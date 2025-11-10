Barett Urban Zone - Không gian giải trí và ẩm thực mới bên biển Mỹ Khê

Với vị trí chỉ cách bãi biển Mỹ Khê vài phút đi bộ, khu phố đêm này mang đến trải nghiệm kết hợp giữa phong cách quốc tế và nhịp sống năng động đặc trưng của Đà Nẵng.

Lễ hội Trung thu BUZ MOON FEST 2025 (Ảnh: Barett Urban Zone).

Lấy cảm hứng từ những mô hình nổi tiếng như Asiatique The Riverfront (Thái Lan) hay Tokyo Golden Gai (Nhật Bản), Barett Urban Zone được phát triển theo hướng tổ hợp thương mại kết hợp phố đêm hiện đại, quy hoạch đồng bộ với hệ thống shophouse (nhà phố thương mại) và kiosk (quầy bán hàng), mang kiến trúc industrial (công nghiệp) phóng khoáng.

Không gian được thiết kế mở, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn trẻ trung và hiện đại, phù hợp với xu hướng trải nghiệm của khách du lịch quốc tế và giới trẻ địa phương.

Du khách tận hưởng chương trình ca nhạc và phiên chợ cuối tuần (Ảnh: Barett Urban Zone).

Hiện khu vực đã quy tụ nhiều thương hiệu ẩm thực đa dạng, từ món ăn cao cấp, ẩm thực đường phố đến các spa chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu thư giãn và giải trí trọn vẹn. Barett Urban Zone hướng đến trở thành một điểm đến giải trí và trải nghiệm văn hóa sôi động, góp phần làm phong phú bức tranh đô thị về đêm của thành phố biển.

Một điểm nhấn khiến Barett Urban Zone trở nên khác biệt là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra hàng tuần. Du khách có thể tham gia chợ phiên, trải nghiệm làm đồ thủ công, chương trình âm nhạc ngoài trời, hoạt động tương tác như làm nail miễn phí, hoặc đơn giản là tận hưởng không khí lễ hội giữa ánh đèn lung linh.

Nhiều hoạt động được mở cửa miễn phí, tạo cơ hội để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, khám phá văn hóa địa phương theo cách mới mẻ.

Tham gia chơi minigame vui nhộn (Ảnh: Barett Urban Zone).

Với vị trí thuận tiện, không gian độc đáo và định hướng phát triển dài hạn, Barett Urban Zone được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trong bản đồ du lịch đêm của Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy sức hút của thành phố trong chiến lược phát triển kinh tế đêm và du lịch bền vững.