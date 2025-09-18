TikToker Giao Heo qua đời ở tuổi 33

Chiều 18/9, nhiều trang tin đồng loạt đăng tải thông tin TikToker Giao Heo (tên thật là Hồ Hoàng Giao) qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột của anh khiến nhiều người bất ngờ, bởi chỉ một ngày trước đó, anh vẫn đăng tải hình ảnh, video đầy năng lượng trên mạng xã hội.

Theo cập nhật từ Facebook cá nhân, bài viết và hình ảnh gần nhất của anh được đăng ngày 17/9. Anh còn hào hứng check-in (chụp ảnh) tại Hà Nội, chia sẻ kế hoạch di chuyển đến Mộc Châu. Tin dữ đến bất ngờ khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân của anh.

“Anh luôn là nguồn cảm hứng tích cực với tụi em. Mong anh yên nghỉ!”, một tài khoản để lại bình luận. “Vẫn còn chưa tin nổi, hôm qua còn xem clip mới của anh. Thương anh quá!”, một người khác nghẹn ngào.

Anh Giao bén duyên với TikTok qua những clip chế biến món ăn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một người bạn của anh Giao xác nhận với phóng viên Dân trí, nam TikToker qua đời lúc 9h ngày 18/9, do tai nạn giao thông.

“Khi nghe thông tin, tôi liên hệ với vợ anh ấy, được chị xác nhận. Tôi không thể tin nổi, anh hiền lành, vui tính và rất giỏi chuyên môn quay dựng cũng như sáng tạo nội dung. Chúng tôi quen biết bởi tôi làm cùng nghề và đã theo dõi kênh của anh từ lâu.

Anh Giao sống chân thành, luôn sẵn sàng nâng đỡ anh em trong nghề, thường xuyên động viên mọi người cố gắng. Sự ra đi của anh thật sự là một mất mát lớn”, người bạn chia sẻ.

Theo người này, tang lễ của TikToker Giao Heo sẽ được tổ chức tại quê nhà Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Giao Heo sinh năm 1992 tại Buôn Ma Thuột, hiện sống và làm việc tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Giao Heo từng là đầu bếp tại nhiều quán ăn ở TPHCM. Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2015, do thu nhập không đủ trang trải, anh quyết định trở về Bảo Lộc sinh sống.

Anh từng thử mở quán ăn và quán cà phê, nhưng phải đóng cửa khi dịch Covid-19 bùng phát. Chính biến cố ấy lại mở ra cơ duyên để anh bắt đầu sáng tạo nội dung trên TikTok, khi một người bạn gợi ý rằng anh khá hợp để diễn xuất, sáng tạo nội dung trên nền tảng này.

Ngoài làm mảng ẩm thực, anh cũng thường xuyên chia sẻ những clip giới thiệu về các sản phẩm công nghệ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhờ gợi ý của bạn, Giao Heo thử sức với việc sáng tạo nội dung trên TikTok. Ban đầu, video của anh không được đánh giá cao. Trong một lần vô tình quay video làm bánh mì, anh bất ngờ thu hút nhiều người xem nên bén duyên với việc làm video về các công thức nấu ăn.

Với sự sáng tạo không ngừng, anh liên tục cho ra đời những món ăn đa dạng, cuốn hút người xem, đặc biệt là giới trẻ. Hiện, kênh TikTok của anh có hơn 1,8 triệu lượt theo dõi, gần 40 triệu lượt thích.

Ngoài ra Giao Heo còn sở hữu kênh YouTube 682.000 lượt đăng ký. Không chỉ chia sẻ công thức nấu ăn đơn giản, lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng về sự sáng tạo trong ẩm thực, trên Fanpage hơn 163.000 người theo dõi, Giao Heo thường xuyên review (giới thiệu) về các món đồ công nghệ. Anh được nhiều người khen rằng là "có tâm", gần gũi và ấn tượng.

Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn trong lòng những người hâm mộ. Dù đã khép lại hành trình ngắn ngủi, hình ảnh một anh chàng gần gũi, vui vẻ, đầy nhiệt huyết vẫn sống trong ký ức những người yêu mến anh.