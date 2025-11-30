Ấn Độ: Bữa tối trên cao gặp sự cố, 5 người bị treo lơ lửng suốt 2 tiếng

Theo The Hindu, sau nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu nạn phối hợp cùng cảnh sát và kỹ thuật viên của công ty đã đưa thành công 5 người về mặt đất an toàn.

Bữa tối trên không trung gặp sự cố, 5 người mắc kẹt suốt 2 tiếng (Video: One India News và The Tribune).

Những người mắc kẹt được xác định là vợ chồng cùng hai đứa con trong một gia đình và một nhân viên nữ của nhà hàng. Cơ sở này sử dụng cần cẩu thủy lực nâng bệ ăn và thực khách lên độ cao 36-38m để ngắm toàn cảnh làng Anachal trong dịch vụ bữa tối trên cao.

Tờ The Indian Express dẫn thông tin cơ quan chức năng cho biết, lỗi cảm biến của cần cẩu - được cho là do bảo trì không đầy đủ - là nguyên nhân khiến bệ ăn dừng giữa không trung. Người vận hành không thể hạ cần xuống vì hệ thống thủy lực bị vô hiệu.

Bệ ăn dừng hoạt động ở độ cao hàng chục mét (Ảnh: Chụp màn hình).

Lực lượng cứu nạn đã ưu tiên đưa trẻ em xuống trước bằng dây và đai an toàn, rồi đưa cặp vợ chồng cùng nhân viên xuống sau. Lưới an toàn cũng được căng phía dưới để đảm bảo an toàn.

Tuy quá trình cứu nạn diễn ra an toàn, thành công và không ghi nhận thương vong, sự cố đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác vận hành và phản ứng khẩn cấp.

Theo The Federal, cơ sở dùng bữa tối trên không tại khu vực Munnar, huyện Idukki, không chủ động liên hệ lực lượng cứu nạn khi cần cẩu gặp trục trặc, mà chỉ báo cho cơ quan chức năng sau khi người dân địa phương phát hiện và hô hoán cầu cứu.

Du khách khi được giải cứu (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay sau vụ việc, nhà hàng treo trên cao đã bị yêu cầu dừng hoạt động vì không có giấy phép kinh doanh. Đơn vị này mới đi vào hoạt động khoảng 1 tháng, do Southern Sky Dining và Southern Skies Aerodynamics hợp tác triển khai, nhằm khai thác tiềm năng du lịch mạo hiểm tại các khu đồi núi của bang Kerala.

Theo trang The Federal, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án với những người liên quan, gồm chủ đất và đơn vị khai thác, vận hành. Hồ sơ xác định cơ sở vận hành thiếu cân nhắc an toàn công cộng, gây nguy hiểm tính mạng con người.