Tờ viện phí sinh con hết 2.000 đồng được người mẹ ở TPHCM giữ gần 37 năm

Tờ giấy ra viện 37 năm trước, tiền viện phí hết 2.060 đồng

Một tờ giấy ra viện cũ kỹ đã ngả màu theo thời gian, bất ngờ được tìm thấy sau gần 40 năm, phần nào khơi gợi lại một ký ức dài về những năm tháng khó khăn của một gia đình sống tại TPHCM, đồng thời phản ánh bối cảnh xã hội giai đoạn cuối thập niên 80.

Giấy ra viện 37 năm trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào một ngày giữa tháng 12, bà Lê Thị Chung ở TPHCM sắp xếp lại các giấy tờ tài liệu trong nhà. Lọt giữa tập tài liệu được sắp xếp phẳng phiu, một tờ giấy ố vàng phủ màu thời gian lộ ra khiến bà cũng bất ngờ.

Đó là giấy ra viện của bà Chung vào thời điểm người phụ nữ này 28 tuổi. Tờ giấy chỉ sờn nhẹ một góc, ghi đầy đủ các thông tin về một ca sinh nở cách đây 37 năm.

Trên tờ giấy ghi rõ, ngày vào viện là 2/11/1988. Ngày xuất hiện 10/11/1988. Thời điểm đó, bà Chung vào viện và sinh thường. Bé gái nặng 2,9kg. Tình trạng hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tổng viện phí thời điểm đó là 2.060 đồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hoàng Lê Kim Ngân (37 tuổi) cho biết, bản thân hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của tờ giấy ra viện này, cho tới khi mẹ gửi vào nhóm chung của gia đình.

“Hiện tôi cũng đã làm mẹ, từng cầm trên tay giấy ra viện của con mình. Nhưng giấy tờ bây giờ đều được in sẵn với đầy đủ thông tin rất hiện đại. Còn tờ giấy này thời điểm mẹ sinh ra tôi chỉ là một tờ giấy đơn giản với tiền viện phí được ghi tay ở góc, nhìn rất đơn sơ”, chị Ngân cho biết.

Mẹ và chị Ngân hồi nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhắc lại ký ức về ngày sinh của chị Ngân, bà Chung cho biết, rạng sáng hôm đó, bà thấy một cơn đau bụng nhẹ. Ban đầu, bà chỉ nghĩ là cơn đau bình thường nên vẫn ngủ tiếp. Tới khi cơn đau đến dồn dập, bà vội vã bảo chồng đưa vào viện.

Hai vợ chồng chở nhau trên chiếc xe đạp tới viện. Sau đó, người chồng ra cổng bệnh viện để uống một cốc cà phê cho tỉnh táo. Khi cà phê chưa kịp uống hết, trong phòng sinh, em bé đã chào đời.

Dù sinh thường nhưng bà Chung bị sót nhau thai nên phải ở lại bệnh viện theo dõi 7-8 ngày. Tới khi ra viện, tổng viện phí hết 2.060 đồng.

Để dễ hình dung giá trị tiền tệ thời điểm đó, bà Chung cho biết, vào năm 1985, khoảng 200 đồng là đủ chi tiêu cho gia đình trong vòng một tháng. Khoản tiền hơn 2.000 đồng sinh con vào năm 1988 cũng là số tiền khá đáng kể với mức lương hai vợ chồng khi đó.

Người mẹ tảo tần và căn nhà 13m2 truyền nghị lực để các con vươn lên

Sau này, chị Ngân vẫn thỉnh thoảng được mẹ kể lại những ký ức về một thời khốn khó. Bà Chung từng làm nhân viên tại trung tâm dinh dưỡng trẻ em ở TPHCM với đồng lương công chức khiêm tốn.

Quyển sổ tay được mẹ ghi chép các kiến thức cho con gái tự học (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình chị từng sống trong căn nhà tập thể chỉ vỏn vẹn 13m2. Họ dùng chung nhà vệ sinh với 2 hộ gia đình bên cạnh. Không gian vừa là nơi ăn uống, ngủ nghỉ và học tập của gia đình 4 thành viên (bố mẹ và 2 anh em chị Ngân).

"Nhà chật hẹp là vậy, nhưng lúc nào cũng đông người vì ba mẹ sẵn lòng đón bà con từ quê lên ở nhờ để tìm việc. Sống như vậy suốt nhiều năm nên tôi quen với việc ngủ ngon giữa tiếng ồn, dễ thích nghi mọi hoàn cảnh", chị Ngân nhớ lại.

Để đủ tiền nuôi hai con nhỏ giữa đô thị lớn, ngoài công việc của nhân viên trong trung tâm, bà Chung thường dậy từ 4h sáng mỗi ngày để tranh thủ bán thêm dứa, hoa quả, kiếm chút đồng lãi.

Thời gian cứ thế trôi, cho tới một ngày, một câu của người bạn thân khiến bà Chung quyết tâm thay đổi. Khi ấy, người bạn tới nhà chơi và chứng kiến cảnh tượng gia đình chung sống trong không gian chật hẹp, bèn nói: "Chị tính để các con phải sống ở đây suốt đời hay sao?".

Điều này khiến bà suy nghĩ mãi. Làm nhiều nghề để góp nhặt thêm đồng ra đồng vào, bà vay mượn thêm họ hàng, cùng chồng mua đất xây nhà rồi tìm cách trả nợ dần.

Tới năm chị Ngân 15 tuổi, gia đình chuyển sang nơi mới cách căn nhà cũ khá xa. Khi đó, gia đình chỉ đủ sức xây nhà, không còn tiền làm nội thất. Nhưng bù lại, mỗi thành viên trong nhà được sống ở không gian riêng tư, có phòng riêng.

Mẹ trong ngày vui của con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong ký ức của mình, chị Ngân biết mẹ đã tảo tần bươn trải rất nhiều để các con có cuộc sống đỡ cực khổ. Vì không có nhiều thời gian ở bên để dạy dỗ con, bà thường cắt thông tin từ các mẩu giấy báo, tờ lịch cũ và ghi chép lại trong một cuốn sổ tay. Cuốn sổ được bà viết tỷ mỉ vào năm 1991, truyền cho con gái tự đọc, tự học.

Bên trong cuốn sổ là vô vàn kiến thức về phát triển bản thân, chăm sóc làm đẹp cho tới hôn nhân gia đình. "Kho báu kiến thức" được bà lưu lại cẩn thận như một cuốn hành trang để hỗ trợ con gái trong tương lai.

"Cũng nhờ những thói quen này của mẹ giúp tôi có ý thức tự học, chăm chỉ đọc sách để thoát nghèo", chị Ngân bộc bạch.

Sau này, anh trai chị Ngân ra mở công ty riêng, còn bản thân chị hiện làm trong lĩnh vực marketing của một công ty nước ngoài và cũng có gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống nay đã khấm khá, nhưng những bài học và ý chí vươn lên của mẹ cũng là cuốn cẩm nang để chị Ngân mang theo trọn đời.