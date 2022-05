5 ngày khám phá thiên đường nước Ý với 50 triệu đồng của cặp vợ chồng Việt

Video: Khoảnh khắc đẹp lãng mạn, nên thơ ở vùng đất Tuscany, Ý (Nguồn: Scents Through My Lens).

Tuscany nằm ở miền Trung nước Ý với diện tích khá rộng và có nhiều địa điểm để khách du lịch chọn lựa ghé thăm. Trong 5 ngày lưu trú ở đây, cặp vợ chồng trẻ chủ yếu tham quan khu vực miền quê thơ mộng nằm cách xa các thành phố.

Họ cũng dành nhiều thời gian ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với bộ ảnh được đặt theo tên bộ phim nổi tiếng "Under the Tuscan Sun".

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Tuscany nhìn từ trên cao (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Đến Tuscany, chị Tâm không khỏi mê mẩn trước khung cảnh bình yên nơi miền quê nước Ý.

Những ngọn đồi xanh mướt lượn sóng mấp mô, những hàng cây thông trắc bách diệp uốn quanh men theo những cung đường, vườn cây olive phủ xanh bạc cả thung lũng, cả những trang trại màu cam đào yên bình trong nắng trưa hay những thảm cỏ xanh trong không gian tiếng chim hót.

Dưới nắng trời Tuscany, vùng nông thôn như bừng lên sức sống với nhiều hương thơm và màu sắc (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Một trong những lý do khiến Tâm yêu thích Tuscany là bởi nơi đây tràn ngập nhiều mùi hương khác nhau. Cô gái trẻ thường có thói quen lưu lại hương thơm ở từng nơi, "gom góp" chúng vào trong những bức hình, khoảnh khắc và chia sẻ trên kênh youtube cá nhân.

Trải nghiệm

Cặp đôi trẻ không đặt nặng vấn đề tham quan quá nhiều nơi mà chọn lựa khám phá đến tận cùng mọi ngóc ngách của những địa điểm đã đặt chân đến. Có ngày, họ dành toàn bộ thời gian đi tham quan vườn nho và thử rượu tại nhà máy gần chỗ nghỉ hay dắt tay nhau lang thang ngắm làng cổ trên đồi.

Ngày khác, họ tận hưởng sự thư giãn bằng việc chỉ nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, thu trọn vào tầm mắt khung cảnh đất, trời mây. Cũng có ngày, cặp đôi dành tận 4 tiếng đồng hồ để chờ ngắm khoảnh khắc mặt trời xuống núi.

Khung cảnh huyền ảo với những con đường uốn lượn và hàng cây thẳng tắp ở "thiên đường miền quê" Tuscany (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Cặp vợ chồng trẻ dành 4 tiếng chờ ngắm khoảnh khắc hoàng hôn ở Tuscany (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Tâm nhấn mạnh, nếu ghé thăm Tuscany, du khách nhất định phải thử rượu ở nơi đây. 9X cảm thấy ấn tượng khi được tham quan nơi sản xuất rượu và trải nghiệm thử rượu tại nhà máy.

Tuscany là quê hương của những vườn nho đẹp nhất nước Ý và là vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất của quốc gia này. Bởi vậy, mùi của rượu vang cũng chiếm phần lớn trong bức chân dung mùi hương của Tuscany. Tùy vào giống nho, thời tiết, thổ nhưỡng hay quá trình lên men, lão hóa của rượu vang,… mà chúng lại có mùi hương khác nhau.

Trải nghiệm thưởng thức rượu vang ở Tuscany gây ấn tượng với nhiều du khách bởi mùi vị và hương thơm "có một không hai" (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

"Từ mùi nho, vải, táo, dâu, anh đào, chuối,… đến hoa hồng, violet, diên vĩ,… hay hạnh nhân, hạt dẻ, vani, cà phê, gia vị và cả gỗ, xạ hương,... đều khiến mình thích thú. Đến đây, nếu bạn thử và đánh giá rượu vang mà bỏ qua phần mùi hương cốt lõi là xem như đã bỏ lỡ rất nhiều phần tinh túy của thức uống nổi tiếng này", Tâm kể.

Thời điểm lý tưởng

Nữ du khách Việt cho biết, thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Tuscany có thể kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch.

