Michelin - Di sản đổi mới sáng tạo và sức mạnh phát triển bền vững

Từ DNA đổi mới sáng tạo

Đặt mục tiêu "Tất cả đều bền vững", Michelin cho biết đã biến đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng cốt lõi, tạo ra những giá trị cho xã hội và môi trường được khách hàng công nhận. Tinh thần đổi mới đã thấm nhuần DNA của Tập đoàn, phục vụ song song cho tham vọng giúp môi trường xanh hóa và các mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Với hơn 6.000 nhà nghiên cứu hoạt động tại 9 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trên toàn cầu, Michelin thúc đẩy 3 ưu tiên chiến lược, gồm thiết kế lốp xe sử dụng 100% nguyên vật liệu tái tạo vào năm 2050, khai thác tiềm năng của khoa học vật liệu và phân tích dữ liệu, đồng thời phát triển các dịch vụ mới.

Nền tảng cho chiến lược phát triển này là sự thấu hiểu sâu sắc về khách hàng cùng chuyên môn vượt trội của tập đoàn trong lĩnh vực vật liệu mới, và khả năng xây dựng các quy trình công nghiệp phức tạp.

Được công nhận là một trong “Top 100 nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu”, sở hữu hơn 12.000 bằng sáng chế đang có hiệu lực và khoản đầu tư gần 1,2 tỷ EUR hàng năm cho nghiên cứu (trên tổng ngân sách R&D là 2,2 tỷ Euro vào năm 2024), Michelin đang tận dụng vị thế hàng đầu về công nghệ lốp xe để sáng tạo và mang đến những giải pháp đột phá cho các lĩnh vực liên quan.

Các cột mốc đổi mới sáng tạo trong lịch sử Michelin và thế giới (Ảnh: Michelin).

Nỗ lực thúc đẩy tiến bộ không ngừng với chiến lược đổi mới mở

Thông qua hợp tác cùng mạng lưới đối tác đa dạng trên toàn cầu, bao gồm các hiệp hội học thuật và công nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm kỹ thuật và các doanh nghiệp, Michelin đầu tư ngân sách hàng năm cho các dự án hợp tác lên tới hơn 55 triệu EUR. Chính mạng lưới hợp tác này đã giúp tạo ra những đột phá và nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường.

Michelin hiện nay hoạt động trong nhiều lĩnh vực như di chuyển, xây dựng, hàng không, năng lượng carbon thấp, và y tế. Các ngành nghề này cũng đang hỗ trợ sự hình thành của các chuỗi giá trị công nghiệp mới, trong đó có thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi các vật liệu có nguồn gốc hóa thạch.

Đơn cử, vào năm 2024, Michelin đã hợp tác cùng công ty Thụy Điển Enviro và quỹ đầu tư tư nhân Antin để xây dựng nhà máy tái chế đầu tiên tại Uddevalla, Thụy Điển, có khả năng chiết xuất nguyên liệu thô từ lốp xe đã qua sử dụng. Các vật liệu này bao gồm carbon đen tái chế, có thể tái sử dụng trong sản xuất lốp xe mới, và dầu nhiệt phân, được dùng làm nguyên liệu hóa học để sản xuất các vật liệu thô mới.

Di sản của Michelin được xây dựng dựa trên nền tảng của những đổi mới sáng tạo, liên tục định hình lại ngành di chuyển theo hướng bền vững hơn. Hành trình này bắt đầu từ năm 1937 với việc phát triển vật liệu composite cao su - thép, đến bằng sáng chế lốp radial mang tính cách mạng vào năm 1946 - một cuộc cách mạng về độ bền và hiệu suất hoạt động.

Cam kết của tập đoàn được củng cố vào năm 1992 khi cho ra đời dòng lốp xe silica đầu tiên, giúp giảm đáng kể lực cản lăn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO₂. Khi công nghệ phát triển, Michelin cũng tiên phong trong lĩnh vực di động kết nối vào năm 2012 bằng cách gắn chip RFID vào lốp xe, và làm thay đổi thị trường vào năm 2015 với lốp xe bốn mùa Cross Climate.

Các cột mốc nổi bật trong hành trình Michelin phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến (Ảnh: Michelin).

Không ngừng hướng tới tương lai, Michelin phát triển mẫu lốp VISION Concept vào năm 2017 và tiếp tục được nâng cấp với việc phát triển nhựa sinh học vào năm 2022.

Gần đây nhất, năm 2024, Michelin ghi nhận nhiều dấu ấn sáng tạo từ việc phát triển bánh xe chuyên dụng thám hiểm mặt trăng trong dự án Atermis của NASA, đến việc khởi động sáng kiến toàn cầu về mức lương đủ sống và an sinh xã hội, nhấn mạnh cam kết sâu sắc của Michelin đối với cả công nghệ lẫn sự tiến bộ của con người.

Cơ cấu năng lượng xanh của Michelin năm 2024 (Ảnh: Michelin).

Trong hành trình này, Michelin kiên định theo đuổi cam kết phát triển lốp xe hoàn toàn từ nguyên liệu tái tạo hoặc tái chế vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2050, tập đoàn đã tái cấu trúc quy trình sản xuất nhằm thích ứng với thực tế rằng vật liệu sinh học có tính chất cơ học khác biệt so với vật liệu truyền thống.

Thách thức đặt ra là kết hợp hài hòa giữa phát triển quy trình và cách tiếp cận “Tất cả đều bền vững”, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động môi trường từ hoạt động sản xuất đến môi trường.