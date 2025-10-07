Ngoại tình với người có 4 con, tôi không dám chia tay vì... vợ anh ấy

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người đàn ông đã có vợ và 4 đứa con như hiện tại. Thành cũng không phải kẻ trăng hoa, chỉ là anh ấy rung động với tôi không dừng lại được.

Tôi biết rõ tiến tới với Thành là sai. Nhưng ánh mắt chúng tôi đã va vào nhau ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Khi ấy tôi đang có bạn trai, còn Thành trên tay vẫn đeo nhẫn cưới. Chẳng hiểu thế nào, tôi quyết rời bỏ người yêu để qua lại với chồng người khác.

Ban đầu, khi Thành thổ lộ tình cảm với tôi, tôi đã từ chối anh khá quyết liệt. Tôi cũng tránh mặt Thành ở công ty, xin đổi ca làm để không đụng mặt vào giờ ăn nghỉ. Nhưng kết cục, tôi vẫn mù quáng rơi vào cuộc tình tội lỗi này.

Ai chửi mắng tôi thế nào cũng được, tôi nghĩ mình chỉ sống một lần nên muốn yêu theo tiếng gọi của con tim. Thành nói, cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, vợ chồng anh đã ly thân được nửa năm. Sớm muộn gì, họ cũng ly hôn nên tôi cho rằng, mình không phải nguyên nhân khiến gia đình họ tan vỡ.

Vợ của Thành tìm đến tôi nhưng không phải để đánh ghen (Ảnh minh họa: TD).

Trong lúc đợi Thành giải quyết xong xuôi với vợ, tôi chấp nhận yêu anh trong âm thầm. Chúng tôi luôn hẹn hò chỗ vắng vẻ, đi cà phê ở ngoại thành, tránh giao tiếp tại chỗ làm để đỡ bị chú ý. Thành rất khó chịu với việc đó. Anh bảo cứ công khai đi sợ gì đâu nhưng tôi không muốn mình bị thiên hạ chửi bới.

Ngày nào, tôi cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Tôi đòi chia tay mấy lần nhưng Thành dùng dằng không chịu buông. Anh cứ nhắn tin năn nỉ làm tôi lại mủi lòng, nhớ đến những giây phút ngọt ngào bên anh nên không thể rời xa anh được.

Thi thoảng, tôi lén vào trang cá nhân của vợ Thành để xem. Chị ấy ít khi đăng ảnh công khai với chồng, hầu như họ không có hình chụp chung. Vậy nên tôi càng tin là họ rạn nứt tình cảm từ lâu, mong chờ Thành độc thân để ở bên anh một cách đàng hoàng.

Đến bây giờ, chúng tôi yêu nhau được vài tháng rồi. Tôi tưởng không ai biết bí mật đó. Không ngờ đùng một cái, vợ Thành tìm đến tận nhà tôi.

Vừa đi làm về, tôi giật mình khi thấy chị ấy đứng đợi sẵn ở cửa. Biết cả chỗ trọ của tôi thì chắc chị ấy phát hiện chồng ngoại tình từ lâu rồi. Tôi sợ hãi, nghĩ vợ Thành đến đánh ghen. Nhưng chị ấy chỉ bảo muốn nói chuyện với tôi một lát.

Chị ấy ăn mặc giản dị, tóc búi cao, hơi gầy gò, thiếu sức sống. Giọng chị rất nhẹ nhàng, không chửi mắng hay dọa nạt gì tôi cả. Thay vào đó, chị lại cầu xin một chuyện khiến tôi choáng váng.

Vợ Thành nói chị đang bị ung thư, dự đoán không sống được lâu nữa. Chị đưa cả kết quả khám bệnh cho tôi xem để chứng minh bản thân không nói dối. Từ lúc phát hiện bệnh, chị suy sụp vô cùng. Tuy nhiên, chị không hề nói với chồng nửa câu, chỉ âm thầm kiếm cớ đẩy anh đi nơi khác.

Chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bước sang thế giới bên kia. Con cái chị sắp xếp gửi ông bà nội ngoại nuôi dưỡng, còn chồng thì chị sẽ ly hôn để giải thoát cho anh. Chị nói vẫn còn tình cảm với Thành nhưng không muốn chồng góa vợ nên quyết tâm chia tay trước.

Hóa ra, Thành mới là người mù tịt trong chính cuộc hôn nhân của mình. Anh vô tâm đến mức vợ mắc bệnh nan y mà không biết, cứ đổ lỗi rằng chị thay đổi tâm tính, hay gắt gỏng khiến vợ chồng nhạt phai. Có lẽ, Thành mới là người chán vợ, chứ chị ấy chẳng có lỗi gì hết.

Tự dưng, tôi thấy hối hận vì đâm đầu vào yêu Thành. Tôi định bảo dứt khoát rời đi nhưng vợ Thành lại tha thiết nhờ tôi ở lại chăm sóc anh sau khi chị ra đi. Bởi đối với chị, anh vẫn là người tử tế.

Đầu óc tôi rối tung cả lên, không nghĩ được cái gì mạch lạc. Tôi từng khao khát Thành được tự do. Nhưng khi cơ hội đến, tôi bỗng thấy sợ.

Tôi muốn thoát khỏi vai người thứ ba. Nhưng nếu nhận lời ủy thác của vợ Thành thì liệu đó có phải quyết định sai trái không?

Bạch Dương