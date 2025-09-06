Tìm cặp vợ chồng mất tích 55 năm trước, thấy điều bất thường dưới lòng sông

Cảnh sát Chicago (Mỹ) đang tiếp tục cuộc tìm kiếm một cặp vợ chồng mất tích từ hơn nửa thế kỷ trước thì bất ngờ phát hiện gần 100 chiếc ô tô nằm dưới lòng sông Chicago.

Ngày 15/5/1970, hai vợ chồng Edward và Stephania Andrews biến mất khi đang lái chiếc Oldsmobile đời 1969. Trước đó, họ vừa rời khỏi một bữa tiệc cocktail tại khách sạn Sheraton ở trung tâm Chicago nhưng không bao giờ về đến nhà.

Cặp đôi người Mỹ biến mất không dấu vết sau bữa tiệc (Ảnh: News).

Vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp, cặp đôi được báo cáo mất tích. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhưng vụ án không bao giờ được khép lại.

Trong suốt 55 năm qua, việc tìm kiếm tung tích vợ chồng Andrews luôn là mục tiêu lặp lại nhiều lần của cảnh sát Chicago. Năm 1994, một cuộc tìm kiếm khác cũng được tiến hành nhưng không mang lại kết quả.

Mới đây, nỗ lực này được nối lại với sự tham gia của đội thợ lặn Chaos Divers. Đây vốn là nhóm lặn chuyên tìm kiếm và trục vớt dưới nước bằng công nghệ sonar, thường hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong các vụ án cần chuyên gia lặn. Họ cũng ghi lại các chuyến lặn trên kênh YouTube riêng.

Trước đó nhóm này đã phối hợp cùng cảnh sát Chicago trong cuộc tìm kiếm trên sông Fox và phát hiện hài cốt của Karen Schepers - cô gái 23 tuổi mất tích từ năm 1983. Đến nay, họ đã hỗ trợ hơn 20 vụ án tồn đọng.

Vì nhiều lý do, các thành viên của Chaos Divers muốn xác định xem liệu chiếc ô tô của đôi vợ chồng có bị rơi xuống sông vào đêm hôm xảy ra mất tích hay không.

Tính tới chiều 4/9, nhóm bất ngờ tìm thấy 97 chiếc ô tô nằm dưới lòng sông. Lindsay Bussick, thành viên Chaos Divers cho biết, mỗi lần lặn xuống để tìm xe, họ lại phát hiện thấy nhiều chiếc khác. Tuy nhiên tới nay, xe của cặp vợ chồng mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Trục vớt một chiếc ô tô vào ngày 3/9 (Ảnh: WGN News).

"Chúng tôi đã rà soát lòng sông Chicago trong những ngày qua và phát hiện thấy lượng xe nằm dưới đáy nhiều bất thường. Hiện chúng tôi lần lượt trục vớt từng chiếc", đại diện của đội Chaos Divers nói.

Trong khi đó, chiếc xe màu vàng Oldsmobile của đôi vợ chồng vẫn chưa thấy. Đại diện nhóm tìm kiếm cho biết, nhiều ô tô trong số những chiếc xe được tìm thấy nằm thành từng cụm dưới lòng sông. Có 3 cụm dao động từ 12 đến 19 xe cùng ở một chỗ nên thợ lặn lần lượt di chuyển từ chiếc này sang chiếc khác.

Tuy nhiên, nhóm quan tâm hơn tới những chiếc xe đứng ở vị trí lẻ loi bởi đó có thể là dấu hiệu của tai nạn, tự tử hoặc thậm chí là dấu hiệu của án mạng.

Hiện Sở Cảnh sát Chicago chưa đưa ra cập nhật chính thức nào về việc phát hiện số lượng lớn xe bị chìm dưới sông. Đồng thời, hiện vẫn chưa rõ liệu những chiếc xe này có liên quan đến vụ án hình sự hoặc các trường hợp mất tích nào khác hay không.

Trở lại câu chuyện mất tích của đôi vợ chồng người Mỹ, trong hồ sơ được lưu lại cho thấy, vào thời điểm trước khi biến mất bí ẩn, ông Edward đã nói chuyện với bạn bè rằng cảm thấy không khỏe nên muốn rời sớm khỏi bữa tiệc.

Sau đó, hai vợ chồng tự lái xe về nhà. Kể từ đó không ai trông thấy họ nữa. Ban đầu cơ quan điều tra đưa ra giả thuyết, ông Edward có thể lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.

Chiếc ô tô Oldsmobile rơi khỏi chiếc cầu bắc qua sông Chicago. Tuy nhiên, một cuộc tìm kiếm trên diện rộng sau đó không phát hiện tung tích của ông bà Edward cũng như chiếc xe ô tô. Năm 1980,12 chiếc ô tô đã được trục vớt khỏi dòng sông nhưng không có chiếc Oldsmobile của ông Edward.

Vụ việc rẽ sang hướng khác vào năm 1994 khi có người trình báo với cảnh sát rằng, sau khi rời khách sạn Sheraton, ông bà Edward và Stephania đã bị các thành viên của một băng đảng sát hại. Thi thể của họ bị đặt trong xe ô tô, sau đó dìm xuống ao gần Green Oaks. Tuy nhiên, khi tìm kiếm, cảnh sát không phát hiện được gì.