Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc K-Food Fair thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham gia

Diễn ra trong hai ngày 1-2/11 tại Quảng trường Châu Âu - Vinhomes Royal Island (Đảo Vũ Yên, Hải Phòng), sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách, mang đến bầu không khí náo nhiệt tại thành phố cảng.

Hải Phòng lần đầu tổ chức K-Food Fair

Nếu trước đây, để hòa mình vào các lễ hội văn hóa Hàn Quốc lớn, người dân miền Bắc thường phải di chuyển tới Hà Nội, thì năm nay, K-Food Fair lần đầu tổ chức tại Hải Phòng đã đánh dấu bước ngoặt cho thành phố cảng - đô thị đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ sự kiện quốc tế.

Không gian lễ hội được tái hiện sống động theo phong cách Hàn Quốc, từ những gian hàng ẩm thực rực sắc màu đến các khu trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Khách tham dự được trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc ngay tại Hải Phòng.

Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức tại Hải Phòng thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham gia (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn tại sự kiện là ẩm thực Hàn Quốc trứ danh, nơi người dân được thưởng thức hàng loạt món ngon nổi tiếng: từ kimbap, tokbokki, chả cá, gà rán, hotdog phô mai… đến những sản phẩm nhập khẩu chính hãng như cao hồng sâm, nhân sâm, rong biển, lê Hàn Quốc và nhiều mặt hàng chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng được yêu thích tại “xứ kim chi”.

Nhiều món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc có mặt tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ngoài ẩm thực, K-Food Fair còn mang đến nhiều trải nghiệm như làm kimchi - món ăn mang biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc; sân chơi K-Dance và Random Dance đầy năng lượng dành cho giới trẻ cùng khu trải nghiệm văn hóa để trẻ em và gia đình tìm hiểu về nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết và nét sống Hàn Quốc.

Không gian trải nghiệm làm kim chi Hàn Quốc ngay tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Chị Nguyễn Thảo (37 tuổi, phường Hải An) chia sẻ: “Hải Phòng chưa bao giờ có một lễ hội Hàn Quốc lớn và bài bản như thế này. Không chỉ giới trẻ mà cả gia đình tôi đều hào hứng. Trẻ con được chơi, người lớn được thưởng thức ẩm thực và xem biểu diễn. Từ nay, muốn trải nghiệm sự kiện quốc tế, chúng tôi không cần phải đi xa nữa”.

Không chỉ là một lễ hội ẩm thực, K-Food Fair 2025 còn mang đến bầu không khí sôi động cho thành phố cảng với Đại nhạc hội Việt - Hàn diễn ra tối 1/11. Sân khấu được đầu tư hiện đại với hệ thống màn hình LED lớn, âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp, tạo nên những trải nghiệm ấn tượng cho khán giả.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích, trong đó Công Dương - gương mặt quen thuộc với giới trẻ cùng phong cách biểu diễn gần gũi và Tăng Duy Tân - chủ nhân của nhiều bản hit (được yêu thích) nổi bật, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả Hải Phòng.

Tăng Duy Tân khuấy động sân khấu với loạt ca khúc quen thuộc (Ảnh: BTC).

Khoảnh khắc được chờ đón nhất trong đêm diễn là phần trình diễn của Jiyeon (T-ARA) ca sĩ Hàn Quốc quen thuộc với khán giả Việt.

Lần đầu tiên biểu diễn tại Hải Phòng, Jiyeon đã khiến không khí tại sân khấu bùng nổ khi hàng nghìn người hâm mộ cùng hát vang những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ.

Sân khấu rực sáng trong ánh sáng từ khán đài, khi nữ ca sĩ trình diễn các ca khúc Roly Poly, 1 Min 1 Sec cùng những động tác vũ đạo đặc trưng, cuốn hút.

Jiyeon (T-Ara) lần đầu tiên biểu diễn tại Hải Phòng (Ảnh: BTC).

Tối 2/11, đêm Chung kết K-POP Dance Festival cùng màn pháo hoa mãn nhãn đã khép lại lễ hội bằng những khoảnh khắc rực rỡ trên nền trời đảo Vũ Yên - ghi dấu K-Food Fair như một sự kiện giàu cảm xúc với người dân thành phố cảng.

Vũ Yên trở thành tâm điểm mới của lễ hội quốc tế, nâng tầm trải nghiệm văn hóa - giải trí của người dân

Không phải ngẫu nhiên K-Food Fair được lựa chọn tổ chức tại đảo Vũ Yên. Đây là mảnh ghép quan trọng trong hành trình đưa Hải Phòng trở thành điểm đến mới của các sự kiện quốc tế.

Với sự xuất hiện của hệ sinh thái giải trí - mua sắm - du lịch - thể thao của Vingroup như Vincom Mega Mall Royal Island, VinWonders Vũ Yên, Vinpearl Golf, Vinpearl Horse Academy và trong tương lai là nhiều tiện ích mới, Vũ Yên đang nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thành phố cảng.

Hạ tầng và chuỗi tiện ích trên đảo Vũ Yên sẵn sàng tổ chức loạt sự kiện đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần (Ảnh: Vingroup).

Các sự kiện được tổ chức tại Vũ Yên trong thời gian qua đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân thành phố cảng - nơi nổi bật với bản sắc mạnh mẽ và tinh thần cởi mở trước những xu hướng văn hóa mới.

Nếu như trước đây, các lễ hội quốc tế thường tập trung tại Hà Nội hoặc TPHCM, thì sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sự kiện quy mô lớn tại Vũ Yên cho thấy Hải Phòng đang dần khẳng định vị thế mới, sẵn sàng ghi dấu trên “bản đồ lễ hội” của khu vực miền Bắc.

Đặt trong hành trình hợp tác giữa Vingroup, đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Hiệp hội Nông - Thủy sản Hàn Quốc tại Asean (AT Center) những năm gần đây, K-Food Fair 2025 là bước tiến ý nghĩa.

Trước đó, hai bên đã mang văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với cộng đồng thông qua K-Food Fair 2023 tại Ocean City và chuỗi hoạt động Hàn Quốc trong dịp khai trương khu phố thương mại K-Town. Việc K-Food Fair được đưa tới Hải Phòng trong năm nay thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển văn hóa - du lịch của thành phố, đồng thời khẳng định tầm nhìn lâu dài trong việc mở rộng giao lưu quốc tế.

Sự kiện lần này không chỉ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn trong hai ngày lễ hội, mà còn khởi đầu cho hành trình đưa thêm nhiều lễ hội mang tầm quốc tế đến với Hải Phòng trong tương lai, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đời sống văn hóa - du lịch - giải trí của thành phố cảng trong những năm tới.

Đảo Vũ Yên vụt sáng trở thành điểm đến du lịch, giải trí, trải nghiệm mới tại miền Bắc (Ảnh: Vingroup).

K-Food Fair 2025 đã khép lại với hàng trăm nghìn lượt khách tham dự trong 2 ngày diễn ra, hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ và những dư âm đẹp về một thành phố cảng năng động, hội nhập và tràn đầy sức sống.

Hải Phòng đã chứng minh khi có không gian đúng tầm - cộng đồng sẵn sàng hết mình, và Vũ Yên chính là điểm hẹn mới của những lễ hội quốc tế trong tương lai.