Vụ con ném dép khiến thang máy chung cư hỏng: Chốt phương án đền tiền

Như Dân trí đã thông tin, tối 27/9, tại tầng 5 của toà nhà CT12B (khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Hà Nội), trong lúc chơi cùng hai người bạn, một bé trai ném dép trúng đầu vòi phun chữa cháy.

Sự việc khiến nước chảy ồ ạt, tràn vào buồng thang máy. Một thang hàng và một thang chuyên đưa cư dân từ tầng 1 lên các tầng từ 25 đến 45 bị hỏng.

Toà nhà CT12B có 7 thang máy gồm một thang hàng và 6 thang chở người. Những ngày qua, do hai thang bị hỏng, cư dân ở các tầng cao phải rời nhà sớm hơn để kịp đi làm và đi học.

Cư dân ở tầng 5 lau chùi hành lang sau khi nước chảy lênh láng (Ảnh: Cư dân cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Biển (Trưởng Ban quản trị toà nhà CT12B) cho biết, phụ huynh của 3 cháu bé đã nộp 50 triệu đồng cho Ban quản trị. Đây là chi phí sửa chữa thang máy.

"Thông tin lan truyền trên mạng cho rằng, gia đình bé trai phải trả tiền tỷ là sai sự thật. Ban quản trị nói riêng và cư dân nói chung mong muốn hai thang máy sẽ sớm hoạt động trở lại giúp cộng đồng đi lại thuận tiện", vị Trưởng Ban quản trị nói thêm.

Theo ông Biển, sau 2 tuần chờ đợi, chiều 9/10, linh kiện dùng để sửa chữa thang máy đã về Việt Nam.

Sáng 10/10, thợ sẽ bắt đầu thay thế các bo mạch bị hỏng. Ban quản trị chưa biết thời điểm sẽ hoàn tất quá trình sửa chữa.

"Các thang máy của toà nhà đã được lắp đặt từ 10 năm trước, một số linh kiện phải nhập của hãng ở nước ngoài chuyển về. Đến thời điểm này, thợ mới có thể tiến hành sửa chữa", ông Biển nói.

Trước đó, vòi phun chữa cháy bị vỡ do dép ném trúng đã được thay mới.

Trước ý kiến của cư dân đề nghị thay đầu vòi phun có lớp bọc bảo vệ, ông Biển phân trần, toà nhà CT12B có 45 tầng, mỗi tầng có 30 đầu vòi phun chữa cháy. Nếu thay mới toàn bộ, đó là khoản chi phí khổng lồ.

"Ban quản trị sẽ họp để tính toán, có thể đưa việc thay đầu vòi phun chữa cháy vào kế hoạch hoạt động năm 2026", ông thông tin.

Sau sự việc vừa qua, Ban quản trị và Ban quản lý tiếp tục phối hợp tuyên truyền để phụ huynh nhắc nhở con em nâng cao ý thức trong việc vui chơi ở hành lang, sảnh.

Bé trai ném dép trúng vòi phun chữa cháy khiến nước tràn vào thang máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên thang máy tại toà nhà CT12B bị nước tràn vào. Cách đây 7 năm, một thiết bị lọc nước rò rỉ trong đêm khiến nước từ trong căn hộ chảy tràn ra hành lang và thang máy. Thời điểm đó, gia đình liên quan sự việc phải chi 36 triệu đồng để thay thế một bảng mạch điều khiển.

Qua sự việc này, ông Biển khuyến cáo phụ huynh nên nhắc nhở, giám sát con em trong việc vui chơi ở chung cư. Khi mua căn hộ, các gia đình nên chọn những dự án có đầy đủ khu vui chơi và các tiện ích đi kèm. Ngoài ra, các toà chung cư nên cân nhắc lắp đặt viên đá dày 2cm ở lối vào thang máy, ngăn nước tràn vào khi bị rò rỉ.