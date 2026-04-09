Mexico: Ẩu đả bên quan tài vì phát hiện cùng là bạn gái người đã mất

Vụ việc xảy ra ngày 6/4 tại Veracruz (Mexico) trong lễ viếng một người đàn ông khiến nhiều người có mặt không khỏi bàng hoàng.

Đoạn video ghi lại cho thấy nắp quan tài suýt bị xô lệch khi hai người phụ nữ bất ngờ lao vào nhau, trước khi được người khác can ngăn.

Trước đó, một trong hai người đứng cạnh quan tài, thì thầm lời tiễn biệt đầy xúc động với người đã khuất. Cô nói: “Anh yêu, em sẽ nhớ anh rất nhiều!”. Tuy nhiên, lời chia tay đầy tình cảm này lập tức khiến một người phụ nữ khác có mặt tại buổi lễ nghi ngờ.

Mexico: Hai phụ nữ ẩu đả ngay cạnh quan tài người quá cố (Nguồn: Daily Mail).

Người này lập tức tiến đến đối chất hỏi xem người phụ nữ kia là ai. Khi nghe người kia thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với người đã mất, hai bên đã có lời qua tiếng lại. Sự việc nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cả hai đều khẳng định mình là bạn gái của người đàn ông. Hai người đứng hai bên quan tài, cãi vã và giằng co mạnh tới mức quan tài bị nghiêng đi, xô cả phần nắp.

Đoạn clip sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 150.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Nhiều người không đồng tình với sự thiếu bình tĩnh của hai phụ nữ khi có những hành động không phù hợp trong không gian tang lễ. Một số thể hiện sự tò mò về đời sống tình cảm người đã khuất khi còn sống.

Dù sự việc không được chia sẻ cụ thể nhưng nhiều người hiểu rằng, đã có một mối quan hệ chồng chéo, phức tạp dẫn đến sự việc không hay ho này.