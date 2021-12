Tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh vừa mở bán đã phải đóng cửa

Dân trí Sau khi mở bán được 3 tiếng đồng hồ, tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh bị lực lượng chức năng yêu cầu tạm ngưng hoạt động do lượng khách đến mua quá đông, dẫn đến quá tải, cản trở giao thông đi lại.

Từ sáng ngày 16/12, khoảng 100 thực khách đã tập trung xếp hàng tại trước cửa tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh trên đường số 4 (phường 4, quận 3) để chờ mua bánh mì.

Tiệm bán bánh mì thu hút sự chú ý của thực khách vì được chủ tiệm giới thiệu là tách ra từ thương hiệu bánh mì Huynh Hoa (hay còn được gọi là Huỳnh Hoa), một trong những địa chỉ nổi tiếng ở TPHCM vì chất lượng tốt và sự lâu đời cũng như mức giá khá cao.

Trong sáng nay, sau 3 tiếng mở bán (từ 6h đến 9h) cửa hàng đã treo biển tạm đóng cửa. Tuy nhiên, ở phía ngoài cửa tiệm, hàng chục thực khách vẫn nán lại đợi tới tận chiều để chờ cơ hội mua bánh mì.

Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn không mua được bánh

Chị Nguyễn Thị Thương (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết sáng nay chị cùng bạn của mình đi tận hơn 10 km đến đây để mua bánh mì. Tuy nhiên, sau 2 tiếng chờ đợi, chị Thương và bạn mình đành phải ra về tay trắng.

"Tôi đến đây từ lúc 13h để mua bánh vì nghe nói đây là tiệm tách ra từ thương hiệu bánh mì nổi tiếng Huynh Hoa. Hồi sáng tôi đọc báo thấy tiệm nói nghỉ sáng và đầu giờ chiều sẽ bán trở lại nhưng 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi vẫn chưa thấy họ mở cửa. Có lẽ tôi sẽ quay lại vào ngày khác", chị Thương nói.

Thực khách Nguyễn Thị Thương tìm tới mua bánh mì những tiệm đã đóng cửa (Ảnh: Quang Anh).

Còn thực khách Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho hay dù đã xếp hàng 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều nay nhưng đều không thể mua được bánh mì tại cửa hàng này. Theo nam thực khách, do giá bánh cao (50.000-60.000 đồng/ổ) nên khi tiệm bánh có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 thì thu hút rất đông người mua.

"Sáng nay tôi đến đây từ lúc 7h30 sáng để tranh thủ mua bánh mì ăn rồi đi làm nhưng dòng người xếp hàng quá đông. Hơn 1 tiếng đồng hồ không mua được bánh, công an thì đi dẹp và sợ trễ giờ làm nên tôi đành bỏ cuộc và đợi chiều về mua. Bây giờ 16h chiều, tôi quay lại thì cửa hàng lại thông báo đóng cửa", nam thực khách kể.

Bánh mì Ô môi được mở bán sau khi thương hiệu cũ được hai người chủ cũ tách ra (Ảnh: NVCC).

Theo quan sát của phóng viên, dòng người xếp hàng đợi để mua bánh mì trong buổi chiều nay kéo dài hơn 200 m. Do cửa tiệm nằm giữa con đường nhỏ, khách tới mua không có chỗ gửi xe nên đậu bừa bãi khiến con đường chật cứng.

Việc tập trung đông đúc của khách mua bánh mì khiến nhiều phương tiện khác khi lưu thông qua đoạn đường này gặp cảnh ùn tắc, chật chội. Nhiều người dân đi đường gặp cảnh chật chội đã tỏ ra bực tức và phải quay đầu phương tiện.

Một số người dân địa phương tại đây cho biết trong sáng nay, do khách xếp hàng mua bánh mì quá đông gây ồn ào và cản trở giao thông nên công an khu vực đã có mặt để ổn định trật tự. Cửa tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh sau đó cũng được lực lượng chức năng yêu cầu tạm đóng cửa.

Tiệm bánh mì tạm thời đóng cửa sau ngày đầu tiên mở bán vì quá đông khách (Ảnh: Quang Anh).

Tuy nhiên, theo các cư dân ở đây, lượng người xếp hàng trước cửa tiệm này từ sáng tới chiều vẫn rất đông đúc.

Cửa hàng thông báo đóng cửa để sắp xếp quy trình đón khách

Đến 16h chiều cùng ngày, phía trước cửa tiệm vẫn còn khoảng hơn 40 người xếp hàng để chờ mua bánh mì. Khoảng 15 phút sau, một nam nhân viên từ trong cửa tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh đi ra và thông báo trong ngày hôm nay tiệm đóng cửa.

"Cửa tiệm cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuy nhiên lực lượng công an khu vực đã yêu cầu chúng tôi tạm thời đóng cửa để sắp xếp lại quy trình đón khách. Việc mở lại chúng tôi sẽ thông báo lại trên Fanpage chính thức của tiệm trong thời gian tới", nam nhân viên nói.

Nhân viên tiệm bánh thông báo tiệm tạm thời đóng cửa để sắp xếp lại quy trình đón khách (Ảnh: Quang Anh).

Cùng lúc này, trên Fanpge của tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh cũng phát đi thông báo về việc tạm đóng cửa quán và cáo lỗi với khách hàng.

"Do lượng khách đến mua quá đông dẫn đến quá tải cũng như mất an toàn, cản trở đi lại tại khu vực địa phương. Cửa hàng xin thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động. Cửa hàng sẽ hoạt động trở lại sau khi sắp xếp quy trình hợp lý. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã ảnh hưởng khách hàng chờ đợi vì năng lực bán hàng còn non trẻ", bài đăng trên Fanpage chính thức của tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh viết.

Trao đổi với Dân Trí, một lãnh đạo UBND quận 3 cho biết trong sáng nay lực lượng chức năng phường 4 đã có mặt để điều phối đám đông, vãn hồi trật tự tại khu vực trước tiệm bánh mì Bà Huynh.

"Sáng nay, phường đã mời chủ cơ sở bánh mì Ô môi Bà Huynh tới làm việc và yêu cầu cửa hàng bánh mì tạm thời đóng cửa. Ngoài ra, chính quyền phường cũng yêu cầu chủ tiệm cam kết khi hoạt động trở lại có biện pháp để hạn chế đông người phía trước tiệm, không để tái diễn tình trạng đông người trong bối cảnh dịch bệnh", lãnh đạo quận 3 thông tin.

Nhiều người tìm đến mua bánh mì chiều nay nhưng cửa tiệm đóng cửa, đành ra về (Ảnh: Quang Anh).

Tiệm bánh Ô môi Huynh vừa khai trương cách đây 2 ngày đang thu hút thực khách ở TPHCM khi khẳng định được tách ra từ bánh mì Huynh Hoa, một trong những địa chỉ nổi tiếng ở TP.HCM vì sự lâu đời và mức giá khá cao.

Không chỉ tương đồng với bánh mì Huynh Hoa về tên gọi và giá bán, tiệm bánh Ô môi Bà Huynh còn cho biết các nguyên liệu như pate, bơ, xá xíu, chả, dăm bông, xúc xích tỏi… hoàn toàn chế biến thủ công và cam kết chất lượng giống Huynh Hoa gốc và vượt trội hơn so với Huynh Hoa hiện tại.

Quang Anh