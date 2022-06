3 ngày khám phá Cao Bằng với 6 triệu đồng của gia đình ở Hà Nội

Thời điểm du lịch mở cửa trở lại sau 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19, chị Hoàng Mỹ Hạnh cùng chồng đưa con trai 3 tuổi đi khám phá Cao Bằng, cách Hà Nội 300km.

Đây là điểm đến đáp ứng được một số tiêu chí mà gia đình chị đưa ra cho chuyến đi ngắn ngày như không gian xanh mát, trong lành, hài hòa với thiên nhiên và không quá đông đúc.

Vợ chồng chị Hạnh (ở Hà Nội) cùng cậu con trai 3 tuổi dành 3 ngày 2 đêm khám phá Cao Bằng.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Xuất phát từ Hà Nội lúc 6:30 sáng, sau hơn 5 tiếng đến TP. Cao Bằng. Ăn trưa món bánh cuốn Cao Bằng ở một quán ven đường. Sau đó di chuyển đến farmstay để nhận phòng, thay đồ và đi khu du lịch Pác Bó, dành trọn buổi chiều khám phá nơi đây.

Buổi tối, thưởng thức đồ ăn tại farmstay với các món rau địa phương ấn tượng như rau dớn, rau dạ hiến,...

Phong cảnh đẹp nên thơ ở Cao Bằng khiến chuyến đi của gia đình chị Hạnh có nhiều trải nghiệm thú vị.

Ngày 2: Buổi sáng đi dạo, ngắm cảnh và thư giãn trong khuôn viên farmstay; trải nghiệm chèo bè trên dòng suối cạnh đó. 10h khởi hành tới khu du lịch thác Bản Giốc. Buổi trưa ăn tại quán nhỏ phục vụ đồ nướng ngay trước cổng vào khu du lịch.

16h, tiếp tục lên xe hướng về thung lũng núi Mắt Thần, ngắm hoàng hôn mộng mơ rồi cắm trại qua đêm tại đây.

Gia đình chị Hạnh chèo SUP trên hồ.

Ngày 3: Ăn sáng tại lều, di chuyển đến gần để ngắm núi Mắt Thần và đi dạo trên các đồi cỏ, chèo SUP trên hồ,... Tham gia dọn rác, gom lại cho bên dịch vụ lều trại đã thuê tiến hành xử lý sạch sẽ.

11h trưa về lại TP. Cao Bằng, thưởng thức món phở chua và vịt quay nổi tiếng. 13h lên xe về lại Hà Nội, kết thúc chuyến đi nhiều trải nghiệm thú vị.

Đây là lần thứ 2 chị Hạnh đến Cao Bằng. Trước đó 8 năm, chị từng ghé thăm nơi đây khi còn độc thân và phượt bằng xe máy. Lần trở lại này, chị đi cùng chồng con, di chuyển bằng ô tô nên thuận tiện và dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, trước chuyến đi, chị cẩn thận tham khảo một số bài review, chia sẻ kinh nghiệm khám phá ở Cao Bằng trong vài diễn đàn du lịch rồi tự xây dựng lịch trình phù hợp cho cả nhà.

"Vì hai vợ chồng đi cùng con trai nhỏ nên cần đặt trước dịch vụ lưu trú và phương tiện di chuyển. Đồ đạc thì không tốn thời gian sắp xếp nhiều do cả hai vợ chồng đã có kinh nghiệm du lịch nhiều nơi. Tuy nhiên, điểm đến lần này ở vùng núi cao nên chúng tôi chuẩn bị thêm vật dụng ban đêm để giữ ấm. Các loại hóa - mỹ phẩm thiết yếu thì được sang chiết vào bộ hộp đựng mini…", chị Hạnh chia sẻ.

Di chuyển

Du khách có thể sử dụng phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy) hoặc di chuyển bằng xe khách, gồm xe đêm (xe buýt giường nằm) và xe ngày (ô tô 7-9-16 chỗ). Với xe đêm, khách đi từ bến Mỹ Đình, di chuyển khoảng 6 tiếng tới TP. Cao Bằng, giá vé dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/người/lượt.

