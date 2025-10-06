Thang máy rơi tự do từ tầng 7, người vợ thiệt mạng ngay trước mắt chồng

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một người phụ nữ tử vong sau khi bước vào thang máy và bị rơi tự do từ tầng 7 xuống dưới. Toàn bộ khoảnh khắc bi thảm được camera giám sát ghi lại cho thấy người chồng bất lực cố gắng cứu vợ trong tuyệt vọng.

Thảm kịch diễn ra vào ngày 30/9 tại một tòa nhà 11 tầng ở quận Altaylilar, thành phố Tarsus, tỉnh Mersin (Thổ Nhĩ Kỳ), vừa được báo chí nước ngoài đăng tải hôm 5/10.

Nạn nhân là chị Pelin Yasot Kiyga. Giống như mọi ngày, chị Pelin rời khỏi căn hộ của mình và nhấn nút thang máy xuống dưới để đi làm.

Tuy nhiên thang máy bất ngờ bị kẹt lại. Anh Gokhan Kiyga, 34 tuổi, chồng chị Pelin, cố gắng cạy cửa thang máy từ bên ngoài để cứu vợ. Anh vừa gọi điện cầu cứu, vừa nỗ lực nhấn nút điều khiển trong tuyệt vọng.

Chân dung người vợ bị thiệt mạng vì thang máy rơi tự do (Ảnh: Mail).

Không lâu sau, thang máy tiếp tục rơi tự do xuống dưới, kéo theo cả hệ thống đối trọng. Trong lúc cố gắng cứu vợ, anh Gokhan bị thương ở chân. Một khoảnh khắc đau lòng cho thấy, anh ôm đầu gục xuống. Bỏ mặc cái chân bị đau, người đàn ông chạy vội xuống cầu thang khi nhận ra điều tồi tệ đã xảy ra với vợ mình.

Chỉ vài phút sau, lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt tại hiện trường. Chị Pelin được kéo ra khỏi thang máy trong tình trạng còn thoi thóp và lập tức chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên các bác sĩ nhận định vết thương của nạn nhân quá nặng, không thể cứu sống.

Người mẹ trẻ qua đời, để lại một đứa con nhỏ.

Cảnh sát cho biết, hiện họ đã lấy lời khai của 17 người và bắt giữ 3 nghi phạm, gồm cựu giám đốc công ty bảo trì thang máy, quản lý tòa chung cư và quản lý công trình.

Vụ việc cũng gây rúng động với những cư dân sống trong tòa chung cư. Trong một nhóm cộng đồng chung của dân cư, mọi người cho biết, đây là chiếc thang máy đã bị hỏng suốt hơn một tháng trước khi tai nạn xảy ra. Đáng nói ở chỗ, thang máy gặp sự cố nhưng không hề có dấu hiệu cảnh báo khiến người dân vẫn sử dụng.

Hiện khu vực này phải tạm ngừng sử dụng (Ảnh: Mail).

Vụ việc hiện gây rúng động Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không phải là trường hợp hiếm hoi.

Tại Washington D.C. (Mỹ) hồi cuối tháng 9 vừa qua, một phụ nữ ngồi xe lăn cũng suýt mất mạng khi cánh cửa thang máy kẹp chặt cánh tay cô. Lực lượng cứu hỏa phải giải cứu và đưa nạn nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Tương tự một vụ việc xảy ra tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) vào đầu năm nay cũng liên quan tới sự cố thang máy. Đó là một thang nâng ô tô thủy lực tại công trình cao 21 tầng bất ngờ đổ sập. Tai nạn khiến một công nhân thiệt mạng và một người khác bị thương nặng do đứt cáp nâng.

Trong khi đó tại bang Colorado (Mỹ), hướng dẫn viên du lịch có tên Patrick Weier (46 tuổi) tử vong trong lúc dẫn đoàn khách tới tham quan mỏ vàng Mollie Kathleen. Bất ngờ hệ thống thang vận tải bị rơi tự do khiến đoàn du khách bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Sau đó, cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân do lỗi vận hành, không phải lỗi kỹ thuật.

Từ những vụ việc kể trên cho thấy nếu thang máy không được kiểm tra, bảo trì đúng quy chuẩn an toàn sẽ tiềm ẩn những rủi ro chết người.