Từ tháng 4 đến tháng 5, thời tiết lúc này mát mẻ dễ chịu, khung cảnh thì ngập tràn hoa cỏ mùa xuân và ít khách du lịch. Tuy nhiên, thời điểm này ở Tuscany không có nhiều hoạt động nên thích hợp với du khách muốn đến thư giãn, nghỉ ngơi.

Tới tháng 6,7,8, thời tiết ở Tuscany khá nóng nhưng có nhiều tour tham quan, trải nghiệm vì đây là mùa cao điểm với nhiều cánh đồng nông sản đến vụ thu hoạch như hoa hướng dương, nho, olive,…

Thời điểm lý tưởng để khám phá Tuscany là từ tháng 4 đến tháng 10 (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Tháng 9, 10, khi trời chuyển sang mát mẻ, các cánh đồng vào thu cũng rực rỡ sắc vàng, tạo khung cảnh nên thơ và lãng mạn cho du khách thoải mái chụp hình, check-in. Tuy nhiên, nếu đến trễ, khách du lịch có thể bị bỏ lỡ mùa thu hoạch nho.

Di chuyển

Về phương tiện di chuyển, Tâm gợi ý cách tốt nhất là thuê xe ô tô. Ở Tuscany, việc đi lại bằng xe buýt có thể khá khó khăn, đặc biệt là ở các nơi xa xôi của vùng ngoại ô.

"Mặc dù ở Tuscany có các dịch vụ đưa đón từ sân bay về chỗ nghỉ và ngược lại nhưng giá thành khá cao và không linh hoạt về mặt thời gian. Chúng mình đã thuê xe qua Sicily Rental Car để có mức giá hợp lý nhất. Với dịch vụ này, mình nhận xe ở gần sân bay Florence rồi chạy thẳng về khu nghỉ dưỡng", Tâm chia sẻ.

Khách tới Tuscany cần lưu ý nên mua thêm bảo hiểm xe để tránh va chạm, trầy xước, mất mát hoặc khi trả xe, chủ xe gây khó dễ (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Cô gái sinh năm 1993 nhấn mạnh, du khách nên kiểm tra kĩ yêu cầu bằng lái và xem sơ qua luật lái xe ở Ý để yên tâm di chuyển hơn. Riêng vợ chồng Tâm đã có bằng lái xe Hà Lan (hoặc bằng lái châu Âu) nên mọi thứ đơn giản hơn.

Dịch vụ lưu trú

Trong 5 ngày lưu trú ở Tuscany, vợ chồng Tâm lựa chọn nghỉ ngơi ở một trang viên nằm trên ngọn đồi thuộc khu rượu vang Chianti. Đây là một ngôi nhà truyền thống của vùng Tuscany, cách thị trấn Gaiole In Chianti 10km và cách sân bay Florence khoảng một tiếng rưỡi lái xe.

Tâm cho hay, đến Tuscany, du khách không nên ở khách sạn mà hãy tìm những khu vực kiểu farmhouse, trang trại hoặc nơi ở của người dân để có trải nghiệm bình dị và thú vị nhất, mang đậm phong cách địa phương (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Khu trang viên mà vợ chồng Tâm nghỉ dưỡng với những ngôi nhà cổ làm bằng đá độc đáo (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Khung cửa rộng là nơi nữ du khách thích thú khi được ngắm toàn cảnh quan thiên nhiên ở Tuscany (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Tại đây, tất cả các căn hộ đều có thiết kế mộc mạc với những bức tường đá nguyên bản và trần nhà làm từ xà gỗ trông rất xinh xắn. Du khách có thể thuê theo từng phòng và sử dụng khu bếp chung hoặc bao trọn cả căn.

Ăn uống

Những ngày nghỉ dưỡng ở trang viên, cặp vợ chồng trẻ được tham gia buổi học nấu ăn với người bản địa để chuẩn bị một bữa tối truyền thống của khu vực này (có tính thêm phí). Nữ du khách cảm thấy thoải mái vì chủ nhà rất thân thiện, có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh.

Nhược điểm duy nhất của khu lưu trú này là chỉ phục vụ ăn sáng. Các buổi còn lại, du khách phải tự lo bằng cách mua đồ siêu thị ở trung tâm, cách đó chừng 30 phút lái xe hoặc ăn ở các nhà hàng gần đó nhưng chi phí khá đắt.

