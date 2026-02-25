72 con hổ nuôi nhốt chết bất thường trong sở thú ở Thái Lan

Theo Văn phòng Khu bảo tồn số 16 tại Chiang Mai (Thái Lan), trong khoảng từ ngày 8/2 đến 19/2 đã ghi nhận 72 con hổ chết, gồm 51 con tại sở thú Tiger Kingdom Mae Taeng và 21 con tại Tiger Kingdom Mae Rim. Trước số ca tử vong bất thường, các cơ sở phải đóng cửa tạm thời để phục vụ điều tra.

Ổ dịch xuất hiện tại hai huyện miền núi Mae Rim và Mae Taeng. Truyền thông địa phương cho biết những con hổ bắt đầu có biểu hiện bệnh từ đầu tháng 2.

Trước nguy cơ lây lan, các đội thú y đã khử trùng chuồng trại, cách ly khu nuôi và chuẩn bị tiêm phòng cho những cá thể còn sống. Những con hổ chết được chôn cất kèm số nhận dạng để phục vụ quá trình xác minh sau này.

Những con hổ tại Tiger Kingdom ở Mae Rim (Thái Lan) (Ảnh: Getty).

Khoa Thú y, Đại học Chiang Mai đã phân tích mẫu bệnh phẩm lấy từ xác hổ và thức ăn trong khu nuôi. Kết quả ban đầu cho thấy hổ dương tính với virus care ở chó (canine distemper virus - CDV) và vi khuẩn mycoplasma. Tình trạng nhiễm trùng kép có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, xét nghiệm sơ bộ của cơ quan chăn nuôi còn phát hiện sự hiện diện của parvovirus - một loại virus ở mèo. Nguồn lây chưa được xác định, song thịt gà sống do một trang trại tư nhân cung cấp đang bị xem là nghi vấn chính.

Cơ quan chăn nuôi khu vực Chiang Mai nhận định CDV là nguyên nhân chủ yếu. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Cục Phát triển Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp Thái Lan trước đó cho rằng hổ có thể mắc bệnh giảm bạch cầu ở mèo (feline panleukopenia).

Theo vị này, việc phát hiện và điều trị ở hổ rất khó khăn, bởi khi biểu hiện ở hổ rõ ràng thì bệnh thường đã tiến triển nặng do chúng không sống gần con người như chó mèo.

Giám đốc Văn phòng Bảo tồn động vật hoang dã Chiang Mai đánh giá số lượng hổ chết trong đợt này là rất bất thường. Đây cũng không phải lần đầu các cơ sở nuôi nhốt hổ đối mặt dịch bệnh nghiêm trọng.

Năm 2004, vườn thú Sriracha tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) từng ghi nhận đợt bùng phát lớn khiến 147/441 con hổ chết hoặc buộc phải tiêu hủy để ngăn lây lan, nguồn lây khi đó được nghi xuất phát từ thịt gà tươi dùng làm thức ăn.