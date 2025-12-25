Cô gái mất tích ở Hà Nội: Dòng tin nhắn lạ và bi kịch 11 năm của người mẹ

20h, nhiều gia đình còn quây quần ở phòng khách, căn nhà của vợ chồng bà Trần Thị Thu Hương ở xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên dần tĩnh lặng.

Người phụ nữ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, rồi bước vào phòng, đi ngủ từ rất sớm. Đó là thói quen của bà Hương hơn 10 năm qua.

Cho đến nay, bà chưa hết ám ảnh những đêm thức trắng, dằn vặt trong lòng sau khi nhận được tin con gái đầu là Nguyễn Thị Phương Nga bỗng dưng mất tích bí ẩn tại nhà trọ ở Hà Nội.

Nga (áo đen) chụp cùng em gái Ánh Nguyệt hồi năm 2014 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

11 năm trôi qua, nhiều đêm, bà Hương cầu mong, tỉnh dậy sau một đêm sẽ nhìn thấy con gái khoẻ mạnh trở về. Thế nhưng, giấc mơ giản dị đó chưa thành sự thật.

"Từ ngày con gái mất tích, cuộc sống của cả nhà xáo trộn hoàn toàn. Khoảng 8 năm, tôi bị trầm cảm, sống như người vô hồn. Vài năm trở lại đây, nhờ chạy chữa thuốc thang, tôi khoẻ hơn nhưng ký ức đau lòng vẫn không thể xoá nhoà", bà Hương khóc và chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vụ mất tích bí ẩn

Nhìn thấy mẹ dần nguôi ngoai, Ánh Nguyệt - con gái bà Hương - liên lạc với báo Dân trí hy vọng tìm được chị gái là Nguyễn Thị Phương Nga bặt vô âm tín 11 năm qua.

Có cuộc sống hạnh phúc ở Nhật Bản với chồng con, nhưng bi kịch chị gái bỗng nhiên mất tích khiến Ánh Nguyệt chưa một ngày được yên lòng.

Cô kể, tháng 5/2014, hai chị em sống cùng chị họ tại phòng trọ ở khu vực phường Mễ Trì (cũ). Khu trọ là một công trình cao 3 tầng, trong đó tầng 1 có một phòng trọ kèm nơi để xe máy, mỗi tầng trên có 2 phòng, chủ nhà sống bên cạnh.

Sau khi học cao đẳng ở TPHCM, Phương Nga chuyển ra Hà Nội, làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Trong mắt Ánh Nguyệt, chị gái sống hiền lành, giản dị, chăm chỉ làm việc để phụ giúp bố mẹ.

Hôm xảy ra sự việc, đi làm về đến nhà trọ, Nga gọi điện nhờ em gái xuống mở cửa. Do Nguyệt bị đau chân, chị họ và 2 người bạn xuống mở cửa rồi đi sinh nhật.

Khoảng 20 phút sau khi cổng được mở, không thấy chị gái lên phòng, Nguyệt gọi điện vào di động nhưng không ai nghe máy. Trong khi đó, xe máy của Nga được dựng gọn gàng ở tầng 1.

Gọi thêm 10 cuộc điện thoại, Nguyệt không nhận được hồi đáp. Sau đó, máy rơi vào tình trạng "thuê bao không liên lạc được".

Linh tính có chuyện chẳng lành, khoảng 20h, Nguyệt cùng một số người bạn tìm xung quanh nhà trọ nhưng không có dấu vết nào khả nghi. Vào Facebook của chị, Nguyệt không thấy có tin nhắn bất thường. Đồng nghiệp của Nga cho biết, ở văn phòng, cô vui vẻ, thái độ hoàn toàn bình thường.

Hình ảnh của Phương Nga trước khi mất tích (Ảnh: Người thân cung cấp).

Không dám nói với bố mẹ, lòng như lửa đốt, Nguyệt thức trắng đêm, cố gắng gọi điện thoại cho chị trong vô vọng.

Trải qua một đêm lo lắng, sáng sớm, cô tiếp tục gọi vào số điện thoại của chị với hy vọng mong manh. Khoảng 6h, điện thoại của Nga bất ngờ có tín hiệu. Đầu dây bên kia có người nghe máy nhưng không lên tiếng, chỉ vọng lại tiếng gió rít lên vù vù.

