Lần gặp tình cờ 18 năm trước và bí mật đôi giày "tự lớn" cho trẻ em nghèo

Trang Pulselive cho biết, những đôi giày "tự lớn" (The Shoe That Grows) được thiết kế với đế cao su nén, phần thân bằng chất liệu tổng hợp kháng khuẩn và quai khóa dán chắc chắn.

Không chỉ là sản phẩm tiện ích, đây còn là giải pháp giúp trẻ em nghèo tránh khỏi bệnh truyền qua đất và sự kỳ thị xã hội vì đi chân trần. Đặc biệt, tất cả giày đều được sản xuất ngay tại Mombasa (Kenya), góp phần tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Theo thông tin từ Liên Hiệp Quốc, sáng chế này ra đời từ câu chuyện có thật của anh Kenton Lee (người Mỹ), nhà sáng lập tổ chức Because International's.

Anh Kenton Lee bên cạnh một trong những phiên bản đầu tiên của giày "tự lớn" (Ảnh: Because International's).

Năm 2007, anh Kenton Lee có chuyến đi thực tập tại Kenya. Một ngày, khi đang đi dạo, anh nhìn thấy một bé gái mặc váy xinh xắn nhưng lại đi một đôi giày đã rách toạc do kích cỡ nhỏ hơn bàn chân em rất nhiều. Ngón chân của em thò cả ra ngoài, trầy xước và đầy bụi đất.

Khoảnh khắc đó ám ảnh Kenton khiến anh tự hỏi: “Nếu có một đôi giày có thể lớn lên cùng đứa trẻ thì sao?”. Ý tưởng tưởng chừng đơn giản, nhưng lúc đó lại chưa có ai thực sự biến nó thành sản phẩm.

Sau khi trở về Mỹ, anh bắt đầu phác thảo và tìm hiểu cách chế tạo một đôi giày có thể nới rộng kích thước, để trẻ em nghèo không cần thay giày liên tục khi bàn chân lớn lên.

Anh cùng bạn bè thành lập tổ chức Because International's vào năm 2009 với mục tiêu duy nhất là biến ý tưởng giày "tự lớn" thành hiện thực.

Chiếc giày có thể cơi nới kích cỡ để trẻ em có thể mang được trong 5-6 năm (Ảnh: Because International's).

Mẫu giày đầu tiên được sản xuất thủ công, với thiết kế bằng da, đế bền chắc, có các nút cài và dây đai cho phép mở rộng ở cả chiều ngang lẫn chiều dài. Mỗi đôi giày có thể điều chỉnh để vừa vặn trong vòng 5 kích cỡ, tức một đứa trẻ có thể đi một đôi giày từ 5 đến 6 năm.

Ngay khi ra mắt, giày "tự lớn" nhanh chóng được đưa đến nhiều vùng quê nghèo ở Kenya, Uganda, Haiti và khoảng 100 quốc gia khác. Những đứa trẻ từng phải đi chân trần hoặc mang giày rách đã có thể có giày vừa vặn hơn để đi học, tránh được bệnh tật do ký sinh trùng và chấn thương.

Giày "tự lớn" trở thành "bạn đồng hành" của nhiều trẻ em nghèo trên toàn thế giới (Ảnh: Because International's).

Anh Kenton Lee từng chia sẻ: “Tôi không thể quên hình ảnh đôi chân nhỏ trong chiếc giày rách năm ấy. Chúng tôi chỉ muốn tạo ra một giải pháp nhỏ bé nhưng thực sự hữu ích cho trẻ em”.

Cơ sở sản xuất sau này được đặt tại Kenya, không chỉ cung cấp giày cho trẻ em nghèo mà còn tạo việc làm tại địa phương. Năm 2018, giày "tự lớn" được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ trao giải thưởng Patents for Humanity (Bằng sáng chế cho nhân loại), ghi nhận tác động to lớn của sáng kiến này.