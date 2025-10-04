Trăm hộ gia đình ở Hà Giang mang xô chậu ra đường giặt quần áo tập thể

Từ sáng sớm, khi chạy xe qua con đường thác đổ vốn là Quốc lộ 4C lên Đồng Văn, anh Ban Huynh (30 tuổi) đã thấy cảnh tượng giặt giũ nhộn nhịp kéo dài tới gần 1km.

Khu vực này vốn là vách núi, có nguồn nước tự nhiên chảy từ trên xuống nên được các hộ cư dân mang quần áo, đồ dùng sinh hoạt bị ngập trong nước lũ tới giặt sạch. Không chỉ huy động mọi loại xô chậu, nhiều người tranh thủ mang theo chum vại hứng nước sạch để về dùng dần.

"Vốn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, chưa bao giờ tôi thấy cảnh người dân đổ ra đường giặt quần áo, làm sạch bùn đất trên đồ dùng cá nhân đông như vậy. Mọi người còn nói đùa, đây là ngày hội giặt quần áo tập thể.

Không ít bà con còn tranh thủ cho quần áo và các bao tải lớn nhỏ để tiện việc giặt giũ. Cùng với đó là các loại chăn màn, đồ dùng trong nhà, cũng được người dân mang ra gột sạch những lớp bùn đất bám chắc phía trên.

Người dân phường Hà Giang 2 tranh thủ mang từng bao đựng quần áo ra đường giặt giũ (Ảnh: Nguyễn Tất Thắng).

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Lô dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng. Đường ống chính của công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang bị vỡ khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn phường Hà Giang 2 mất nước sinh hoạt.

Trong điều kiện thiếu nước sạch, những mạch nước chảy từ vách đá xuống bỗng trở thành điểm cung cấp nước sinh hoạt tạm thời của bà con địa phương.

Trăm hộ gia đình ở Tuyên Quang mang xô chậu ra đường, tranh thủ tắm giặt (Nguồn video: Huynh Đệ).

Không chỉ là nơi giặt đồ của bà con, theo quan sát của anh Ban Huynh, một số tài xế lái xe bồn cũng tranh thủ tới đây lấy nước. Anh Huynh cho biết, chỉ cần nơi nào có nguồn nước sạch của tự nhiên, người dân trong vùng đều tìm tới.

"Dưới chân núi Mỏ Neo có đường nước ngầm chảy từ trên núi xuống, hiện cũng là nơi người dân dùng để tập kết quần áo, đồ dùng bẩn cần giặt sạch", chàng trai 30 tuổi nói.

Người dân nói đùa rằng, đây là ngày hội giặt đồ tập thể (Ảnh: Nguyễn Tất Thắng).

Được biết, bình thường những khu vực này vốn là nơi check-in quen thuộc của giới trẻ, nhưng mấy ngày gần đây lại thành "điểm sinh hoạt chung" của hàng trăm hộ gia đình sau mưa lũ.

Bà T.M., 50 tuổi, mang theo từng bao tải đựng quần áo của cả gia đình, tranh thủ lấy nước sạch vò qua bùn đất bám dính. Bà M. cho biết từng chứng kiến nhiều trận mưa lũ ở đây, nhưng cảnh tượng con đường thác nước thành nơi sinh hoạt chung của cả phường là điều không ai có thể hình dung.

"Đây là kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi", người phụ nữ 50 tuổi trao đổi.

Anh Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi, sống ở phường Hà Giang 1) cho biết, sáng 4/10 vẫn có khá đông người dân tới đây giặt giũ dù số lượng không nhiều như những ngày trước. Theo anh Thắng, hiện người dân đã có điện sinh hoạt trở lại. Tuy nhiên, nước sạch hiện vẫn chưa có.

Nhiều người dân còn mang theo xô chậu để gột rửa đồ đạc bị ngâm trong nước bùn (Ảnh: Nguyễn Tất Thắng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 thuộc tỉnh Tuyên Quang cho biết, nước lũ dâng nhanh từ đêm 30/9 khiến nhiều điểm của phường bị ngập úng. Từ 10h tới 14h ngày 1/10, nước lũ dâng cao đỉnh điểm, có những khu vực thuộc địa bàn phường bị ngập cả tầng 1.

Chiều 2/10, có 54/61 tổ dân phố bị ngập và hơn 5.000 nhà dân bị ảnh hưởng. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù nước đã rút nhưng mưa lớn kéo dài khiến nước sông Lô dâng cao gây ngập úng diện rộng và làm vỡ đường ống chính của công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang.

Theo chính quyền phường Hà Giang 2, hệ thống cấp nước bị hỏng nên có thể người dân cần chờ 5-6 ngày mới khắc phục xong. Tại khu vực vách núi có dòng nước chảy xiết, người dân địa phương được khuyến cáo chỉ lấy nước ở nơi an toàn, không nên tụ tập quá đông, không xuống chân thác để tắm gội.