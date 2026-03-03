Xem đốt cây đuốc khổng lồ cao hơn 10m rực cháy trong đêm hội ở Hà Nội

Tối 2/3 (tức ngày 14 tháng Giêng), lễ rước kiệu Thánh hồi đình Tường Phiêu đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, rộn ràng tại xã Phúc Thọ, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội đình Tường Phiêu năm 2026.

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, lễ hội vẫn vẹn nguyên những nghi thức cổ truyền, đặc sắc và linh thiêng nhất là tục rước đêm 14 tháng Giêng được tổ chức ba năm một lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Các cụ trong làng xin lửa thiêng từ đền Ngo, thắp sáng từng cây đình liệu (cây đuốc lớn), cùng đoàn rước về đình Tường Phiêu.

Mỗi cây đình liệu khổng lồ có đường kính khoảng 2 người ôm, cao hơn 10m. 4 cây đình liệu khổng lồ tượng trưng cho bốn cổng làng xưa, gửi gắm ước vọng bình yên và no ấm cho cộng đồng.

Mỗi ngọn đuốc được thắp lên không chỉ soi sáng đêm hội, mà còn thắp sáng niềm tin, gửi gắm ước vọng tha thiết về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

Hàng nghìn người dân và du khách chứng kiến khoảnh khắc từng cây đình liệu bừng sáng.

Dọc tuyến đường rước từ đền Ngo về đình Tường Phiêu chật kín người, tạo nên khung cảnh linh thiêng và náo nức hiếm có.

4 cây đình liệu khổng lồ, mỗi cây cao 9-13m, đỉnh có đường kính khoảng 1m, được tạo hình như chiếc đó đánh cá dựng ngược, kết từ tre ngâm bùn phơi khô. Khi bùng cháy, tre bánh tẻ trong thân đuốc nổ giòn, tàn lửa bung sáng như pháo hoa.

Cây đình liệu khổng lồ thứ 4 trong làng được thắp sáng trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, trong tiếng reo hò hòa cùng ánh lửa bùng lên rực rỡ giữa đêm hội.

Sau đó, đoàn rước tiếp tục tiến sâu vào trong làng, hướng về đình Tường Phiêu. Dân làng Tường Phiêu nối bước theo sau các đoàn rước, người trước nối bước người sau, tạo nên không khí đông vui, rộn ràng nhưng đầy trang nghiêm, thành kính khắp các nẻo đường.

Các ngả đường hướng về đình Tường Phiêu chật kín người, không khí lễ hội trong đêm càng thêm rộn ràng.

Khi các đoàn rước tiến gần đình Tường Phiêu, màn chạy kiệu diễn ra dồn dập, khẩn trương dưới ánh lửa bập bùng soi đường từ những bó đuốc lớn cầm tay.

Lần lượt, từng đoàn rước tiến về sân đình Tường Phiêu, trong tiếng trống, tiếng hò reo và ánh lửa hòa quyện. Phần rước quan trọng và linh thiêng của lễ hội chính thức hoàn thành, khép lại Lễ hội đình Tường Phiêu năm Bính Ngọ 2026.