Thông điệp từ lễ ra mắt sản phẩm của PitiGroup

Buổi ra mắt thương hiệu có sự góp mặt của ông Đinh Văn Lộc - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai, bà Trang Lê - Founder and CEO Multimedia JSC - Founder and CEO tại Image Coach, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng nghề Công nghệ và TS Trần Xuân Ngọc - Phó hiệu trưởng phụ trách trường, bà Bùi Thanh Hương - Chủ tịch Happy Woman Leader Network, bà Mai Lan Vân - Giám đốc Marketing One Mount Consumer - One Mount Distribution.

Khách mời tham gia talkshow tại lễ ra mắt.

PitiGroup là hệ sinh thái bao gồm các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, phân phối bán lẻ và cung cấp dịch vụ chăm sóc, làm đẹp đến người tiêu dùng. Mỗi công ty trong PitiGroup có các chức năng khác nhau nhưng đều cùng phát triển trên cơ sở chú trọng ứng dụng công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo, góp phần gia tăng chất lượng đời sống và vẻ đẹp của người dân Việt Nam, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PitiGroup sản xuất thực phẩm, phân phối bán lẻ và cung cấp dịch vụ làm đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Phạm Thành Nam - Chủ tịch HĐQT tập đoàn chia sẻ về sự kết hợp ba chuỗi thương hiệu: "Với ba thương hiệu trên, chúng tôi sẽ phát triển theo hướng nhượng quyền thương mại để có thể nhanh chóng nhân rộng mô hình, phát triển thị trường".

Theo ông, nguồn kinh doanh này, có 3 điểm ưu việt. Thứ nhất là về cửa hàng, Color and Color, Piti Deli, Piti Kitchen sẽ được đặt trong cùng một tòa nhà hoặc được đặt rất gần nhau để tối đa hóa nguồn khách hàng thông qua chương trình marketing chéo lẫn nhau. Qua đó sẽ có mô hình cửa hàng trong cửa hàng để thúc đẩy và phát triển chuỗi thương hiệu.

Thứ hai là về nguồn nhân lực, PitiGroup lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bằng cấp chứng chỉ nghề chính thức từ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao.

Thứ ba là về vận hành, PitiGroup sẽ vận hành toàn bộ chuỗi cửa hàng cho nhà đầu tư, đặc biệt áp dụng các công nghệ quản trị hệ thống, triển khai các chiến dịch marketing để thúc đẩy doanh số và cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu với giá vốn rất cạnh tranh.

Ông Phạm Thành Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PitiGroup phát biểu.

Với thương hiệu Color and Color, PitiGroup mong muốn mang lại vẻ đẹp cho cả nam và nữ, bao gồm những dịch vụ chăm sóc toàn diện và chuyên nghiệp từ mái tóc đến làn da.

Đối tượng khách hàng của Color and Color là tất cả các khách hàng mọi lứa tuổi, mọi giới tính, yêu thích cái đẹp, muốn thay đổi và làm đẹp cho bản thân. Mục tiêu của Color and Color nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và đặc biệt là người phụ nữ về giá trị sống, biết yêu thương bản thân và vươn tới đích đến của thành công

Chuỗi Color and Color Hair & Beauty Salon chuyên về chăm sóc tóc và làm đẹp.

Bên cạnh đó, PitiGroup cũng cho ra mắt thương hiệu Piti Kitchen là chuỗi nhà hàng với mặt hàng chủ lực là những món ăn được chế biến theo công thức đặc biệt, mang hương vị độc đáo cho những bữa ăn gia đình. Piti Kitchen sẽ giúp tiết kiệm được thời gian chuẩn bị nấu nướng mà vẫn có bữa ăn đủ dưỡng chất cho gia đình.

Mô hình Piti Deli - chuỗi nhà hàng F&B cho dân công sở.

Cùng với đó, Piti Deli là hệ thống nhà hàng chuyên phục vụ bữa ăn sáng, bữa trưa và quà chiều, những món ăn nhẹ cho dân công sở. Các món ăn đều được chế biến tại quầy theo công thức đặc biệt tại Piti Deli mang lại những bữa ăn chất lượng.

Các sản phẩm của PitiGroup tại lễ ra mắt.

Thế mạnh của đơn vị này là tất cả chuỗi tiện ích về dịch vụ làm đẹp và các sản phẩm tiêu dùng đều trong một khuôn viên, từ việc bếp núc, đi chợ, mua sắm và làm đẹp. Các chuỗi giúp giải phóng thời gian cho người phụ nữ để có thể dành thời gian cho gia đình và bản thân, mang lại những trải nghiệm khác biệt.