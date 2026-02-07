Ngày 7/2, đoạn video ghi cảnh một nhóm khách trẻ đi du lịch và gặp sự cố bất ngờ, thu hút lượng tương tác cao trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Theo chia sẻ, nhóm khách có sử dụng máy bay không người lái để ghi lại những khoảnh khắc từ trên cao.

Cũng vì thế, vô tình flycam quay được cảnh tượng bất ngờ. Hình ảnh từ video cho thấy, 3 thanh niên (gồm 2 nam và một nữ) đứng sát cạnh lan can và nhóm còn lại đứng lùi về phía sau.

Khoảnh khắc 3 du khách trẻ bị rơi khi nền đất sụt xuống (Ảnh cắt từ video).

Khi 3 thanh niên đang mải vẫy tay chào flycam, bất ngờ nền đất dưới chân họ sụt xuống khiến cả 3 đều rơi xuống. Chú chó nhỏ được một nam thanh niên bế trên tay may mắn kịp bám vào lan can nên đã nhảy vội lên phía trước, không bị rơi xuống.

Tai nạn bất ngờ khiến nhóm bạn còn lại hoảng hốt chạy tới để kiểm tra tình hình. Ở một góc quay khác do flycam ghi lại cho thấy, rất may hố sụt không quá sâu nên cả 3 chỉ bị ngã xuống dưới và dường như không ảnh hưởng tới tính mạng.

Video nhận được lượng người xem lớn cùng nhiều bình luận. Thậm chí một số tài khoản có gắn thêm địa điểm xảy ra vụ việc ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai) hay Mộc Châu (tỉnh Sơn La) của Việt Nam. Danh tính và tính mạng của nhóm khách có an toàn hay không cũng là điều được nhiều người quan tâm.

Thực hư vụ nhóm khách đứng gần lan can bỗng rơi xuống hố sụt ở Việt Nam? (Nguồn video: News).

Tuy nhiên theo tìm hiểu, đoạn video này không phải được quay tại Việt Nam.

Trên một số trang báo của Trung Quốc cũng đăng tải thông tin về vụ việc. Theo đó, sự cố này xảy ra vào khoảng gần 16h ngày 4/2 tại tỉnh Quý Châu - một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Nam của Trung Quốc.

Đây là tỉnh thành nổi tiếng với địa hình hiểm trở khi bao phủ 92% diện tích là núi non và cao nguyên. Vùng đất này còn là nơi tập trung đông đảo các dân tộc thiểu số cùng sinh sống và có ngành du lịch sinh thái phát triển mạnh.

Theo truyền thông địa phương, nhóm du khách trẻ (không tiết lộ danh tính) tự lái xe tới khu vực này du lịch. Họ dừng chân trước một ngôi nhà cổ để tham quan cảnh quan thiên nhiên và tiện thể quay flycam.

Tuy nhiên, sau khi 3 người trong nhóm đứng gần khu vực lan can, họ bất ngờ bị rơi tụt xuống khi nền đất bị sụt lún. Tai nạn bất ngờ khiến tất cả không kịp trở tay. May mắn phần hố sụt khá nông nên cả 3 chỉ bị rơi xuống phần đất mềm bên dưới.

Toàn bộ khoảnh khắc được máy bay không người lái ghi lại. Những người liên quan xác nhận, đây là vụ việc hoàn toàn có thực, không phải là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Hiện mức độ thương tích và chi tiết cụ thể về các vết thương chưa được báo cáo công khai.

Một hố sụt ở Trung Quốc (Ảnh: News).

Trên thực tế, tỉnh Quý Châu ở Trung Quốc vốn nổi tiếng với địa hình karst phức tạp (hình thành do quá trình phong hóa, tạo ra hệ thống hang động, hố sụt và dòng sông ngầm), tạo ra nhiều hố sụt hùng vỹ và có độ sâu ấn tượng.

Các chuyên gia địa chất phân tích, những hố sụt tự nhiên này hình thành từ quá trình xói mòn đá vôi, thường tạo ra hệ sinh thái độc đáo bên trong.

Thậm chí, bên trong những hố sụt hiện còn là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật đến nay một số loài chưa được khoa học biết tới. Giới nghiên cứu chưa rõ chúng sinh trưởng ở đáy hố sâu như thế nào.

Một số loài được biết tới như cây nguyệt quế, tầm ma, cây dương xỉ sống sinh trưởng tốt trong hố sụt. Đến nay, một số địa phương có các hố sụt tại Trung Quốc cũng phát triển thành điểm du lịch để du khách mê khám phá tới trải nghiệm.