Gia đình chị Hạnh đi xe ngày, chọn limousine và thấy hài lòng vì nội thất sạch sẽ, tài xế đón đúng giờ, thái độ phục vụ lịch sự. Xe xuất phát từ Hà Nội lúc 6:30 sáng và tới TP. Cao Bằng lúc 12:30 trưa, trả khách tại địa chỉ theo yêu cầu. Giá vé xe này là 350.000 đồng/ghế.

Gia đình chị Hạnh đi xe ngày, chọn limousine di chuyển từ Hà Nội đến Cao Bằng.

Chị Hạnh cho biết, tới Cao Bằng, du khách có thể thuê xe máy để thuận tiện đi lại với mức giá trung bình 150.000 đồng/chiếc/ngày, giao xe tận nơi hoặc thuê ô tô hợp đồng trọn gói, gồm có lái và tự lái. Ở đây cũng có dịch vụ taxi, tuy nhiên chi phí khá tốn kém vì các điểm du lịch ở Cao Bằng cách xa nhau (chừng 50-80km).

Gia đình chị Hạnh thuê xe có tài xế riêng với mức giá khoảng 1.5 triệu đồng/ngày (thỏa thuận tùy theo lịch trình, số điểm đến), đảm bảo chuyến đi thoải mái vì có con nhỏ.

Lưu trú

Vì tiêu chí nghỉ dưỡng ban đầu là nơi ở sinh thái, gần gũi thiên nhiên và đậm chất địa phương nên chị Hạnh chọn thuê farmstay ở gần Pác Bó.

Nơi đây có khuôn viên đẹp, xanh mát và chi phí phù hợp, gồm nhiều lựa chọn như phòng tập thể, phòng đôi, phòng nhóm,… kèm phục vụ ăn uống.

Gia đình chị Hạnh chọn thuê farmstay ở gần Pác Bó

Phòng chị Hạnh đặt dành cho 3 người lớn và một trẻ em có giá 500.000 đồng/đêm, kèm ăn sáng. Buổi tối, du khách có thể đăng ký bữa ăn tại farmstay với chi phí 700.000 đồng/3 người lớn.

Ngoài các khách sạn, homestay, ở Cao Bằng có một hình thức lưu trú đáng thử là cắm trại qua đêm.

Ở đây có nhiều điểm cắm trại đẹp như núi Thủng, hồ Bản Viết, thác Cò Là,... Gia đình chị Hạnh đặt dịch vụ cắm trại, chèo SUP trọn gói ở núi Thủng (gồm lều trại dựng sẵn, đồ ăn uống, thu dọn sau đó) với giá 700.000 đồng/người. Nếu không thuê trọn gói, du khách có thể thuê đồ riêng theo nhu cầu.

Trải nghiệm

Các điểm du lịch của Cao Bằng nằm rải rác ở nhiều huyện, mỗi nơi lại cách nhau hoặc cách trung tâm thành phố khoảng 50-100km.

Cảnh quan thiên nhiên tại Pác Bó rất đẹp.

Tùy thời gian du lịch mà du khách sắp xếp lịch trình phù hợp để có thể trải nghiệm nhiều hoạt động và khám phá các điểm đến hấp dẫn.

TP. Cao Bằng: Phố đi bộ Kim Đồng (buổi tối).

Huyện Hà Quảng: Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là địa điểm lịch sử - nơi Bác Hồ gắn bó sau nhiều năm bôn ba về nước, lãnh đạo cách mạng.

Cảnh quan thiên nhiên tại Pác Bó rất đẹp (suối Lênin trong xanh như ngọc, rừng núi hoang sơ…). Giá vé 45.000 đồng/người (bao gồm vé xe điện di chuyển nội khu).

Huyện Trùng Khánh: Thác Bản Giốc, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, động Ngườm Ngao, làng đá cổ Khuổi Ky.

Khung cảnh hùng vĩ tại thác Bản Giốc.

