Vụ 2 phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Người dân kể phút đối mặt nghi phạm

Liên quan vụ án sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh (SN 1999) đã ra cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên), Kiều Ngọc Anh bị cho là đã sát hại một phụ nữ 20 tuổi, cướp xe máy và lấy đi một số tài sản của nạn nhân.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) rồi dùng dao tấn công một phụ nữ (SN 1982, quê xã Lạc Đạo). Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân cầu cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Chiều 14/1, công an xác định nghi phạm đã xuất hiện tại phường Thuận Thành và bỏ lại xe máy ven đường, sau đó tiếp tục bỏ trốn.

Khoảnh khắc nam thanh niên chỉ đường cho người điều khiển xe máy vì không biết thông tin về vụ án mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo video trích xuất từ camera giám sát của nhà dân ở phường Thuận Thành, đối tượng có dừng lại hỏi đường. Không biết vụ án do nghi phạm gây ra, một nam thanh niên đã nhiệt tình chỉ dẫn.

Đoạn video sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số ý kiến bình luận đều cảm thấy may mắn cho nam thanh niên vì không gặp nguy hiểm trong khoảnh khắc đối mặt với nghi phạm.

Theo tìm hiểu, anh C.T. (sống ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là nam thanh niên mặc áo trắng, vô tình chỉ đường cho nghi phạm.

Vụ 2 phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Khoảnh khắc chàng trai đối mặt nghi phạm (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Theo anh C.T., gần 15h ngày 14/1, sau khi ngủ trưa, anh đứng trên vỉa hè phía trước nhà. Một nam thanh niên mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang điều khiển xe máy màu trắng di chuyển trên đường Âu Cơ thuộc địa phận phường Thuận Thành.

“Khi người này đi ngang qua, thấy anh ta nhìn mình, tôi ngỡ là người quen. Sau đó, tài xế quay đầu xe, hỏi đường đến trụ sở công an”, anh C.T. kể.

Chưa nắm được thông tin về vụ án mạng xảy ra tại Hưng Yên, chàng trai không nghi ngờ, vẫn chỉ đường như bình thường. Thời điểm đó, Kiều Ngọc Anh có biểu hiện lo lắng, không xác định được phương hướng.

Khoảng 17h, lướt đọc thông tin trên điện thoại, anh mới biết lực lượng công an đang truy tìm Kiều Ngọc Anh.

Nhớ lại dáng người điều khiển phương tiện cùng chiếc xe máy màu trắng, anh C.T. lập tức trích xuất video từ camera.

"Tôi cảm thấy run sợ khi nhìn thấy hình ảnh nam thanh niên đi xe máy trong video chính là nghi phạm mà công an đang truy tìm. May mắn tôi không bị Kiều Ngọc Anh gây nguy hiểm", anh nói.