20 người mắc kẹt 5 giờ trong thang máy tòa tháp cao nhất Nhật Bản

Theo đài NHK, sự việc xảy ra tại Tokyo Skytree, công trình cao 634m, biểu tượng du lịch của thủ đô Nhật Bản.

Tối 22/2, một thang máy chở khoảng 20 người, trong đó có hai trẻ em, đã bất ngờ dừng lại khi đang di chuyển từ khu vực đài quan sát ở độ cao khoảng 350m xuống dưới. Cabin bị kẹt ở vị trí cách mặt đất khoảng 30m, khiến những người bên trong phải chờ đợi trong không gian kín suốt hơn 5 giờ.

Trong thời gian mắc kẹt, lực lượng cứu nạn duy trì liên lạc qua điện thoại với nhóm du khách, đồng thời tìm phương án đưa họ ra ngoài an toàn.

Chiến dịch giải cứu diễn ra vào ban đêm và kéo dài đến khoảng 2h sáng theo giờ địa phương. Nhân viên kỹ thuật đã đưa một thang máy khác tới cùng cao độ với cabin gặp sự cố.

Chiến dịch giải cứu diễn ra trong hơn 5 tiếng đồng hồ (The Japan News).

Sau khi mở cửa khẩn cấp của hai thang máy, lực lượng cứu nạn lắp một cầu kim loại có tay vịn giữa hai cabin - cách nhau hơn 1m - để từng người di chuyển sang thang máy bên cạnh và rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Toàn bộ 20 người được đưa ra ngoài an toàn và không ghi nhận thương tích. Đơn vị vận hành Tobu Tower Skytree đã lên tiếng xin lỗi du khách và cam kết tăng cường các biện pháp an toàn.

Công ty cho biết nguyên nhân khiến thang máy gặp trục trặc hiện vẫn đang được điều tra. “Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các thang máy và tăng cường hơn nữa hệ thống quản lý bảo trì và an toàn của mình”, đại diện doanh nghiệp nêu trong thông báo.

Đơn vị vận hành cũng cho hay những du khách đã mua vé trước cho ngày xảy ra sự cố sẽ được hoàn tiền. Tokyo Skytree tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác kiểm tra bổ sung, trong khi các quy trình vận hành và bảo trì được rà soát nhằm ngăn chặn những tình huống tương tự tái diễn.

Tokyo Skytree là công trình cao nhất Nhật Bản và nằm trong nhóm các cấu trúc cao nhất thế giới (Ảnh: Go Tokyo).

Tokyo Skytree được khai trương năm 2012 và hiện là một trong những điểm du lịch hút khách nhất Nhật Bản, đặc biệt với du khách quốc tế.

Công trình cao 634m này nằm trong nhóm các cấu trúc cao nhất thế giới và được đánh giá là thành tựu kỹ thuật đáng chú ý tại quốc gia thường xuyên xảy ra động đất.