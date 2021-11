Xúc động câu chuyện phía sau hình xăm "tin nhắn cuối cùng của mẹ"

Dân trí Dòng tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn sáu chữ "phỏng vấn đậu hay ko bé" của người mẹ đã mất gửi cho con gái khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Những ngày gần đây, mạng xã hội đang lan truyền dòng trạng thái kèm ảnh chụp hình xăm dòng chữ "tin nhắn cuối cùng của mẹ" của một nữ thợ xăm ở TP. Đà Nẵng đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Câu chuyện phía sau hình xăm tin nhắn cuối cùng của mẹ và hình ảnh gia đình mà bạn nữ nhờ chị My thực hiện (Ảnh: Kiều My).

"Hôm nay mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn quá. Bạn gái bảo xăm cho em dòng tin nhắn cuối mẹ gửi cho em. Nghe tới đây mình khựng lại một lúc, rồi hỏi thăm thì biết mẹ bạn mới mất cách đây hai tuần.

Vừa xăm, tay mình vừa run, vội vàng nghĩ tới mẹ của mình. Cuối cùng, sau gần một giờ, mình đã hoàn thành hình xăm, giữ nguyên phông chữ và không thay đổi một chút gì. Khi biết câu chuyện cảm động này, mình đã quyết định tặng miễn phí cho vị khách hiếu thảo như một niềm an ủi, động viên giúp bạn nữ vững tin hơn trong cuộc sống", dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân của chị Kiều My (25 tuổi, chủ tiệm xăm tại TP. Đà Nẵng).

Chị My quyết định không lấy tiền hình xăm của khách sau khi biết được câu chuyện cảm động phía sau (Ảnh: Kiều My).

Chị My nói, chị gắn bó với nghề xăm hình từ năm 2020, đã thực hiện rất nhiều hình xăm ý nghĩa cho khách nhưng hình xăm dòng tin nhắn cuối cùng của bạn gái vừa rồi là một kỉ niệm khiến chị nhớ mãi.

Chị kể, chiều ngày 30/10, một bạn nữ chừng 20 tuổi bước vào cửa tiệm với dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt đượm buồn. Nghỉ ngơi một chút, bạn nữ đưa điện thoại cho chị xem dòng tin nhắn "phỏng vấn đậu hay ko bé" (phỏng vấn đậu hay không bé - PV) chỉ vỏn vẹn sáu chữ và yêu cầu chị My xăm cho cô dòng chữ này lên cánh tay.

Bức ảnh gia đình được bạn nữ chọn xăm lên cánh tay (Ảnh: Kiều My).

Trong lúc xăm hình, chị My hỏi cô gái và được biết, đây là dòng tin nhắn cuối cùng mà mẹ gửi cho cô trước khi mất vì bệnh khiến chị khá bất ngờ và buồn thay cho cô gái.

Khi chị My cố hỏi thêm lý do mẹ bạn ấy mất thì giọng bạn nữ nghẹn lại. Sau đó, quay mặt đi, cố nén nước mắt vào lòng. Thấy vậy, chị không hỏi thêm, chỉ khuyên khách suy nghĩ kỹ về quyết định xăm chữ lên tay, sau đó cặm cụi thực hiện tiếp.

"Thực ra, tôi không dám hỏi khách hàng nhiều về chuyện gia đình riêng. Thế nhưng, khi xăm tôi thường hỏi câu chuyện xung quanh hình xăm mà khách muốn thực hiện. Khi thấu cảm được câu chuyện, tôi sẽ thổi hồn cho hình xăm giàu cảm xúc hơn", chị My chia sẻ.

Bạn trẻ xăm hình mẹ lên cánh tay sau khi mẹ mất (Ảnh: Kiều My).

Thông thường, chị My chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thiện một hình xăm. Thế nhưng, với hình xăm tin nhắn cuối cùng của mẹ chị My mất gần 45 phút mới làm xong.

"Làm nghề hơn một năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy run tay như lần này. Cứ sau mỗi một chữ, tôi lại phải nghỉ tay, hít thở thật sâu để lấy cảm xúc. Không hiểu sao, vừa xăm hình cho khách mà cổ họng tôi cứ nghẹn lại", chị My tâm sự.

Ngoài dòng tin nhắn cuối cùng của mẹ, bạn khách trẻ còn yêu cầu chị My xăm hình ảnh gia đình lên cánh tay khiến chị càng thêm xúc động.

Vị khách 24 tuổi nhờ chị My xăm bức ảnh duy nhất chụp chung với bà nội trước khi bà qua đời (Ảnh: Kiều My).

Suốt quá trình thực hiện, chị My cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn mà vị khách đang phải gánh chịu. Chị lặng lẽ, tỉ mẩn, nhẹ nhàng đưa từng nét mực in lên cánh tay của khách, sợ bạn nữ đau, chị My hỏi thăm có đau không để giảm bớt cảm xúc cho chủ nhân bức hình.

Hoàn tất hai hình xăm, chị My thở phào khi bắt gặp ánh mắt cô bạn đắm đuối nhìn hình ảnh gia đình được lưu giữ trên cánh tay. Cô gái hỏi tiền công thì chị My liền mỉm cười và tặng miễn phí cho bạn khách. Chị My nói, đây là món quà đặc biệt, chị mong cô gái trẻ sẽ vơi bớt nỗi buồn mất người thân và trân quý hình xăm ý nghĩa này.

"Tôi thường xuyên không lấy tiền khi thực hiện các hình xăm có liên quan đến sự ra đi của một người nào đó. Trước đây, tôi cũng từng thực hiện xăm hình gia đình cho một số khách hàng có người thân qua đời", chị My cho biết.

Bức ảnh hiếm hoi bạn nữ được chụp cùng bà và mẹ (Ảnh: Kiều My).

Theo chị My, thời gian gần đây, có nhiều khách hàng đến cửa tiệm xăm hình có ý nghĩa liên quan đến người thân. Có lẽ, dịch bệnh đã khiến các bạn trẻ thấy rõ hơn tầm quan trọng của gia đình đáng quý hơn bao giờ hết.

Đến với nghệ thuật xăm hình từ lâu nhưng chị My không nhận xăm hình hầm hố, kinh dị… Thay vào đó, chị chỉ nhận xăm những hình có ý nghĩa nhất định.

Bạn nam lưu giữ khoảnh khắc gia đình lên cánh tay (Ảnh: Kiều My).

Đa phần khách hàng của chị chủ yếu là các bạn trẻ. Họ đến với chị để xăm những hình ảnh, dòng chữ về gia đình, người thân như một cách lưu giữ kỷ niệm lên da bằng mực máy để lưu giữ hương vị tình thân", chị My chia sẻ.

Thông qua câu chuyện này, chị Kiều My nhắn nhủ: "Các bạn đang có ý định xăm hình nên lựa chọn cho mình một hình xăm có ý nghĩa trước khi quyết định xăm một cái gì đó lên da thịt của mình. Qua đây, tôi mong mọi người hãy dành thời gian quan tâm gia đình của mình nhiều hơn".

Hoài Trang