Tuổi trẻ Bộ Nội vụ đến các "địa chỉ đỏ" ôn lại lịch sử, đền ơn đáp nghĩa

Trong 2 ngày 28 và 29/3, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, hướng về nguồn cội, lịch sử hình thành của Bộ Nội vụ, đồng thời tri ân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi hoạt động lần này không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên tìm về những "địa chỉ đỏ" gắn với lịch sử của ngành và của dân tộc, mà còn thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể.

Từ các điểm di tích cách mạng đến những phần quà được trao tận tay người có công và trẻ em khó khăn, mạch hoạt động được nối liền bằng tinh thần tri ân, trách nhiệm và sẻ chia.

Bồi dưỡng tư tưởng chính trị từ những "địa chỉ đỏ"

Hành trình của tuổi trẻ Bộ Nội vụ bắt đầu tại Tuyên Quang, vùng đất gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Đoàn đến thăm khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ tại phường Nông Tiến.

Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây) ở phường Nông Tiến.

Sau đó, đoàn tiếp tục tới dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ ở xã Tân Trào và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Trong hành trình tại Tân Trào, đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về lịch sử cách mạng gắn với các điểm như Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Tân Trào là vùng lõi của “Thủ đô kháng chiến”, nơi gắn với nhiều sự kiện có tính quyết định của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đoàn đến thăm Đình Tân Trào.

Đình Tân Trào là nơi diễn ra Quốc dân Đại hội trong các ngày 16 và 17/8/1945, thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa và nhiều quyết sách quan trọng.

Lán Nà Nưa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong thời gian chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.

Bởi vậy, việc tuổi trẻ Bộ Nội vụ dừng chân tại đây không chỉ là hoạt động sinh hoạt truyền thống, mà còn là cách để người trẻ trực tiếp chạm vào không gian từng chứng kiến thời khắc bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Khu di tích Bộ Nội vụ tại Tuyên Quang từng là nơi cơ quan Bộ Nội vụ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm việc trong giai đoạn kháng chiến, đặt nền móng cho nền hành chính nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây là nơi tuổi trẻ hôm nay có thể nhìn lại cội nguồn của chính ngành mình đang công tác, học tập và gắn bó.

Các đoàn viên cảm nhận rõ nét hành trình đấu tranh vì độc lập dân tộc tại các "địa chỉ đỏ".

Từ Tuyên Quang, đoàn tiếp tục đến Thái Nguyên, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Nếu Tân Trào là nơi gắn với thời điểm tiền khởi nghĩa, thì ATK Định Hóa lại gắn với thời kỳ cả Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Khu di tích là một phần quan trọng của “thủ đô kháng chiến”, nơi phản ánh một giai đoạn mà bộ máy cách mạng và Nhà nước vận hành trong điều kiện hết sức gian khó nhưng bền bỉ.

Ngày 29/3, đoàn tiếp tục dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại Thái Nguyên. Đây là địa danh gắn với nguồn cội của Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947.

Đoàn dâng hương tại khu di tích Tân Trào.

Tri ân người có công, sẻ chia với trẻ em khó khăn

Điểm nhấn của chương trình, ngoài các hoạt động dâng hương, tìm hiểu lịch sử các "địa chỉ đỏ" là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, và các hoạt động thiện nguyện hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên.

Tại xã Phú Đình, đoàn đã trao 14 suất quà tặng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Tri ân người có công và thân nhân liệt sĩ tại xã Phú Đình.

Các phần quà được trao trực tiếp tới các gia đình chính sách, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ Nội vụ đối với những người đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho đất nước.

Ông Phùng Văn Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ và các đơn vị; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành trong thời gian tới để cùng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cũng trong ngày 28/3, đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị May tại xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị May tại xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ đã trực tiếp hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước những mất mát, hy sinh mà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình đã trải qua trong chiến tranh.

Ngày 29/3, tại xã Đại Từ, Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ đã trao tặng một công trình thanh niên hỗ trợ nhà ở cho người có công trị giá 30 triệu đồng.

Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ trao tặng một công trình thanh niên hỗ trợ nhà ở cho người có công trị giá 30 triệu đồng.

Đồng thời đoàn đã trao 15 suất quà tặng tới người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó chủ tịch UBND xã Đại Từ đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đoàn vì đã có sự quan tâm, chia sẻ đối với các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với cộng đồng và xã hội.

Đồng thời địa phương cũng sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng trên địa bàn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại chương trình, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ Lê Khánh Lương cho biết, chương trình thể hiện trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ Lê Khánh Lương.

"Chúng tôi mong rằng những phần quà, sự hỗ trợ của chương trình sẽ góp thêm sự động viên đối với các gia đình chính sách, người có công và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự gắn kết giữa tuổi trẻ Bộ Nội vụ với địa phương”, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Anh Trần Duy Hưng, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ, chia sẻ: “Chuỗi hoạt động về nguồn lần này được Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức không chỉ để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của ngành, của dân tộc, mà còn là dịp để tuổi trẻ Bộ Nội vụ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách.

Đồng thời, chương trình lan tỏa tinh thần nhân ái, những giá trị tốt đẹp, chia sẻ phần nào những thiệt thòi đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

Xuyên suốt 2 ngày diễn ra chương trình, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, 29 người có công, thân nhân liệt sĩ và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị quà tặng là hơn 100 triệu đồng.

Thông qua hành trình tại Tuyên Quang và Thái Nguyên, chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên không chỉ được bồi đắp thêm về truyền thống, lý tưởng, mà còn ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công việc và trong các hoạt động vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ; chủ động triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ và nhu cầu của xã hội.

Qua đó, các đoàn viên, thanh niên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành Nội vụ.

Theo anh Hưng, đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, cụ thể của tuổi trẻ Bộ Nội vụ nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Chương trình đã đưa đoàn viên, thanh niên và các nguồn lực đến gần với người dân, hướng tới những đối tượng cần được quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (Hà Nội) đã đồng hành cùng Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ gửi tặng 60 đôi giày, dép tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã.

