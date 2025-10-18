Xe cứu thương chưa có khung giá chung, nên làm gì khi bị “chặt chém”?

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, chưa có một khung giá thống nhất trên cả nước cho dịch vụ vận chuyển cấp cứu, mỗi địa phương xây dựng bảng giá riêng, thường do UBND tỉnh, thành phố quyết định.

Liên quan đến vấn đề này, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, hiện nay có tình trạng mỗi nơi một giá khi vận hành loại hình xe cứu thương, xe cấp cứu.

Với trường hợp báo Dân trí phản ánh trong bài Xe cứu thương chở bệnh nhân hấp hối thu 2,4 triệu đồng cho 12km, ông Đức cho rằng, mức chi trả 2,4 triệu đồng di chuyển quãng đường 12km là quá cao, không phản ánh thực tế khấu hao, chi phí xăng dầu hay chi phí vận chuyển.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng cho hay, Bộ Y tế đang xây dựng đề án cấp cứu ngoại viện, trong đó, dự kiến sẽ xây dựng quy định chung về giá vận chuyển cấp cứu. Mục tiêu nhằm đưa ra mức chi phí hợp lý để áp dụng toàn quốc, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Bảng kê chi tiết chuyến xe cứu thương 2,4 triệu đồng, di chuyển quãng đường 12km gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đề án sẽ xem xét các nội dung liên quan đến hình thức chi trả, xem xét xem bảo hiểm y tế có chi trả cho dịch vụ này không. Nếu không phải có hướng dẫn quy định để địa phương thực hiện cho hợp lý”, ông Đức nói.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, trước mắt, các bệnh viện, trung tâm có dịch vụ này cần thống nhất, công khai mức giá, tương tự như việc công khai giá dịch vụ y tế, khám chữa bệnh. Đối với những địa hình khác nhau thì mức giá có thể khác nhau.

Trước tình trạng một số bệnh viện thiếu xe cứu thương, người bệnh phải sử dụng xe cứu thương của các đơn vị tư nhân trong tình trạng “loạn giá”, ông Hà Anh Đức cho rằng, cần có sự giám sát, quản lý của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, khi các bệnh viện ký kết hợp tác với các đơn vị vận chuyển bên ngoài, cần có thoả thuận, kiểm soát về giá, không phải để các đơn vị muốn thu thế nào thì thu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - cho hay, so sánh với mức phí trung bình về dịch vụ vận tải trên thị trường hiện nay, mức 2,4 triệu đồng cho 12km là rất không hợp lý.

Theo luật sư, giá cước vận chuyển bệnh nhân bằng xe cấp cứu, xe cứu thương từ cơ sở y tế về các địa phương sẽ do UBND cấp tỉnh và cơ sở y tế quyết định trên cơ sở quy định của luật giá, biến động thị trường.

Bởi vậy, nếu đơn vị vận chuyển bệnh nhân thu mức phí vượt quá mức phí mà UBND tỉnh và bệnh viện quy định là vi phạm pháp luật. Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm phải hoàn trả chi phí và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu gặp tình huống bị “chặt chém” khi sử dụng dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu, gia đình người bệnh có quyền làm đơn gửi cơ sở y tế để làm rõ đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân có hoạt động hợp pháp hay không, có công khai mức phí và mức phí có theo quy định của bệnh viện hay không, mức phí có dựa trên cơ sở quyết định của UBND cấp tỉnh hay không?

Trong trường hợp đơn vị này không đủ điều kiện vận chuyển hoặc không tuân thủ quy định về mức phí đã được UBND tỉnh và bệnh viện quy định thì cần phải xem xét xử lý, truy thu để trả lại tiền cho người thuê.

Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, vận chuyển bệnh nhân không đơn thuần là hoạt động vận tải theo dịch vụ thông thường mà còn bao hàm cả việc thiện, việc nghĩa. Nhiều bệnh nhân rất khó khăn, lâm vào hoạn nạn, rất đau thương và bối rối. Bởi vậy, lợi dụng bệnh nhân trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn để trục lợi là hành vi rất đáng lên án.

“Cơ quan chức năng cần vào cuộc xem xét làm rõ biểu phí giá vận chuyển bệnh nhân ở địa phương này, đặc biệt là quy định của bệnh viện và việc công khai biểu phí của đơn vị vận tải.

Việc thu mức phí không phù hợp hoặc đơn vị không công khai mức phí dẫn tới chèn ép, bắt chẹt người nhà bệnh nhân trong cơn nguy cấp là hành vi không thể chấp nhận được.

Cần phải làm rõ xem vấn đề phát sinh ở khâu nào, trách nhiệm thuộc về ai để xem xét xử lý, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra”, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhấn mạnh.