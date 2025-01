Mỹ nhân được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương giá gần 8 tỷ đồng

Được biết, màn cầu hôn của Tom Holland và Zendaya diễn ra tại một trong những biệt thự của gia đình nữ diễn viên tại Mỹ. Buổi lễ được mô tả là "rất lãng mạn và riêng tư", chỉ có hai người với nhau. Tom đã quỳ gối, trao chiếc nhẫn kim cương đắt giá cho bạn gái và được cô chấp nhận.

Nguồn tin trên People cho biết, Tom Holland muốn cầu hôn bạn gái từ lâu và đã thông báo cho bạn bè gần đây. Người bạn cho hay: "Tom luôn hết lòng với Zendaya. Anh ấy tin rằng cô ấy là người đặc biệt mà anh ấy tìm kiếm bấy lâu nay. Mối quan hệ của họ thật sự rất đặc biệt".

Tom Holland và Zendaya đã đính hôn (Ảnh: TMZ).

Zendaya đã khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh của mình tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 diễn ra vào ngày 6/1.

Khi phóng viên hỏi: "Cô đã đính hôn chưa?", nữ diễn viên làm động tác lắc tay và khoe chiếc nhẫn, mỉm cười e thẹn và nhún vai một cách bí ẩn.

Chiếc nhẫn kim cương 6 carat trên ngón áp út của Zendaya được cho là trị giá khoảng 300.000 USD (hơn 7,6 tỷ đồng).

Chuyện tình của Zendaya và Tom Holland nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ suốt 4 năm qua.

Họ gặp nhau lần đầu trên trường quay Spider-Man: Homecoming vào năm 2017. Khi đó, Tom đóng người nhện Peter Parker còn Zendaya vào vai MJ. Mối quan hệ của hai nhân vật phát triển từ bạn thành người yêu giống họ ngoài đời.

Zendaya khoe chiếc nhẫn kim cương được bạn trai tặng (Ảnh: JJ).

Tháng 7/2021, cặp sao công khai chuyện tình sau khi bị chụp ảnh hôn nhau trong xe hơi. Từ đó, họ không còn che giấu việc hẹn hò, thường đồng hành với nhau tại các sự kiện và trở thành cặp tình nhân được yêu thích tại Hollywood.

Trên tạp chí GQ năm 2021, Tom Holland từng nói, anh muốn có một tình yêu riêng tư với Zendaya nên không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào. Song, anh khẳng định, mối quan hệ với nữ diễn viên cùng tuổi là điều anh trân trọng nhất.

Zendaya cũng thổ lộ với tờ Elle, cô muốn bảo vệ tình yêu với Tom bằng cách không công khai chuyện tình cảm trên mặt báo. Người đẹp cũng không ngại dành lời khen cho bạn trai, miêu tả anh là người chăm chỉ, chu đáo và luôn khiến cô ngưỡng mộ.

Bạn bè của cặp đôi cho hay, họ không vội kết hôn, muốn tận hưởng giai đoạn mới này. Họ đều là những ngôi sao trẻ nổi tiếng và bận rộn với công việc.

Trong cuộc phỏng vấn với Men's Health vào đầu năm nay, Tom thổ lộ kế hoạch giải nghệ sau khi có con.

Zendaya và Tom Holland đã hẹn hò khoảng 4 năm (Ảnh: News).

Tom Holland (SN 1996) tham gia phim điện ảnh đầu tiên - The Impossible - năm 2012. Sau khi nổi tiếng với hình tượng Spider-Man, Tom Holland trở thành ngôi sao trẻ triển vọng của Hollywood. Theo tờ People, Tom Holland sở hữu khối tài sản trị giá 25 triệu USD.

Zendaya (SN 1996) có bố là người Mỹ gốc Phi. Cô sở hữu chiều cao 1,78m và số đo hình thể 87-63,5-87cm. Zendaya chọn theo đuổi phong cách cá tính.

Zendaya từng là người mẫu và ca sĩ trước khi trở thành diễn viên. Người đẹp ghi dấu ấn với các dự án như: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake It Up.

Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Euphoria. Năm 2021, cô được tổ chức CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ.

Zendaya không chỉ là một nghệ sĩ đa tài mà còn là biểu tượng của sự tự tin, ý chí vươn lên, lan tỏa năng lượng tích cực.