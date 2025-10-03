Bão số 11 tăng tốc, du khách cân nhắc khi đi Sa Pa, Mù Cang Chải, Mộc Châu

Sau bão số 10, các tỉnh miền núi phía Bắc chịu nhiều ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở, các hoạt động sản xuất, giao thông, du lịch bị gián đoạn. Trong khi đó, bão Matmo (cơn bão số 11) hình thành, dự báo sẽ tăng tốc, mạnh lên khi đi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 11 có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn trên toàn bộ Biển Đông từ ngày 2/10. Các tỉnh ven biển miền Trung và miền Bắc nước ta cần chuẩn bị kịch bản ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét ở vùng núi.

Giữa bối cảnh tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, điều khiến du khách băn khoăn là không biết có nên tiếp tục thực hiện các chuyến đi đến các điểm du lịch hấp dẫn như Mù Cang Chải, Sa Pa, Mộc Châu… dịp này hay không?

Đường lên Mù Cang Chải qua đèo Khau Phạ tạm thời bị chia cắt

Mù Cang Chải là điểm đến hấp dẫn du khách tháng 9, tháng 10 hàng năm (Ảnh: Hoàng Lan).

Sáng 2/10, thời tiết tại Mù Cang Chải (Lào Cai) khá đẹp. Trời nắng to chiếu xuống những dải ruộng bậc thang đang chuyển màu, uốn lượn như những dải lụa.

Tuy nhiên, tại các điểm ngắm lúa vàng đẹp như Mâm Xôi, Móng Ngựa thưa vắng khách du lịch. Khung cảnh khác hẳn thời điểm khoảng một tuần trước khi du khách đổ về check-in, ùn tắc cả hai lối lên xuống những điểm này.

Nguyễn Hùng, một người làm du lịch ở xã Mù Cang Chải, cho biết, chỉ có một số khách lẻ hoặc khách di chuyển theo đường từ Sa Pa sang tham quan Mù Cang Chải những ngày này. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều. Đa số khách đều lùi lịch đến tuần sau.

Hùng cho biết, anh vốn đã kín lịch khách đặt hướng dẫn và chụp ảnh vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10, đèo Khau Phạ bị sạt lở nghiêm trọng khiến cung đường truyền thống di chuyển theo quốc lộ 32 qua Phú Thọ - Nghĩa Lộ - Khau Phạ lên Tú Lệ, Mù Cang Chải bị gián đoạn.

“Tôi tạm nghỉ từ 30/9 đến nay. Tất cả khách đều lùi lịch sang tuần sau”, anh Hùng nói.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai), cho biết, hiện tại giao thông khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ vẫn bị chia cắt chưa thể thông tuyến.

Trận sạt lở lớn lúc 4h ngày 1/10 đã cuốn đi khoảng 30m mặt đường, làm chia cắt giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu). Có khoảng 30-40 điểm sạt lở trên toàn tuyến đường khu vực đèo Khau Phạ, trong đó, điểm sạt lớn nhất ở km269. Khi máy xúc bắt đầu san gạt thì đất đá, nước từ trên cao lại dội xuống khiến việc sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn.

Giao thông gián đoạn sau bão số 10 khiến các tour du lịch tới Mù Cang Chải bị ảnh hưởng.

Mộc Châu (Sơn La) vẫn có khách lẻ, giao thông không quá nghiêm trọng

Trong khi đó, tại Mộc Châu (Sơn La), theo tìm hiểu của phóng viên, các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch hiện tại đã có thể diễn ra bình thường. Các tuyến đường lên Mộc Châu lưu thông tốt. Thời tiết thi thoảng vẫn có mưa rải rác. Trong ngày 2/10, vẫn có những khách lẻ di chuyển từ Hà Nội lên Mộc Châu để tham quan các điểm đến.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Sơn La cho biết, bão số 9 và bão số 10 gây ngập cục bộ, sạt lở một số nơi, song không gây ảnh hưởng tới các khu, điểm du lịch trọng điểm như Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai hay Mường La.

