trở thành một trong những điểm đến gây tò mò và tranh luận nhiều nhất trong cộng đồng du lịch toàn cầu.

