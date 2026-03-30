Bộ sưu tập đồng hồ đính kim cương đắt đỏ của vị hôn thê Ronaldo

Theo tạp chí South China Morning Post, Georgina Rodríguez nổi bật với gu thẩm mỹ hướng đến những mẫu đồng hồ cao cấp, đặc biệt là các thiết kế đính đá quý từ các thương hiệu như Rolex, Cartier, Chopard hay Jacob & Co...

Mới đây, Georgina Rodríguez chia sẻ hình ảnh đang diện mẫu Patek Philippe Nautilus Chronograph 5980/1400G bằng vàng trắng 18K, có giá xấp xỉ 750.000 USD.

Đây là một trong những tuyệt phẩm Haute Joaillerie nổi bật của dòng Nautilus, với hơn 1.000 viên kim cương nạm kín vỏ, vành bezel và dây đeo.

Mặt số xám chải tia, cọc giờ đính kim cương cùng họa tiết ngang đặc trưng giúp cân bằng giữa phong cách thể thao và sự sang trọng, đi kèm khả năng trữ cót khoảng 45-55 giờ.

Không chỉ đơn thuần là phụ kiện, các mẫu đồng hồ cô lựa chọn thường mang tính biểu tượng, thiên về độ hiếm và giá trị chế tác thủ công. Georgina có xu hướng ưu ái những thiết kế “fine and rare watches”, tức đồng hồ tinh xảo và hiếm, vốn là phân khúc dành cho giới sưu tầm thực thụ.

Đáng chú ý là mẫu Rolex Day-Date Rainbow chế tác từ vàng vàng 18K, được nạm dày đặc kim cương cắt lấp lánh cùng sapphire đa sắc tạo hiệu ứng cầu vồng.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, mẫu đồng hồ này còn được trang bị bộ máy cơ tự động và khả năng chống nước ở độ sâu 100m. Mẫu đồng hồ này có giá khoảng khoảng 139.000 USD.

Cô cũng sở hữu chiếc Rolex GMT-Master II Ice - thiết kế gần như “phủ kín” kim cương với tổng trọng lượng hơn 30 carat. Phần vỏ và càng nối dây được đính hàng chục viên kim cương, trong khi bezel và dây đeo sử dụng kỹ thuật nạm baguette tinh xảo.

Mặt số họa tiết tổ ong độc đáo giúp tăng độ nhận diện, đồng thời đảm bảo khả năng đọc giờ. Mẫu đồng hồ này được định giá khoảng 550.000 USD.

Không kém phần nổi bật, mẫu Rolex Datejust Pearlmaster gây chú ý với mặt số xanh olive, cọc giờ đính kim cương và vành bezel nạm sapphire nhiều màu. Đây cũng là một trong những thiết kế hiếm xuất hiện trong bộ sưu tập của nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Bên cạnh đó, Georgina còn thường xuyên đeo Rolex Lady Datejust 28mm bằng vàng 18K, mặt số kim cương.

Không chỉ dừng lại ở các mẫu Rolex cổ điển, Georgina Rodríguez còn sở hữu nhiều phiên bản mang tính biểu tượng trong giới sưu tầm.

Rolex Day-Date 36 mặt turquoise là một trong những thiết kế gây chú ý khi cô kết hợp với trang phục đơn sắc. Sắc xanh đặc trưng cùng vành bezel nạm đá quý và dây vàng giúp chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn nổi bật. Mẫu đồng hồ này có giá khoảng 105.000 USD.

Trong khi đó, Rolex Daytona mặt xanh lá - còn được giới sưu tầm gọi là “John Mayer dial” - là mẫu đồng hồ được săn đón nhờ mặt số sunburst độc đáo. Georgina nhiều lần xuất hiện với thiết kế này tại các trận đấu bóng đá và sự kiện, thể hiện gu thẩm mỹ năng động nhưng vẫn đẳng cấp.

Cô từng đeo mẫu Patek Philippe Nautilus nữ 35mm bằng vàng hồng 18K, với mặt số bạc và vành bezel nạm 56 viên kim cương baguette. Thiết kế bát giác đặc trưng cùng mặt số dập nổi giúp chiếc đồng hồ trở nên tinh tế và dễ phối đồ. Mẫu này được định giá khoảng 65.000 USD.

