Tiết kiệm mua điện thoại trả góp, nữ sinh bị trộm khi đang đi làm thêm

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen bước vào quán kem.

Trong lúc nữ nhân viên quay vào trong để chuẩn bị đồ cho khách, người đàn ông này đã tiến sát quầy. Dù có một vị khách khác đang đứng chờ ngay bên cạnh, anh ta vẫn thản nhiên giơ tay lấy trộm chiếc iPhone đặt phía trong quầy.

Toàn bộ hành động diễn ra trong khoảng 20 giây. Sau khi lấy được điện thoại, người đàn ông lập tức rời khỏi quán. Đoạn clip ngay sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ trước hành vi táo tợn này.

Dưới phần bình luận, nhiều độc giả thể hiện sự phẫn nộ: “Xem mà bức xúc, giữa ban ngày mà dám ngang nhiên như vậy, mong sớm tìm ra kẻ này”; “Tội nghiệp bạn nhân viên, chắc vừa hoảng loạn vừa mất đồ, mong cơ quan chức năng vào cuộc”; “Camera ghi rõ thế này thì không thoát đâu, hy vọng sớm bắt được để răn đe những kẻ khác”...

Tiết kiệm mua điện thoại trả góp, nữ sinh bị trộm khi làm thêm ở quán kem (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với Dân trí, Thanh Ngọc (sinh viên năm thứ 2, Học viện Chính sách và Phát triển) xác nhận mình chính là nạn nhân trong vụ việc mất điện thoại gây xôn xao những ngày qua.

Ngọc kể, sự việc xảy ra khoảng 19h21 ngày 22/9, cô đi làm tại quán kem trên đường Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội). Đây mới là lần thứ 2 cô đến làm việc tại cơ sở này.

Khi đó, quán rất đông khách, chỉ có cô cùng một người nữa vừa nhận đặt nước, vừa pha chế nên khá bận rộn. Chiếc điện thoại của Ngọc được đặt ngay trên quầy thu ngân cạnh máy tính.

“Tôi không nghĩ có người lại liều lĩnh đưa tay vào lấy, chủ quan nên đã bị mất điện thoại”, Ngọc buồn bã chia sẻ.

Theo lời nữ sinh, do mải phục vụ khách, cô không nhận ra việc điện thoại của mình bị lấy mất. Khoảng 15 phút sau, khi cần dùng mà đi tìm thì không thấy điện thoại đâu, Ngọc mới nhờ quản lý kiểm tra camera.

Đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc áo đen đã lợi dụng lúc nhân viên sơ hở liền tiến tới lấy trộm rồi rời đi ngay.

“Chiếc điện thoại tôi bị mất trị giá khoảng 14 triệu đồng, là iPhone 14 Plus tôi mua trả góp, đến nay vẫn chưa thanh toán xong”, Ngọc nghẹn ngào nói.

Để sở hữu chiếc máy này, Ngọc đã làm thêm nhiều tháng, tiết kiệm từng khoản nhỏ. Hiện cô vẫn làm thêm sau giờ học ở quán kem với hy vọng sớm trả hết nợ.

“Mỗi tháng tôi làm ở quán kem kiếm được 2-3 triệu đồng, số tiền đó dành để trả góp điện thoại, tự trang trải một phần chi phí sinh hoạt để mẹ bớt vất vả”, Ngọc chia sẻ.

Nợ mua điện thoại còn chưa thanh toán hết thì đã bị trộm lấy mất khiến cô gái rất buồn. Với Ngọc, chiếc điện thoại không chỉ là tài sản giá trị lớn nhất cô từng mua bằng chính công sức của mình, mà còn chứa rất nhiều dữ liệu học tập quan trọng.

Ngay sau sự việc, Ngọc đã trình báo công an và gọi điện cho mẹ. “Tôi khóc rất nhiều, mẹ phải an ủi liên tục, động viên rằng hãy coi đây là bài học lớn. Nhưng thật sự tôi mong người đàn ông kia có thể trả lại máy. Tôi chỉ là sinh viên, không thể trong chốc lát kiếm ra một khoản tiền lớn để mua máy mới trong khi tiền trả góp cũ vẫn còn”, Ngọc thở dài.

Nữ sinh sau đó đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với hy vọng đối tượng xem được và trả lại tài sản cho cô. Đồng thời, Ngọc cũng gửi lời cảnh tỉnh đến mọi người: “Chỉ một chút sơ hở, tài sản có giá trị có thể biến mất trong tích tắc. Mong mọi người hãy luôn cẩn thận, đừng chủ quan như tôi”.