Nhờ buổi học nấu ăn với người bản địa mà cặp du khách Việt có thể thưởng thức được chính xác khẩu vị của vùng Tuscany (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Món khai vị "Bruschetta with Tomato and Basil" (tạm dịch là bánh mì nướng với cà chua và húng quế) (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Tại Tuscany, các món khai vị gồm có "Bruschetta with Sausage and Stracchino" (tạm dịch bánh mì nướng với phô mai và xúc xích Ý), "Bruschetta with Tomato and Basil" (bánh mì nướng với cà chua và húng quế).

Với món chính, thực đơn gồm "Tagliatelle al Ragu Toscano" (tạm dịch là mì Ý sốt thịt hầm); "Ravioli Ricotta e Spinaci" (một loại pasta có nhân gồm phô mai ricotta và rau cải bó xôi).

Nữ du khách Việt mê mẩn hương vị các món ăn địa phương ở Tuscany (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Ngoài ra, cô gái trẻ cũng được thưởng thức các món tráng miệng như "Ciambellone" - một loại bánh bông lan truyền thống của Ý có cách chế biến đơn giản nhưng hương vị vô cùng thơm ngon. Người dân bản địa thường thưởng thức loại bánh này cùng một tách espresso đậm đặc vào bữa sáng.

"Khi kết hợp cùng với rượu vang hảo hạng ở vùng Chianti, Tuscany thì mọi hương vị của món ăn đều bật lên rõ rệt. Món ăn hằng ngày của vùng này không quá chú trọng vào hình thức nhưng bù lại rất chất lượng ở phần nguyên liệu tươi ngon và tự làm", Tâm bày tỏ.

Chi phí

Tâm cho biết, tùy nhu cầu và tiêu chí ăn, nghỉ của du khách mà chi phí chuyến đi sẽ đắt, rẻ khác nhau.

Mỗi ngày ở Tuscany, cặp vợ chồng trẻ chi tiêu hết khoảng 500eur (hơn 12 triệu đồng). Trong đó bao gồm chi phí phòng nghỉ khoảng 146 eur/đêm (3,5 triệu đồng), tiền thuê xe 150 eur/ngày (3,6 triệu đồng) kèm phí đặt cọc 800eur (19,6 triệu đồng). Số tiền này sẽ được hoàn lại khi khách trả xe mà không làm xây xát hay hỏng hóc gì trên phương tiện.

Ngoài ra, cặp đôi còn chi khoảng 100eur/ngày (gần 2,5 triệu đồng) cho việc ăn uống và chừng 50eur (1,2 triệu đồng) tiền xăng xe do di chuyển không nhiều.

Tâm cho hay, mức chi phí đó hoàn toàn vừa phải, không sang nhưng cũng đủ để nghỉ dưỡng thoải mái. Nếu du khách chọn ăn uống, nghỉ ngơi ở các nhà hàng, khách sạn hạng sang thì chi phí sẽ cao hơn.

Tùy nhu cầu và tiêu chí mà du khách có thể lưu trú ở Tuscany theo khoảng thời gian khác nhau (Ảnh: Bùi Huệ Tâm).

Nên ở Tuscany bao lâu?

Về thời gian lưu trú ở Tuscany, nữ du khách 29 tuổi cho hay, điều này tùy thuộc vào tiêu chí đi du lịch của mỗi người. Nếu đi nghỉ dưỡng, du khách chỉ cần lưu trú 2-3 ngày là đủ. Nếu kết hợp với tham quan một vài địa điểm lân cận thì nên dành khoảng 5 ngày. Còn du khách muốn khám phá tất cả các thị trấn xung quanh thì có thể mất một tuần để trải nghiệm.

"Tuy nhiên cũng có những tour xuất phát từ Florence hoặc từ một thành phố nào đó để đến miền quê Tuscany trong 1 ngày, có nghĩa là bạn cũng không cần phải thuê xe. Nhưng mình nghĩ thời gian này không đủ đâu vì một khi đã đến đây là bạn sẽ thấy mê mẩn, không muốn về nữa", nữ du khách hài hước cho biết.

Cô cũng bày tỏ sự hài lòng về việc thanh toán bằng thẻ khá dễ dàng ở Tuscany. Tuy nhiên, để thuận tiện hơn, du khách nên chuẩn bị thêm ít tiền mặt và tiền xu để thanh toán khi lái xe qua các trạm thu phí hoặc khi đổ xăng nếu được yêu cầu.