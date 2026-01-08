Vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Người mua sốc khi thương hiệu gần 70 năm gian dối

Bức xúc vì niềm tin đặt nhầm chỗ suốt nhiều năm

Thông tin 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện tại kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó 2 tấn đã được “phù phép” thành các sản phẩm khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang.

Không ít khách hàng cho biết, họ thường xuyên sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp này vì tin tưởng vào thương hiệu lâu năm và sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Chị Ngọc Phương (Hà Nội) chia sẻ, trước đây, chị không có thói quen sử dụng các loại đồ hộp. Tuy nhiên, từ khi thấy nhiều cửa hàng bán bánh mì pate Cột đèn (một loại pate nổi tiếng ở Hải Phòng), chị Phương bắt đầu quan tâm.

Khi đi siêu thị, chị thấy có sản phẩm pate Cột đèn Hải Phòng đóng hộp được bày bán. Đơn vị sản xuất là Halong Canfoco.

Pate Cột đèn Hải Phòng của Halong Canfoco được nhiều người tiêu dùng lựa chọn tin dùng (Ảnh: Hồng Anh).

Qua tìm hiểu, chị nhận thấy đây là thương hiệu được thành lập năm 1957 nên tin tưởng mua một số hộp pate Cột đèn về cho cả nhà sử dụng. Dần dần sau này, chị Phương mua thường xuyên hơn, thậm chí, còn mua về quê làm quà cho các cháu.

“Tôi ăn thấy bình thường, không có mùi lạ nên mua thường xuyên. Khi đọc thông tin cơ quan chức năng cung cấp gần đây, tôi thực sự bàng hoàng. Không biết, những sản phẩm đồ hộp chúng tôi mua suốt thời gian qua được chế biến từ nguồn thịt như thế nào?”, chị Phương nói.

Tương tự, anh Tuấn Minh, một khách hàng ở TPHCM, cho biết, gia đình anh vẫn dùng pate hộp của công ty Halong Canfoco cho bữa sáng vì nhanh và tiện lợi. Khi hay tin cơ quan chức năng kiểm nghiệm nguyên liệu thịt làm đồ hộp của doanh nghiệp cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, anh rất sốc.

“Thương hiệu gần 70 năm còn làm ăn gian dối, người tiêu dùng chúng tôi biết đặt niềm tin vào đâu?”, anh Tuấn Minh nói.

Mỗi năm bán 2.500 hộp pate Cột đèn Hải Phòng

Tối 7/1, khi nghe tin tức về các sản phẩm đồ hộp Hạ Long có sử dụng loại thịt lợn nhiễm bệnh, chị Nguyễn Thu Hương, chủ một hiệu tạp hóa nhỏ thuộc phường Xuân Phương (Hà Nội) quyết định lấy hết toàn bộ số hàng ra khỏi kệ, không bày bán nữa.

Chị Hương cho biết, đồ hộp Hạ Long là một trong những món hàng chị thường xuyên nhập về để bán cho khách kể từ thời điểm mở cửa hàng 5 năm trước.

Chủ cửa tiệm tiết lộ, các món hàng được chị nhập về rất nhiều mã, chủ yếu gồm cá ngừ ngâm dầu, cá ngừ sốt, pate Cột đèn Hải Phòng, salad cá ngừ Mexico Hạ Long.

Bản thân chủ cửa tiệm cũng là một tín đồ của các món đồ hộp nên thường xuyên sử dụng cho bữa ăn gia đình vì nhanh gọn, tiện lợi, chế biến không mất nhiều thời gian.

Theo chị Hương, mã hàng được nhiều khách đặt mua nhiều nhất là pate Cột đèn Hải Phòng. Mỗi tháng cửa tiệm có thể bán được vài trăm hộp, trung bình cả năm là gần 2.500 hộp. Đặc biệt vào những ngày lạnh, món đồ hộp này được nhiều khách lựa chọn hơn cho bữa ăn sáng.

"Ngay khi biết tin thương hiệu sử dụng lợn nhiễm bệnh để làm đồ đóng hộp, tôi gần như chết lặng. Suốt 5 năm qua, không biết bao nhiêu khách hàng và cả gia đình tôi liên tục tiêu thụ sản phẩm của hãng. Vì vài đồng lợi nhuận, họ sẵn lòng đánh đổi sức khỏe của cộng đồng hay sao", chị Hương bức xúc.

Ngoài lo lắng về tình hình sức khỏe gia đình cũng như của khách hàng, chủ tiệm băn khoăn không biết sẽ xử lý đống hàng tồn kho ra sao, khi ngày Tết đang cận kề.

Cùng chung tâm trạng với nhiều người tiêu dùng, anh Đức (sống ở Hà Nội) cho biết, từ khi còn nhỏ, anh đã được ăn sản phẩm của công ty này do bố mẹ mua. Sau khi lập gia đình, anh tiếp tục tin tưởng chọn pate, thịt hộp… của Halong Canfoco để ăn kèm bánh mỳ hoặc chế biến món ăn.

"Tôi cảm thấy tiếc cho một thương hiệu đã được xây dựng từ năm 1957. Một thương hiệu nổi tiếng nhưng bị phá bỏ bởi sự hám lợi ngắn hạn của một số cá nhân", anh Đức nói thêm.

Được biết, mỗi tháng gia đình anh Đức chi khoảng 200.000-300.000 đồng để mua sản phẩm của Halong Canfoco. Các sản phẩm có mức giá từ 35.000 đồng đến 60.000 đồng được anh đánh giá phù hợp với túi tiền.

"Sau khi biết sự việc, tôi đã huỷ bỏ hoàn toàn sản phẩm còn lại trong nhà. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đồ ăn thức uống cho gia đình", anh nói.

Nhiều sản phẩm pate của công ty này vẫn được bày bán trên kệ các siêu thị sáng 8/1 (Ảnh: Hồng Anh).

Cần thu hồi sản phẩm của công ty này

Các sản phẩm pate của Halong Canfoco được bày bán thường xuyên tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên cả nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 8/1, các sản phẩm pate hộp của công ty này vẫn được xếp dày đặc trên kệ một siêu thị ở xã Sơn Đồng (Hà Nội). Các loại pate Cột đèn Hải Phòng, pate gan, pate gan đặc biệt có giá bán từ 26.000 đến 35.000 đồng/hộp trọng lượng khoảng 100-170g.

Thành phần của pate Cột đèn Hải Phòng được làm từ thịt heo (Ảnh: Hồng Anh).

Trong các loại đồ hộp của công ty này, sản phẩm pate Cột đèn Hải Phòng được nhiều người chọn mua bởi có tên gọi gắn với một loại pate nổi tiếng ở Hải Phòng.

Theo giới thiệu in trên bao bì sản phẩm, thành phần của loại pate này gồm: Mỡ heo, thịt heo, gan heo, nước, hành tím, chất làm dày, tỏi, bột mỳ, bột kem béo thực vật, chất điều vị (621), nước mắm, tiêu đen, bột thịt heo, tiêu trắng, đường, chiết xuất nấm men, muối, chất tạo màu tổng hợp (127), chất giữ màu (250). Mỗi sản phẩm có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đọc bảng thành phần trên, nhiều người tiêu dùng thắc mắc, với nguyên liệu chủ yếu từ thịt heo, không rõ các sản phẩm họ đã mua về sử dụng và các sản phẩm đang bày bán trên thị trường của Halong Canfoco có đảm bảo.

“Theo tôi, cần thu hồi toàn bộ sản phẩm của công ty này để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng”, anh Tuấn Minh nói.