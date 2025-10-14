Triệu phú sở hữu 11 căn nhà: Giàu có nhưng lại cô đơn

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Business Insider (Mỹ), Lane Kawaoka, một nhà đầu tư kiêm triệu phú người Mỹ thừa nhận, con đường dẫn tới sự thành công về tài chính lại mang tới cho anh điều không ngờ tới. Đó là sự cô đơn.

Tuổi thơ của anh sống trong một ngôi nhà giản dị ở Hawaii (Mỹ). Từ nhỏ, anh được cha mẹ dạy lối sống tiết kiệm và sống khiêm nhường. Thậm chí những lần hiếm hoi được đi nhà hàng, họ chỉ gọi nước lọc thay vì nước ngọt hay các loại đồ uống khác.

Những giá trị này theo anh suốt cuộc đời trưởng thành. Anh học ngành kỹ thuật, sống tiết kiệm và tích góp đều đặn. Anh mua được căn nhà cho thuê đầu tiên ở Seattle. Sau đó tới năm 2015, anh sở hữu 11 căn hộ và khối tài sản ngày càng gia tăng.

Vị triệu phú người Mỹ thừa nhận, thành công về tài chính nhưng mang lại cho anh sự cô đơn (Ảnh: Business Insider).

Tuy nhiên bản thân Lane thừa nhận, khi khối tài sản chạm mốc một triệu USD, anh thấy cô đơn. Anh cho rằng, điều này không phải vì tiền bạc, mà bản thân không biết nói chuyện với ai.

"Hiện nay ở tuổi 39, tôi ổn định tài chính nhưng lại trở thành sói đơn độc. Tôi ít bạn bè, sống khép kín và là người hướng nội. Tôi cảm thấy mình khác biệt như bóng ma trong chính cuộc đời mình", anh trải lòng.

Lane nhận thấy, đồng nghiệp và bạn bè của mình không còn chung mối quan tâm với anh. Bởi vậy, anh ngừng chia sẻ mục tiêu tài chính vì sợ bị cho là khoe khoang. Thêm vào đó, với thói quen sống tiết kiệm từ nhỏ, anh cũng không muốn giao lưu với bạn bè vì không muốn trở thành người phải trả tiền cho mọi bữa ăn chỉ vì lý do "bản thân có điều kiện hơn".

Bước ngoặt cuộc đời thay đổi vào năm 2016 khi Lane tham gia một câu lạc bộ các nhà đầu tư. Đây là lần đầu tiên trong một buổi giao lưu, anh gặp gỡ những người cùng chung "ngôn ngữ" và các mối quan tâm. Tại đây, họ không quan tâm việc anh kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản ra sao. Tất cả chỉ bàn về thị trường, chiến lược và cơ hội.

"Những người tôi gặp ở đó thậm chí có tài sản hàng chục triệu USD nhưng không phô trương hay kiêu ngạo. Họ cũng không phải là thiên tài bẩm sinh, từng mất rất nhiều tiền nhưng nỗ lực rút ra bài học để làm lại từ đầu", anh nói.

Trong buổi giao lưu này, Lane phát hiện thấy bản thân không hề hướng nội như mình vẫn nghĩ. Tìm thấy những người cùng chung tần số, anh say mê trò chuyện và tràn đầy năng lượng. Đây cũng là lần đầu anh thấy mình được thấu hiểu hoàn toàn, không muốn buổi giao lưu kết thúc.

Cũng nhờ đó, Lane thấy nhẹ nhõm vì nhận ra bản thân không phải là "sói đơn độc". Ở tuổi gần chạm ngưỡng 40, anh muốn lập kế hoạch thừa kế, xây dựng tài sản nhiều thế hệ.

Ở thời điểm hiện tại, Lane thừa nhận bản thân vẫn ít có sự kết nối với gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp cũ. Thay vì suy nghĩ về điều này, anh đã có các mối quan hệ mới, sự quan tâm mới.

"Tôi chọn kết nối với những triệu phú tự thân khác, thay vì cố hòa nhập với người không cùng chung chí hướng. Thật kỳ lạ, việc tự thân làm nên lại là bộ lọc kết nối rất hiệu quả. Điều này không phải để khoe khoang, mà đơn giản là tín hiệu nhận biết để tìm người đồng điệu", triệu phú Mỹ chia sẻ.