"Không thấy ai trả lời, tôi doạ báo công an. Vài phút sau, bên kia nhắn tin phản hồi: "Chị đi chơi với bạn ở Lạng Sơn, sáng thứ 2 sẽ về sớm". Tôi chắc chắn đó không phải là chị Nga, vì chị ấy không có người quen ở Lạng Sơn", Nguyệt xót xa kể lại.

Nhiều lần cố gắng liên lạc với chị không được, Nguyệt biết không thể tiếp tục giấu bố mẹ. Nhận được tin báo con gái cả bỗng dưng mất tích, bố tức tốc lên Hà Nội phối hợp với công an điều tra. Ở nhà, người mẹ đau đớn tột cùng, rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Hơn 12 tiếng sau khi xảy ra sự việc, Nguyệt trình báo sự việc với Công an quận Nam Từ Liêm và phường Mễ Trì (cũ).

Theo Nguyệt, kết quả điều tra cho thấy, định vị cột sóng di động cuối cùng từ điện thoại của chị gái nằm ở khu vực Vân Canh. Công an tích cực điều tra, thu thập bằng chứng xung quanh khu trọ. Một người đàn ông ở xóm trọ bị nghi ngờ dính líu đến sự việc được mời lên đồn. Sau quá trình điều tra, người này không liên quan.

Điều khiến cô gái day dứt, tiếc nuối nhất là vào thời điểm đó, hệ thống camera an ninh chưa được các hộ dân lắp đặt phổ biến như hiện nay, nên không có bất kỳ hình ảnh nào xung quanh khu nhà trọ để trích xuất.

Khoảng 1 tháng sau, Nguyệt thử liên lạc vào SIM điện thoại của chị gái, bất ngờ đầu dây bên kia đổ chuông. Người nghe máy sống ở Vân Canh, tình cờ nhặt được chiếc điện thoại dưới ao làng. Thiết bị bị hư hỏng nặng không sử dụng được, người này giữ SIM để liên lạc.

"Kết quả điều tra cho thấy, người này chỉ nhặt được điện thoại, không liên quan đến vụ việc mất tích của chị tôi", cô bày tỏ.

Nhiều tháng sau kể từ khi mất liên lạc với chị gái, Nguyệt ngủ chập chờn, khóc ướt đẫm gối. Với cô, chị Nga không chỉ là chị gái mà như người mẹ thứ hai, luôn âm thầm lo toan, che chở và nhường nhịn em.

Nguyệt còn nhớ, trước khi làm kế toán, chị gái từng phải thức dậy từ 5h làm nhân viên chạy bàn ở quán cà phê. Dù thu nhập không cao, mỗi tháng Nga đều chắt chiu từng đồng, động viên em gắng học tập để cả gia đình thoát cảnh khó khăn.

"Nhớ lại những ngày vất vả đó, tôi khao khát được bù đắp cho chị. Tôi sẵn sàng đánh đổi 5 năm hoặc 10 năm tuổi thọ của bản thân để chị gái bình an trở về", Nguyệt tâm sự.

Những ngày tháng rơi vào vực sâu của gia đình

Bi kịch ập đến bất ngờ khiến cho cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn, người suy sụp nhất là bà Hương. Những ngày mới biết tin con mất tích, người mẹ không ăn và không ngủ được, sợ nghe tiếng nói chuyện của mọi người.

Ít tiếng đồng hồ trước khi Phương Nga mất tích, người phụ nữ liên lạc với con gái lần cuối cùng qua tin nhắn. Khi mẹ hỏi thăm, cô nhắn lại: "Mẹ ơi, con đang làm việc. Về nhà, con sẽ gọi điện nhé". Bà không ngờ đó là tin nhắn cuối cùng của hai mẹ con.

Bà Hương kể, kết hôn trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình không ai khá giả, vợ chồng tự lo toan mua đất, xây nhà, nuôi 2 con ăn học.

Thu nhập từ công việc lao động tự do ba cọc ba đồng, bà và chồng phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống. Thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ, các con luôn ngoan ngoãn, cố gắng học tập.

