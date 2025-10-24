Bãi biển phủ kín dải "đồng xu bạc" dài 2km, chuyên gia cảnh báo có độc

Trong những ngày qua, ở khu vực bờ biển phía tây thành phố Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) bất ngờ xuất hiện dải sinh vật màu bạc lạ mắt kéo dài khoảng 2km. Thoạt nhìn, trông chúng như vô số đồng xu bạc phủ kín mặt cát.

Hiện tượng lạ thu hút rất đông người dân và du khách tới quay phim, ghi hình rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Bãi biển phủ kín sinh vật lạ như những đồng xu bạc (Ảnh: ET Today).

Tuy nhiên một số chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, du khách không được chạm tay vào chúng. Được biết, những "đồng xu bạc" thực chất là sứa bạc hay còn gọi là sứa đồng xu vốn là loài có độc.

Cơ quan môi trường ở địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp suốt nhiều ngày. Song tiến độ gặp nhiều khó khăn do thời tiết và địa hình bờ biển.

Chuyên gia Lư Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đất ngập nước Đạm Mạn ở thành phố Hải Khẩu cho biết, đây là hiện tượng sứa bạc bị trôi dạt. Dù vốn là hiện tượng tự nhiên, song đợt này mật độ xuất hiện của chúng dày đặc bất thường.

Do sứa dính chặt vào lớp cát nên nhân viên chỉ có thể dùng cào để thu gom cẩn thận. Phần lớn khu vực đã được dọn sạch, song vẫn còn những đợt sứa mới bị sóng đánh dạt lên bờ. Khi thời tiết ổn định hơn, công tác làm sạch dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng một ngày tới.

Cận cảnh những sinh vật có độc (Ảnh: ET Today).

Theo các chuyên gia, loài sứa bạc có độc ngay cả khi đã chết. Bởi vậy, việc chạm tay trần hoặc đi chân đất trên bãi cát có thể gây bỏng rát, dị ứng hoặc sưng đỏ da nếu tiếp xúc với loài này.

Giải thích về vấn đề này, chuyên gia môi trường Mã Quân cho hay, sứa bạc là sinh vật sống theo bầy. Chúng cấu thành từ hàng trăm thủy tức sống cộng sinh hợp lại. Chúng không có khả năng tự di chuyển mà trôi theo dòng hải lưu.

Khi bị kích thích, chúng sẽ phóng ra các loại độc tố. Ngay cả sau khi chết, chất độc vẫn tồn tại trong cơ thể chúng. Nếu không may du khách vô ý giẫm lên hoặc chạm vào, có thể gây cảm giác đau rát, sưng tấy, thậm chí phản ứng dị ứng.

Bởi vậy thời điểm này, người dân và du khách nên tránh xa khu vực có sứa, chờ lực lượng chuyên trách xử lý hoặc để sóng biển tự cuốn trôi.

Cùng với đó, giới chức địa phương đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhặt hay chạm vào những sinh vật này, dù chỉ để chụp ảnh check-in. Điều này nhằm tránh gây tổn thương cho da và phản ứng dị ứng nghiêm trọng.