Ngoài ra, mẫu Patek Philippe Twenty-4 (Ref. 7300/1200R-001) cũng thường xuyên xuất hiện trên cổ tay Georgina. Thiết kế mặt tròn tối giản, kết hợp hai hàng kim cương nạm tinh xảo cùng mặt số nâu tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Theo tạp chí Grazia, mẫu này có giá khoảng 52.000 USD.

Ở phân khúc cao cấp hơn, Richard Mille RM 07-01 là một trong những mẫu đáng chú ý. Đồng hồ được chế tác từ vàng hồng 18K, trang bị bộ máy tự động, nổi bật với kỹ thuật nạm kim cương “snow setting” (nạm kim cương dày đặc như tuyết rơi) và mặt số đá onyx đen. Giá trị của mẫu này từ 350.000 USD.

Không dừng lại ở các mẫu đồng hồ thể thao hay cổ điển, Georgina Rodríguez còn sở hữu nhiều thiết kế mang tính chất trang sức cao cấp. Điển hình là mẫu Audemars Piguet Royal Oak 37mm nạm kim cương toàn bộ là minh chứng cho tay nghề chế tác tinh xảo, với vỏ, bezel và dây đeo đều được phủ kim cương cắt với giá khoảng 144.000 USD.

Trong khi đó, Chopard L’Heure du Diamant gây ấn tượng với 51 viên kim cương baguette tổng 7,15 carat trên vỏ 40mm, đi kèm mặt số khảm kim cương và khóa cài đính đá quý. Giá trị ước tính của mẫu này khoảng 400.000 USD.

Cartier cũng góp mặt với hai thiết kế nổi bật với Baignoire mang dáng oval đặc trưng, nạm 552 viên kim cương (tổng 5 carat). Mặt số bạc đi kèm kim xanh hình thanh kiếm - phong cách đặc trưng của Cartier.

Ngoài ra, cô cùng từng diện chiếc Panthère bản dây quấn ba vòng bằng vàng, vừa sang trọng vừa phù hợp sử dụng hằng ngày có giá khoảng 50.000 USD.

Chiếc đồg hồ Jacob & Co. Brilliant Skeleton Northern Lights mà cô sở hữu gây ấn tượng với 323 viên kim cương phủ khắp vỏ, núm và khóa, kết hợp mặt số pha lê đỏ lấy cảm hứng từ cực quang. Mẫu này có giá khoảng 94.000 USD.

Vào dịp sinh nhật tuổi 30 (tháng 1/2024), Georgina Rodríguez đã được Cristiano Ronaldo tặng một chiếc đồng hồ G-Shock hoàn toàn đặc biệt.

Đây không phải mẫu G-Shock thông thường của Casio, mà là phiên bản được cá nhân hóa bởi thương hiệu trang sức xa xỉ Jacob & Co, nạm kim cương toàn bộ, có giá khoảng 100.000 USD - mức giá gây bất ngờ khi xuất phát từ một dòng đồng hồ vốn chỉ vài trăm USD.

Trong khi đó, Hublot Big Bang King Gold Rainbow thể hiện rõ phong cách rực rỡ với dây da cá sấu nhiều màu, bezel nạm 58 viên đá quý và mặt số đính 339 viên đá màu. Bộ máy tự động HUB1120 giúp mẫu đồng hồ này cân bằng giữa công năng và yếu tố thời trang. Mẫu đồng hồ này được định giá khoảng 100.000 USD.

Giới chuyên gia nhận định, việc Georgina Rodríguez sở hữu nhiều mẫu đồng hồ từ Rolex, Patek Philippe đến Jacob & Co. cho thấy cô không chỉ chạy theo xu hướng mà còn hướng đến giá trị sưu tầm lâu dài.

Sự xuất hiện dày đặc của những thiết kế nạm kim cương, phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập của Georgina vì vậy không chỉ phản ánh tiềm lực tài chính, mà còn cho thấy gu thẩm mỹ gắn liền với chuẩn mực xa xỉ toàn cầu.