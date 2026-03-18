"Chàng tiên cá" 108kg gây sốt ở Nha Trang, nói gì về thu nhập 3 tỷ đồng?

Trong làn nước xanh của bể thủy cung, “chàng tiên cá” với thân hình tròn trịa không chỉ uốn mình biểu diễn giữa những đàn cá bơi lượn, mà còn lắc bụng, trêu đùa bạn diễn, thậm chí “tấu hài” ngay dưới nước khiến nhiều du khách bật cười thích thú. Những đoạn video ghi lại màn xuất hiện của anh được lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.

Đó chính là Lê Nguyên Phong (SN 2005), hiện biểu diễn tại một thủy cung ở Nha Trang. Cao 1,71m, nặng 108kg, anh trở thành nhân tố mang màu sắc hài hước, tạo điểm nhấn riêng trong các tiết mục dưới nước.

Tập 11 tiếng mỗi ngày, lặn bằng một hơi thở

Ít ai biết, để có những phút giây ấy, chàng trai 21 tuổi phải trải qua những ngày tập luyện kéo dài 11 tiếng dưới nước, học cách nín thở, kiểm soát cơ thể và biểu diễn mà không có bình oxy hỗ trợ.

Sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, Phong sớm quen với nước biển, biết lặn từ nhỏ và từng có thời gian làm thợ lặn. Tuy nhiên, làm "tiên cá" biểu diễn dưới nước lại là một công việc hoàn toàn khác so với lặn thông thường.

Những ngày đầu bước vào nghề “tiên cá”, trong hai tuần đầu tập luyện, Phong gần như ở dưới nước liên tục 10-11 tiếng mỗi ngày, chỉ nghỉ ngắt quãng để ăn uống rồi lại tiếp tục.

Không chỉ phải thích nghi với cường độ tập luyện, điều khiến anh lúng túng nhất là chiếc đuôi cá - đạo cụ tưởng chừng đơn giản. Khi mang đuôi cá vào, hai chân bị bó chặt, mọi chuyển động đều phải thay đổi. Không còn những sải chân quen thuộc, Phong buộc phải học cách uốn người, dồn lực vào phần hông để di chuyển.

“Lúc đầu tôi khá hoảng, có cảm giác như mình không kiểm soát được cơ thể”, Phong nhớ lại.

Anh Phong để lại ấn tượng sâu sắc với du khách trong những màn biểu diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khó khăn hơn là việc phải từ bỏ bình oxy - thứ từng hỗ trợ khi anh cần lặn xuống nước trong thời gian dài. Nếu trước đây anh có thể ở dưới nước hàng giờ, thì giờ mỗi lần lặn chỉ gói gọn trong một hơi thở. Anh phải tập cách hít sâu, giữ hơi và phân phối sức khi vừa bơi vừa biểu diễn.

“Trước kia tôi lặn có bình oxy nên rất thoải mái. Còn bây giờ phải hít một hơi rồi lặn xuống, vừa diễn vừa canh hơi nên lúc đầu khá khó chịu”, anh nói.

Sau thời gian tập luyện, Phong có thể nín thở khoảng 30-40 giây cho mỗi lần lặn. Tuy nhiên, do thường xuyên thực hiện các động tác gây cười như nhào lộn hay lắc bụng, anh cũng nhanh hụt hơi hơn so với đồng nghiệp. Chàng trai cho biết, cơ duyên anh đến với công việc này khá bất ngờ.

“Hồi đầu tháng 1, tôi tình cờ thấy thông tin tuyển "tiên cá béo", thấy lạ nên đăng ký thử. Không ngờ lại vượt qua các vòng tuyển chọn. Từ đó, tôi chuyển sang biểu diễn tại thủy cung”, anh kể.

Anh Phong biểu diễn lắc bụng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính sự khác biệt về ngoại hình cùng lối biểu diễn tự nhiên đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách đến thủy cung. Không chỉ vậy, hình ảnh, video biểu diễn của anh còn lan truyền, khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Thu nhập ổn định hơn từ nghề “tiên cá”

Mỗi ngày, Phong biểu diễn hai suất vào khoảng 11h30 và 16h30. Trước giờ diễn, anh cùng các đồng nghiệp có mặt sớm để thay trang phục, kiểm tra đạo cụ và khởi động.

