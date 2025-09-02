Thiếu nữ thức xuyên đêm trên phố Hà Nội gấp sao, chép thơ tặng chiến sĩ

Từ 1/9, người dân từ khắp mọi nơi đã nô nức đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội chờ đợi xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhiều học sinh, sinh viên và các gia đình mang theo hoa, kẹo, bài thơ tự viết… chuẩn bị gửi tới những chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành.

Diệu Linh (áo trắng) cùng nhóm bạn chuẩn bị kẹo mút và hoa giấy để tặng các chiến sĩ tham gia diễu binh (Ảnh: Thanh Hà - Lê Phương Anh).

Tại nút giao Lê Hồng Phong - Hùng Vương, Nguyễn Huyền Diệu Linh (SN 2006) cùng nhóm bạn thân có mặt từ khoảng 1h để chờ xem diễu binh và chuẩn bị tặng quà cho các chiến sĩ.

Các bạn chuẩn bị kẹo mút và hoa làm từ giấy ghi chú, mỗi mảnh giấy ghi một lời chúc riêng, vừa đáng yêu vừa ý nghĩa. Những lời chúc gửi gắm lòng biết ơn với Tổ quốc, cảm ơn các chiến sĩ và chúc các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những lời chúc được các bạn viết tay cẩn thận (Ảnh: Phương Anh).

Những món quà giản dị nhưng chan chứa tình cảm (Ảnh: Thanh Hà).

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn khéo léo gấp thêm những hình bồ câu hòa bình và kèm theo những lời nhắn yêu thương hình trái tim, tạo nên những món quà nhỏ nhưng chan chứa tình cảm.

Linh dí dỏm chia sẻ: “Chúng tôi muốn có món quà nhỏ tặng các chiến sĩ, đồng thời cũng là cách để giết thời gian lúc rảnh”.

Diệu Linh hy vọng sẽ có cơ hội trực tiếp giao lưu, trao những món quà này đến tay các chiến sĩ.

Gia đình chị Trần Thị Phương Lan, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, gồm 6 thành viên, đã bắt đầu hành trình từ lúc 2h và có mặt tại Hà Nội lúc 15h30 cùng ngày. Mục đích của chuyến đi là để chọn được vị trí thuận lợi tại đường Tràng Thi, theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành trong không khí trang trọng và hân hoan của ngày Quốc khánh.

Chu Trần Hồng An (thứ 2, từ phải sang) tự tay viết các bài thơ rồi khéo léo cắt thành hình trái tim, mỗi bản là một lời chúc riêng, vừa tinh tế vừa chan chứa tình cảm (Ảnh: Hương Hồ - Hồng Hạnh).

Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình chị Lan mới 12 tuổi, nhưng đã rất háo hức cùng bố mẹ và các anh chị trải nghiệm không khí buổi lễ đặc biệt này. Hành trang của cả gia đình gồm cơm nắm, muối vừng, ghế xếp và đặc biệt là những bài thơ tự sáng tác, nhằm gửi lời tri ân đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong lễ diễu binh.

Các bài thơ này được con gái chị Lan, nữ sinh Chu Trần Hồng An sáng tác, tự tay viết rồi khéo léo cắt thành hình trái tim, mỗi bản là một lời chúc riêng, vừa thể hiện sự tinh tế vừa chan chứa tình cảm.

Hồng An chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ: “Cháu hy vọng sẽ được gửi tận tay các chiến sĩ trong các khối diễu binh đi qua đây. Mỗi bài thơ nhỏ như lời cảm ơn, mong muốn góp một chút niềm vui và sự động viên cho các anh trong ngày lễ trọng đại của đất nước”.

Thượng úy Lê Văn Hinh, cán bộ công an xã Thư Lâm (Hà Nội), vui vẻ nhận cốc nước được người dân trao tận tay (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài những món quà tinh thần, nhiều người dân còn chung tay động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Trên phố Hàng Khay, bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, người dân mua đồ uống để tiếp sức cho các chiến sĩ công an.

Thượng úy Lê Văn Hinh (cán bộ công an xã Thư Lâm, Hà Nội) vui vẻ nhận cốc nước được trao tận tay, thể hiện tình cảm thân thiện, gắn kết giữa nhân dân và lực lượng đảm bảo an ninh.

Những hành động nhỏ nhưng chan chứa tình cảm ấy góp phần làm không khí lễ diễu binh thêm ấm áp và gần gũi, thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đối với những người bảo vệ Tổ quốc.