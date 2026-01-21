Bánh mì heo quay đứng đầu danh sách 100 món ngon nhất Việt Nam

Taste Atlas cho biết, bảng xếp hạng này dựa trên đánh giá của cộng đồng người dùng thật trên toàn cầu. Danh sách lần này ghi nhận tổng cộng 8.562 lượt đánh giá, trong đó có 5.591 lượt được hệ thống xác định là hợp lệ và có giá trị.

Dẫn đầu danh sách, bánh mì heo quay được giới thiệu là một biến thể truyền thống của bánh mì Việt Nam, với phần nhân chính là thịt ba chỉ quay. Thịt được quay giòn với lớp gia vị đậm đà, thái lát rồi kẹp trong ổ bánh mì nóng giòn.

Hình ảnh bánh mì heo quay Việt Nam trên trang Taste Atlas (Ảnh: Taste Atlas).

Món thường ăn kèm sốt, đồ chua làm từ cà rốt, củ cải trắng, dưa leo, ngò và hẹ, có thể thêm ớt tươi để tăng độ cay. Ở một số nơi, bánh mì heo quay còn được phết thêm pate gan gà, giúp hương vị trở nên béo ngậy, đậm đà hơn.

Taste Atlas cũng giới thiệu đây là món ăn phổ biến tại các hàng quán vỉa hè và được xem là một trong những loại bánh mì được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Đứng thứ hai trong danh sách là bún bò Nam Bộ, vị trí thứ ba là phở bò và vị trí thứ tư là mì Quảng - đặc sản miền Trung có nguồn gốc từ Quảng Nam.

Phở bò đứng vị trí thứ ba trong danh sách (Ảnh: Taste Atlas).

Đáng chú ý, nước mắm tỏi ớt xếp ở vị trí thứ năm trong danh sách “Top 100 món ăn Việt Nam”. Kết quả này cho thấy thực khách quốc tế rất ấn tượng với chén nước chấm quen thuộc của người Việt - nơi nước mắm cá, chanh, đường, tỏi và ớt hòa quyện - giản dị nhưng lại góp phần làm nên hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn ghi nhận nhiều món khác như bò kho, bánh xèo, cùng các món bình dân được yêu thích như rau muống xào tỏi, chả giò, bò lá lốt, nem lụi, gỏi đu đủ và món ăn đặc trưng trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam là thịt kho hột vịt.

Món rau muống xào tỏi bình dân cũng góp mặt trong danh sách này (Ảnh: Taste Atlas).

Danh sách của Taste Atlas một lần nữa cho thấy sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, từ những món ăn đường phố giản dị đến các món truyền thống gắn liền với văn hóa và đời sống người Việt.

Theo Taste Atlas, bảng xếp hạng trên không nhằm đưa ra kết luận mang tính tuyệt đối về ẩm thực, chủ yếu để tôn vinh những món ăn địa phương đặc sắc, khơi gợi niềm tự hào về ẩm thực truyền thống, kích thích sự tò mò, khám phá của thực khách quốc tế đối với những món ăn chưa từng trải nghiệm.