Trong bể thủy cung, các “tiên cá” tham gia vào một câu chuyện cổ tích với công chúa và hoàng tử. Sau đó, các "tiên cá" sẽ có thời gian biểu diễn tự do, tương tác với khán giả. Đây là lúc không khí trở nên sôi động hơn và cũng là giây phút Phong có thể thể hiện rõ màu sắc riêng.

Không cần những động tác quá cầu kỳ, anh gây ấn tượng bằng sự tự nhiên: Lắc bụng, trêu đùa bạn diễn, vẫy tay với khán giả phía sau lớp kính. Phía bên ngoài, khán giả - đặc biệt là trẻ nhỏ - thường tỏ ra thích thú. Những cái vẫy tay, tiếng cười hay cú chạm vào lớp kính tạo nên không khí rộn ràng.

Dù vậy, từ dưới nước, Phong chỉ có thể cảm nhận chứ không nhìn rõ từng khuôn mặt. “Ở ngoài thì tối, trong hồ lại sáng nên tôi không thấy rõ mặt từng người. Nhưng nhìn cách các em nhỏ nhảy lên, vẫy tay là biết họ đang vui”, anh nói.

Không gian dưới nước gần như tách biệt với âm thanh bên ngoài. Các nghệ sĩ không nghe rõ nhạc, phải dựa vào tín hiệu từ phía trên để căn thời gian. Trong hồ luôn có thợ lặn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố.

Phong cho biết, khác với nhiều nghề biểu diễn phải giữ dáng, công việc "tiên cá béo" của anh khá thoải mái trong chuyện ăn uống. “Tôi ăn uống bình thường, không phải kiêng khem. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe khi lặn, tôi không ăn trước giờ biểu diễn, để tránh trường hợp trào ngược dạ dày”, anh chia sẻ.

Lớn lên ở vùng biển Nha Trang, anh Phong tự tìm tòi, học hỏi và quen với việc lặn biển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi trở thành “tiên cá”, từ năm 2023, anh làm thợ lặn dẫn khách ngắm san hô. Công việc là hỗ trợ du khách xuống biển, hướng dẫn và đảm bảo an toàn, mỗi lượt kéo dài khoảng 15-20 phút. Anh cho biết làm thợ lặn khác xa nghề "tiên cá", bởi anh có bình oxy hỗ trợ, có thể ở dưới nước lâu, thậm chí hơn một giờ đồng hồ.

Công việc không quá khó, nhưng phải quen nước và phối hợp tốt với cả đội. Tuy nhiên, thu nhập của anh khi đó không ổn định, bởi lượng khách du lịch chỉ đông đúc vào dịp hè và dịp Tết. Tiền công tính theo lượt khách, mỗi người khoảng 50.000 đồng rồi chia cho cả nhóm.

“Có tháng đông khách thì tôi kiếm được 12-13 triệu đồng, nhưng cũng có tháng rất ít khách, không đủ chi tiêu. Hiện tại, công việc “tiên cá” giúp tôi có cuộc sống ổn định hơn, không còn phụ thuộc quá nhiều vào mùa du lịch. Thu nhập bây giờ của tôi tốt hơn trước, nhưng nói lương "tiên cá" đến 3 tỷ đồng mỗi năm là không đúng, đó chỉ là tin đồn thôi”, Phong thẳng thắn.

Du khách nhí hào hứng theo dõi phần biểu diễn và tương tác của Phong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau gần hai tháng gắn bó, từ một thợ lặn âm thầm dưới biển, Phong trở thành “tiên cá béo” mang lại tiếng cười cho du khách mỗi ngày. Anh tâm sự, mỗi lần xuống nước, thấy mọi người vui vẻ hò reo là anh lại vui lây.

"Công việc này giúp tôi ổn định hơn, lại được làm điều khiến người khác vui vẻ, nên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc sau mỗi ngày làm việc”, anh chia sẻ.