Vé vào thác Bản Giốc có giá 45.000 đồng/người, du khách có thể đi bộ 10 phút là đến khu vực chân thác hoặc thuê xe ôm. Ở đây còn có dịch vụ đi thuyền ra giữa hồ để chiêm ngưỡng thác trong phạm vi gần, giá 50.000 đồng/người.

Các thành viên trong gia đình chị Hạnh đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Huyện Trà Lĩnh: Đèo Mã Phục, hồ Thang Hen, núi Thủng (núi Mắt Thần), cổng trời Trà Lĩnh.

Huyện Bảo Lạc: Làng du lịch cộng đồng Khuổi Khon (dân tộc Lô Lô), đèo 15 tầng Khau Cốc Chà. Huyện này nằm ở gần Mèo Vạc nên thuận tiện cho du khách muốn khám phá Hà Giang.

Huyện Nguyên Bình: Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén (có đỉnh núi Phia Oắc là nơi săn mây, săn tuyết nổi tiếng), rừng trúc Nguyên Bình.

Nữ du khách nhận xét, nhiều điểm du lịch ở Cao Bằng đã được xây dựng kiên cố, khang trang hơn trước, chẳng hạn như Khu du lịch thác Bản Giốc. Đặc biệt, nơi đây vẫn sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, có nhiều món ăn ngon, đảm bảo tươi và sạch.

Trong 3 ngày 2 đêm lưu trú tại Cao Bằng, khám phá nhiều điểm đến, cặp vợ chồng trẻ ấn tượng nhất khung cảnh ở thung lũng Nặm Trá - nơi có ngọn núi Thủng (hay còn gọi là núi Mắt Thần) đẹp nguyên sơ. Ngọn núi này thu hút du khách bởi hình dáng độc lạ, xung quanh bao bọc bởi thảo nguyên rộng lớn, xanh rờn với cuộc sống thôn bản bình yên, mộc mạc.

"Ở khu vực này, nước ngầm dâng lên theo mùa rất đặc biệt, tạo thành những hồ nước lớn nhỏ khác nhau có màu trong xanh, thơ mộng. Đây cũng là điểm cắm trại mới nổi, được nhiều tín đồ xê dịch ưa chuộng và ghé thăm trong thời gian gần đây", chị Hạnh nói thêm.

Ăn uống

Ăn uống: Đặc sản nên thử là bánh cuốn Cao Bằng, phở chua, vịt quay, bánh trứng kiến, xôi trám, lạp sườn hun khói, thạch đen. Ở TP. Cao Bằng có nhiều nhà hàng mở cả ngày nên du khách dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn.

Khi khám phá tại các huyện lân cận, du khách nên đặt ăn tại homestay, vừa tiện lợi vừa bình dân vì thực phẩm ở đây đảm bảo tươi ngon, có sẵn như gà đồi, cá suối, rau vườn,...

Chị Hạnh tâm sự, việc du lịch cùng con nhỏ không quá vất vả. Trước đó, bé Mỡ - con trai chị từng được bố mẹ đưa đi du lịch từ khi mới 6 tháng tuổi. Hai năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, bé cũng có cơ hội khám phá 11 tỉnh thành.

"Mỡ là đứa trẻ dễ thích nghi, lên rừng xuống biển đều ngủ tốt và không ốm vặt. Chỉ có một vấn đề nhỏ là bé kén ăn nên dù đi du lịch cũng chỉ ăn các món đơn giản như cơm nhà, không chịu thưởng thức đặc sản.

Chuyến đi Cao Bằng này, Mỡ có bị say xe đoạn qua đèo Gió hướng về TP. Cao Bằng do đường quá quanh co, dốc lên xuống. Tuy nhiên, chiều về thì con đã quen và không còn bị say", chị Hạnh kể.

Chi phí cho 3 ngày 2 đêm khám phá Cao Bằng của gia đình chị Hạnh hết khoảng 6 triệu đồng. Nữ du khách cho rằng, đây là mức giá hợp lý và xứng đáng khi các thành viên được trải nghiệm thú vị hơn cả mong đợi.

Ảnh: Hoàng Mỹ Hạnh