Vợ chồng bà Hương mong mỏi tìm được con gái sau nhiều năm mất tích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ chỗ nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó bươn chải, bà Hương trở thành một con người khác sau biến cố của gia đình.

"Suốt nhiều năm, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, né tránh mọi tiếp xúc, không muốn nghe bất kỳ lời hỏi han nào. Sức khỏe dần suy kiệt do tâm trí luôn nghĩ về con gái, oán trách số phận, vì sao lại nghiệt ngã đến vậy", người mẹ trải lòng.

Nỗi thương nhớ con bào mòn sức khỏe và tinh thần khiến người mẹ rơi vào "vực sâu" tâm lý không lối thoát. Suốt nhiều năm trời, Ánh Nguyệt sợ về nhà vì bầu không khí u ám bao trùm cả không gian.

Bà Hương đối xử với con gái út như người xa lạ. Sợi dây tình mẫu tử gần như bị cắt đứt, hai mẹ con không nói chuyện. Nguyệt sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương mặt và ánh mắt vô hồn của mẹ.

Trong những ngày tháng đó, gia đình không chỉ gánh chịu nỗi đau đớn mà còn phải đối mặt với những điều tiếng ác ý từ bên ngoài. Áp lực bủa vây khiến cả nhà thêm kiệt quệ về tinh thần. Một số người buông lời đồn đoán vô căn cứ, cho rằng Phương Nga “bỏ nhà theo trai”, thậm chí còn gièm pha gia đình “vô phúc” nên mới xảy ra cơ sự.

Lâm vào hoàn cảnh bế tắc nhất, năm 2017, bà Hương từng nghĩ đến chuyện tự tử để giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ mông lung trong tâm trí. Người phụ nữ không muốn mình trở thành gánh nặng cho chồng con và căn dặn lo hậu sự chu đáo.

Hơn 10 năm trôi qua, đọng lại trong tâm trí bà Hương là hình ảnh của Phương Nga ngoan ngoãn, hiền lành, có trách nhiệm với gia đình.

Bà không giấu được niềm tự hào khi kể con gái từng theo học cao đẳng 3 năm tại TPHCM, sau đó tiếp tục trau dồi ngoại ngữ và đã có chứng chỉ TOEIC. Từng sống tự lập ở Sài Gòn, Nga được bà đánh giá là khôn ngoan, chín chắn. Vì vậy, việc con gặp biến cố khiến người phụ nữ không thể chấp nhận nổi sự thật.

Trong hành trình tìm con, nhiều lần bà Hương nhờ đến tâm linh để bản thân an lòng. Dù tốn không ít tiền bạc, phương pháp này không có tác dụng.

"Nếu cá nhân hay tổ chức nào cung cấp thông tin chính xác giúp tìm được Nga, chúng tôi sẵn sàng hậu tạ 200 triệu đồng. Gia đình phải được nhìn thấy hình ảnh và nói chuyện trực tiếp với Nga mới dám tin tưởng", bà nói.

Bà Hương và chồng dần nguôi ngoai để tiếp tục cuộc sống nhưng gia đình vẫn canh cánh nỗi thương nhớ con trong lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vài năm trở lại đây, nhờ hợp thầy hợp thuốc, bà Hương đi làm cho một công ty gần nhà. Con gái út yên bề gia thất, sinh con giúp vợ chồng bà được an ủi phần nào, có thêm niềm vui để nương tựa và động lực bước tiếp trong quãng đời còn lại. Tuy nhiên, nỗi khổ tâm vẫn âm ỉ trong lòng cả nhà.

"Tôi chỉ mong có một phép màu để Phương Nga trở về với gia đình. Tôi ước một lần được ôm chặt con và sẽ không bao giờ để cháu đi xa nhà nữa", bà Hương xót xa bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Hoàng Hoan (trưởng thôn Trình Nhất Tây, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) xác nhận vợ chồng bà Hương có con gái là Phương Nga mất tích cách đây hơn 10 năm.

Ở địa phương, gia đình chấp hành tốt các quy định, sống hoà nhã với hàng xóm láng giềng.

"Nhiều năm qua, gia đình mong tìm lại con gái nhưng chưa được. Hy vọng qua các phương tiện thông tin sẽ lan toả để tâm nguyện của gia đình sớm thành hiện thực", ông Hoan nói.