Hành khách nam bị cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ trên máy bay

Theo cáo buộc, Nicola Cristiano, hành khách 45 tuổi, đã thực hiện hành vi tấn công tình dục trên chuyến bay của hãng EasyJet đi từ Naples (Italia) tới sân bay Edinburgh (Anh) vào ngày 13/5. Vị khách nam bị buộc tội cố gắng cưỡng bức một nữ hành khách khác trên chuyến bay.

Các công tố viên cho biết, trong suốt chuyến bay, vị khách Nicola nhiều lần ép buộc nạn nhân va chạm với mình. Người này kéo và ghì nạn nhân về phía ông ta. Nạn nhân còn tố đã bị Nicola hôn và va chạm trên cơ thể.

Vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng EasyJet (Ảnh: News).

Ngoài ra, Nicola được cho là đã "tự cởi bỏ trang phục" và nhiều lần ép buộc người phụ nữ thực hiện hành vi tình dục.

Một phiên điều trần ngắn được tổ chức tại Tòa án Tối cao Glasgow hôm 9/10. Thông qua luật sư Tommy Allan, bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc.

Sau cuộc thảo luận ngắn giữa công tố viên và luật sư bào chữa, thẩm phán Lord Scott cho biết phiên tòa dự kiến đưa ra xét xử vào tháng 1/2026 tại Edinburgh. Phiên tòa sẽ kéo dài 4 ngày.

Hiện vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận tại Anh và Italia giữa bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi cần siết chặt an ninh và giám sát hành vi quấy rối tình dục trên các chuyến bay quốc tế và nội địa.

Thực tế ghi nhận, thời gian qua có không ít vụ việc liên quan tới chuyện tiếp viên hàng không hoặc hành khách bị quấy rối tình dục trên các chuyến bay.

Ngày 28/6, một hành khách nam trong tình trạng say xỉn đã có hành vi quấy rối nữ tiếp viên trên chuyến bay của hãng hàng không Air India Express từ sân bay Dubai đến sân bay Jaipur, Ấn Độ. Vụ việc khiến hãng bay phải báo cáo khẩn cấp với lực lượng chức năng ngay khi máy bay hạ cánh.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trong lúc chuyến bay đang diễn ra. Nam hành khách sau khi sử dụng đồ uống có cồn đã có những hành vi được cho là "không phù hợp" với một nữ thành viên tổ bay.

Sau đó, đại diện hãng bay Air India Express xác nhận đã nộp đơn khiếu nại tới cảnh sát. Người đại diện khẳng định hành vi quấy rối trên máy bay là điều không thể chấp nhận.

"Chúng tôi thực hiện chính sách không khoan nhượng với bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến an toàn và trật tự chuyến bay”, đại diện hãng hàng không nhấn mạnh.

Một nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay (Ảnh: News).

Trước đó trong một cuộc khảo sát của Hiệp hội Tiếp viên hàng không Mỹ thực hiện năm 2018 cho thấy, khoảng 68% tiếp viên tham gia phỏng vấn cho biết, họ từng bị quấy rối tình dục trong suốt sự nghiệp của mình. Trong đó khoảng 1/3 số tiếp viên bị quấy rối bằng những lời lẽ khiếm nhã từ hành khách.

CNN cho biết, 68% trong số này thừa nhận, họ từng bị quấy rối bằng lời nói ít nhất 3 lần. Khoảng 35% cho hay, các nạn nhân phải chịu đựng những lời lẽ quấy rối này ít nhất 5 lần trong suốt hành trình làm nghề.

Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Mỹ (AFA), bà Sara Nelson từng làm tiếp viên trong 23 năm cho biết từng bị một hành khách dồn vào một góc bếp và hỏi "điểm dừng nóng bỏng nhất ở đâu".

Một số tiếp viên khác tiết lộ, họ thấy khó chịu khi nghe những lời quấy rối từ khách. Trong đó, các nạn nhân bị quấy rối thường phải nghe lời gạ gẫm ngủ với khách, thậm chí gợi ý chụp ảnh, quay video khiêu dâm.

Được biết, khoảng 80% tiếp viên tham gia khảo sát là nữ giới và 20% là nam giới. Không chỉ các nữ tiếp viên bị quấy rối, nam tiếp viên hàng không cũng phải đối diện với vấn đề này.