Toà nhà dát bạc ở Trung Quốc được rao bán giữa lúc giá bạc lập đỉnh

Tại huyện Yongxing (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), một công trình duy nhất ở nước này được dát bạc bên ngoài thu hút đông khách tham quan.

Sau khi khánh thành năm 2007, toà nhà được sử dụng làm bảo tàng văn hoá bạc Trung Quốc.

Công trình có 2 tầng, nằm trên một khối bê tông lớn. Tầng 2 có những hoa văn trang trí được chạm khắc tỉ mỉ.

Chủ sở hữu vẫn đang tìm khách mua (Ảnh: HK).

Sau gần 20 năm sử dụng, công ty sở hữu quyết định bán đấu giá toàn bộ công trình với giá khởi điểm hơn 25 triệu tệ (hơn 93 tỷ đồng). Cách đây không lâu, phiên đấu giá đầu tiên đã được tổ chức với 2 người đăng ký tham gia. Kết thúc cuộc đấu giá, không ai quyết định mua toà nhà.

Một số chuyên gia thẩm định giá cho rằng, toà nhà này (không tính tiền đất) có giá khoảng 12 triệu nhân dân tệ (gần 45 tỷ đồng). Với mức giá bạc tăng cao như hiện nay, giá trị của công trình có thể lên tới 50 triệu nhân dân tệ (187 tỷ đồng).

Công trình được dùng làm bảo tàng văn hoá bạc (Ảnh: HK).

Sau khi thông tin toà nhà được bán đấu giá, nhiều cư dân mạng cho rằng, đây là một vụ bán tháo để kiếm tiền giữa lúc giá bạc tăng cao.

Trả lời báo chí địa phương, đại diện công ty sở hữu toà nhà, cho biết chủ nhân vẫn đang tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Theo yêu cầu của chính quyền địa phương, chủ mới phải đảm bảo nơi đây là địa điểm du lịch văn hoá, sử dụng công trình phù hợp với quy hoạch không gian xung quanh. Người mua không được dỡ toà nhà để lấy bạc như cư dân mạng đồn đoán.