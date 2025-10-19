Đu quay mất điện, hành khách hoảng sợ vì bị treo lơ lửng hàng chục mét

Sự cố xảy ra tối 16/10 khi trò chơi “Vertigo” - một dạng đu quay dây đưa hành khách lên cao khoảng 30m - đột ngột dừng hoạt động. Theo ông John Wesley Waugh - Giám đốc truyền thông Sở Lao động bang North Carolina, nguyên nhân ban đầu được xác định là “sự cố điện áp thấp”.

“Lỗi điện áp thấp đã kích hoạt hệ thống an toàn tự động khiến trò chơi dừng lại có kiểm soát. Tất cả hành khách sau đó được sơ tán thủ công an toàn và kịp thời. Không ai gặp nguy hiểm”, ông Waugh cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hệ thống an toàn đã vận hành đúng như thiết kế trong trường hợp khẩn cấp.

Trò chơi Vertigo đưa hành khách trải nghiệm cảm giác mạnh (Ảnh minh họa: People).

Không ít hành khách chia sẻ, khi bị treo trên cao, nhìn xuống toàn bộ khu hội chợ bên dưới, họ không khỏi hoảng sợ. “Tôi chỉ nghĩ chúng tôi sẽ rơi xuống thôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi và con trai cùng nhau đọc lời cầu nguyện”, bà Hannah Norris - một người tham gia trò chơi - kể lại.

Trước khi hội chợ mở cửa ngày 16/10, gần 100 trò chơi đã được thanh tra của Sở Lao động kiểm tra an toàn. Tuy nhiên, sự cố vẫn xảy ra sau đó. Hiện chưa rõ các hành khách đã bị mắc kẹt bao lâu trước khi trò chơi được khởi động lại.

Công ty vận hành Vertigo cho biết họ đã tặng vé chơi miễn phí cho những người bị mắc kẹt như một cách xin lỗi.

Những sự cố trò chơi cảm giác mạnh bị treo lơ lửng giữa không trung không phải điều hiếm gặp. Nhiều quốc gia trong những năm gần đây cũng ghi nhận các tình huống tương tự.

Khách du lịch bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc do sự cố mất điện hồi năm 2023 tại Trung Quốc (Nguồn: Newsflare).

Tại Trung Quốc, năm 2023, một toa tàu lượn siêu tốc ở thành phố Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc) bất ngờ dừng trên đỉnh đường ray, khiến 11 du khách bị treo ngược khoảng 20 phút.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng giải cứu hành khách, không ai bị thương. Đoạn video vụ việc lan truyền gây xôn xao, nhiều người kêu gọi công viên bồi thường vì ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý hành khách.

Cũng trong năm 2023, tại Nhật Bản, tàu lượn mang tên "The Flying Dinosaur" ở công viên Universal Studios Japan (Osaka) bất ngờ dừng khẩn cấp, treo 32 hành khách lơ lửng ở độ cao 40m.

Nhân viên công viên đã triển khai cầu thang thoát hiểm đưa toàn bộ hành khách xuống an toàn. Phía công viên cho biết, hệ thống cảm biến tự động đã kích hoạt dừng tàu để đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia an toàn cho rằng việc trò chơi cảm giác mạnh dừng đột ngột thường là biện pháp bảo vệ tự động khi phát hiện bất thường. Dù không gây thương vong, những sự cố này có thể để lại ám ảnh tâm lý và nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm tra, bảo trì định kỳ cũng như truyền thông minh bạch với khách hàng.