Trước dự báo bão số 11 có thể ảnh hưởng trực tiếp tới Bắc Bộ, ông Việt cho biết, Sở VH-TT&DL tỉnh Sơn La vẫn thường xuyên nắm tình hình để trao đổi với các xã, phường, đảm bảo các hoạt động du lịch phải an toàn, theo dõi sát về tình hình bão lũ để cảnh báo, kịp thời thông tin đến khách du lịch.

“Thời gian này liên tiếp xuất hiện các cơn bão nên du khách cũng đang cân nhắc, lựa chọn các điểm đến và thời gian tới Mộc Châu cho phù hợp”, ông Việt nói.

Cũng theo đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Sơn La, đơn vị này đang phối hợp với ngành nông nghiệp, môi trường xây dựng nền tảng số du lịch thông minh, để cập nhật những cảnh báo về an ninh, an toàn, bão lũ, giao thông để du khách đến Mộc Châu có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.

Bản Cát Cát ở Sa Pa (Lào Cai) bị mưa lũ quét qua (Ảnh cắt từ clip).

Hà Giang vẫn còn sạt lở, tour du thuyền sông Nho Quế tạm dừng

Dự tính tới Hà Giang (cũ), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang vào ngày 3/10, nhưng khi cập nhật tình hình thời tiết thấy một số khu vực còn xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất, chị Đinh Mai Thanh (28 tuổi) băn khoăn và cân nhắc.

Trước đó, khu vực đường xuống sông Nho Quế cũng bị sạt lở, tour thuyền đưa khách tới hẻm Tu Sản đã tạm dừng từ ngày 30/9. Đây cũng là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất khi du khách tới Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết, đơn vị đã phát thông báo tới các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch cần theo dõi sát sao bản tin dự báo thời tiết, xây dựng phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và tài sản.

Ngoài ra, chương trình tham quan tour tới các khu vực có nguy cơ sạt lở cần được rà soát, điều chỉnh, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không đưa khách tới vùng cảnh báo nguy hiểm.

Đoạn đường từ trung tâm xã Mậu Duệ đi Yên Minh (Tuyên Quang) bị sói lở nghiêm trọng, các phương tiện giao thông khó đi lại (Ảnh: Minh Quang).

Ngành du lịch tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị hướng dẫn khách thay đổi lịch trình, chuẩn bị điều kiện lưu trú an toàn trong những ngày bão ảnh hưởng.

Xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho du khách

Từ tháng 9 trở đi, các tỉnh miền núi phía Bắc thường bước vào mùa đẹp nhất trong năm bởi thời tiết sang thu mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động khám phá và trekking (đi bộ, leo núi).

Đây là thời điểm ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Hà Giang), Sa Pa (Lào Cai) vàng rực, tạo nên những khung cảnh ngoạn mục, thu hút cả khách trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, khi bão số 10 đổ bộ, nhiều tour du lịch bị ảnh hưởng.

Đại diện Vietravel cho biết, đơn vị đang theo dõi tình hình thời tiết và sẽ mở lại các tour ngay khi các cơ quan chính quyền tại địa phương thông báo, các điểm đến dịch vụ, lưu trú trở lại hoạt động bình thường.

Đại diện khu resort 5 sao Garrya Mù Cang Chải cho biết, hầu như tất cả các booking (đặt phòng) đều bị lùi, chỉ có một số ít khách đi vòng qua đường Sa Pa có thể lên resort và thực hiện chuyến du lịch như kế hoạch.

“Đối với các khách lên trước bão số 10, đang lưu trú chọn tiếp tục ở lại, chúng tôi hỗ trợ khách bằng cách giảm 50% giá phòng hoặc cung cấp một số trải nghiệm thư giãn để khách hàng cảm thấy thoải mái khi thời gian lưu trú lâu hơn dự định”, vị đại diện nói.