Người đàn ông phải cắt cụt chi vì bình khí phát nổ khi đang bơm bóng bay

Ngày 18/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca bệnh đặc biệt, người đàn ông phải cắt cụt chi do bình khí hydro phát nổ khi ông đang bơm bóng bay dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, vào mùng 2 Tết, Khoa Hồi sức Ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nam bệnh nhân 63 tuổi trong tình trạng hôn mê, tổn thương nhiều vị trí trên cơ thể.

Người nhà cho biết, tai nạn xảy ra, khi ông đang bơm bóng bay bằng bình khí hydro.

Bệnh nhân phải cắt một phần chi thể vì nổ bình khí hydro khi bơm bóng bay (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại thời điểm nhập viện, sau khi được thăm khám, đánh giá, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, chấn thương nhiều phần chi thể mức độ nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu cắt bỏ những phần chi thể hoại tử, dập nát, cố định phần xương gãy còn lại.

Bác sĩ Lê Nam Khánh, Khoa Hồi sức Ngoại khoa và ghép tạng cho biết, dù bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu xử trí các tổn thương, tuy nhiên do tổn thương nặng, nhiều vị trí, do đó tiên lượng nguy cơ tử vong cao, người bệnh phải điều trị tích trong thời gian dài, can thiệp nhiều thủ thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong các dịp Tết, lễ hội hay sinh nhật, bóng bay được sử dụng rộng rãi để trang trí, đồ chơi của các em nhỏ.

Tuy nhiên, một nguy cơ tiềm ẩn ít người để ý chính là việc người bán sử dụng khí hydro (là loại khí dễ cháy nổ khi tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc tia lửa) để bơm bóng bay.

Bóng bay bơm khí hydro tiếp xúc với nguồn nhiệt như bật lửa, tàn thuốc hoặc tia lửa điện, nó có thể phát nổ ngay lập tức, gây bỏng, tổn thương da và mắt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng

Vì thế, khi trang trí, cho trẻ chơi bóng bay phải rất cẩn trọng. Cần hỏi kỹ, là bóng được bơm bằng khí hydro hay khí helium. Bóng bay bơm khí helium an toàn hơn, vì đây là loại khí trơ, không cháy nổ.

Ngoài ra cần để bóng bay tránh xa nguồn nhiệt, nguồn nhiệt; không đưa bóng bay lại gần nến, bật lửa, bếp gas, tia lửa điện hay bất kỳ nguồn nhiệt nào khác. Tuyệt đối không thả bóng bay gần đường dây điện.