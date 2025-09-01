Hà Nội gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng

Chiều 1/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hà Nội cho biết chính quyền và nhân dân thủ đô luôn khắc sâu và đời đời ghi nhớ công ơn trời biển của các Anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Họ là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương, thậm chí cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo lời Chủ tịch Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: CTV).

Ông Thanh nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn xác định công tác "đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm thường xuyên và là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" thiêng liêng của dân tộc.

Trong 8 tháng đầu năm, thành phố đã chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.577 tỷ đồng, với hơn 76.400 người có công và thân nhân người có công.

Thành phố đã tổ chức 6 đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh và phối hợp tổ chức các cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng…

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa, tri ân người có công với cách mạng (Ảnh: CTV).

Ông Thanh cho biết buổi gặp mặt hôm nay, thành phố vinh dự được đón 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 4 mẹ ở Hà Nội và 3 mẹ đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cần Thơ.

Các mẹ là những người thầm lặng hy sinh, cảm nhận sâu sắc nhất sự mất đi những người thân, người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do.

Thành phố cũng gặp mặt 2 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 Anh hùng lao động trong kháng chiến, 4 đại biểu thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thuộc Hà Nội và các tỉnh Quảng Trị, Phú Thọ.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống của người có công, các gia đình người có công, đảm bảo luôn được hưởng thụ cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những gì đã đóng góp cho Tổ quốc.

Hà Nội gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: CTV).

Thay mặt các đại biểu phát biểu tại gặp mặt, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, Hà Nội) cảm ơn các cấp chính quyền thành phố cũng như địa phương thời gian qua đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt trước những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công.

"Chúng tôi mong rằng thành phố ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Tôi sẽ luôn động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực đóng góp cho sự phát triển của thủ đô của chúng ta ngày càng giàu mạnh", Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm chia sẻ.