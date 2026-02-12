Khoảng 9h50 ngày 11/2, anh Nguyễn Minh Tiến, 33 tuổi, một tài xế lái xe công nghệ nhận cuốc xe đón khách trên đường Hà Huy Giáp (thuộc quận 12 trước kia). Sau khi anh vừa nhận cuốc, điện thoại liền reo lên.

TPHCM: Sản phụ đau ngất vì sắp sinh, tài xế được CSGT mở đường đưa tới viện (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Ở đầu bên kia, giọng một người phụ nữ có vẻ hốt hoảng, gấp gáp nhờ tài xế tới gấp vì cần phải tới bệnh viện sớm. Tới nơi, anh Tiến thấy sản phụ khoảng ngoài 30 tuổi đang đứng một mình với túi đồ đạc khá lỉnh kỉnh. Người này nói chị phải vào viện sinh một mình vì chồng đi công tác xa chưa về kịp.

Trước đó, chị cố gắng đặt nhiều chuyến xe nhưng không thành công. May mắn cuối cùng anh Tiến đã nhận cuốc xe này. Cơn đau gò xuất hiện dồn dập. Người phụ nữ tỏ ra rất lo lắng vì sợ không kịp tới bệnh viện.

"Chị nói sắp sinh nên báo tôi cố gắng chạy xe càng nhanh càng tốt. Nhìn chị đau ngất vì những cơn gò, tôi cũng sốt ruột nhưng vì đường phố ngày Tết đông đúc chỗ nào cũng tắc nên muốn đi nhanh cũng không được", anh Tiến chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vì tắc đường nên phải mất gần 50 phút, xe của anh Tiến mới di chuyển tới khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu hướng ra sân bay. Lúc này, anh thấy các chiến sĩ CSGT đang đi xe chuyên dụng sau khi dẫn đoàn trở về.

Khoảnh khắc CSGT mở đường đưa xe vào thẳng bệnh viện cấp cứu (Ảnh cắt từ video).

Trước đó có hai đồng chí CSGT đi trước nhưng người tài xế không gọi kịp. Thấy hai đồng chí CSGT phía sau, anh hạ kính, thò đầu ra ngoài gọi lớn tiếng nhờ hỗ trợ.

Ngay khi nắm được tình huống, hai đồng chí CSGT lập tức bật tín hiệu, dẫn đường cho xe của anh Tiến di chuyển về hướng bệnh viện Từ Dũ.

Quãng đường từ khu vực Nguyễn Văn Trỗi – Võ Thị Sáu đến bệnh viện Từ Dũ dài khoảng 5-6km.

Nếu di chuyển bình thường trong khung giờ đông đúc có thể mất tới 40-45 phút. Tuy nhiên, nhờ có CSGT dẫn đường, xe chỉ mất khoảng 5 phút để tới nơi.

"Đường rất đông nhưng xe đi nhanh. Nếu không có sự hỗ trợ của các anh, tôi không biết sản phụ sẽ ra sao", người tài xế nói.

Sau khi đưa xe vào trong bệnh viện và hoàn thành nhiệm vụ, hai CSGT rời đi ngay. Anh Tiến chỉ kịp nói lời cảm ơn, không kịp hỏi tên hay đơn vị công tác của hai cán bộ này.

Vì bệnh viện không thể đậu xe lâu, người tài xế đưa sản phụ xuống xe và có nhân viên y tế nhanh chóng ra tiếp nhận, đưa vào trong cấp cứu. Anh Tiến chỉ kịp chúc sản phụ sinh nở an toàn, mẹ tròn con vuông.

Với gần 15 năm kinh nghiệm, anh Tiến cho biết đây là lần đầu gặp tình huống này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng theo người tài xế, đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống chở sản phụ sắp sinh vào viện trong tình trạng khẩn cấp dù có kinh nghiệm 14-15 năm cầm lái.

"Lúc nhìn thấy chị đứng một mình chờ xe với bụng bầu to vượt mặt, tôi chỉ nghĩ làm sao có thể đưa vào viện nhanh nhất có thể. Kể cả nếu chị sinh em bé trên xe, tôi cũng sẽ tìm cách hỗ trợ hết lòng", anh bộc bạch.