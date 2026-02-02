Trung Quốc: Gia đình cụ ông mang bao tải tiền bị cháy đến cầu cứu ngân hàng

Do không thích gửi tiền vào ngân hàng, ông nội của cô Zhao (sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc) cất giữ tại nhà sau mỗi lần nhận lương.

Mới đây, một vụ hoả hoạn bất ngờ xảy ra khiến nhiều tài sản trong nhà ông bị thiêu rụi. Một phần số tiền 400.000 nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng) cháy đen.

Thương ông cả đời tích góp, cô gái mang số tiền bị cháy đến ngân hàng nhờ giúp đỡ.

Các tờ tiền được nhân viên tách ra sau vụ cháy (Ảnh: News).

"Tôi công tác trong ngành ngân hàng 16 năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tiền bị hỏng như vậy", một nhân viên ngân hàng nói.

Dưới tác động của lửa, các tờ tiền bị dính chặt. 5 nhân viên ngân hàng tỉ mỉ tách từng tờ, phân loại rồi kiểm đếm trước khi đổi.

Toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận đến lúc kết thúc kéo dài 15 ngày. Cuối cùng, hơn 273.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) được đổi lại. Cô Zhao bày tỏ cảm ơn các nhân viên ngân hàng tận tâm, làm việc hết trách nhiệm, nỗ lực vì quyền lợi của khách hàng.

Các tờ tiền bị dính chặt sau vụ cháy (Ảnh: News).

Sau vụ cháy, ông nội của cô Zhao quyết định gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên ở Trung Quốc tiền bị cháy xém sau vụ hoả hoạn.

Trước đó, hồi tháng 2/2025, một vụ hoả hoạn xảy ra tại chung cư ở Quảng Đông, Trung Quốc.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông 60 tuổi - chủ nhà - cho biết có hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền mặt để trong phòng ngủ. Đây là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng.

Nhân viên cứu hoả đã bới trong đống đổ nát tìm được số tiền. May mắn các tờ tiền bị cháy ở mức độ nhẹ. Gia chủ nhận lại tiền tại chỗ.