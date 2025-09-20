Thích thú xem đàn vịt massage cho khách ở Cần Thơ

Chuyến phiêu lưu đến miệt vườn sông nước miền Tây không chỉ dừng lại ở những trái cây ngọt lành hay làn gió mát rượi.

Tại một "ốc đảo" nép mình giữa dòng sông Hậu, người dân tiếp tục sáng tạo ra một trải nghiệm độc đáo bằng dịch vụ massage có một không hai do những chú vịt cỏ thực hiện.

Chị Bùi Thúy Liễu (ngụ Cồn Sơn, Cần Thơ) giới thiệu với du khách bầy vịt biết massage tại vườn mình (Ảnh: Hoàng Duật).

Trong một khu vườn, sầu riêng và bưởi trĩu quả, bà Bùi Thúy Liễu, chủ vườn Phương My (Cồn Sơn, Cần Thơ) đã biến ý tưởng kỳ lạ thành hiện thực. Từ đàn vịt mình chăn nuôi hằng ngày, bà Liễu đã huấn luyện chúng thành đàn vịt biết massage phục vụ khách du lịch.

Để trải nghiệm dịch vụ massage đặc biệt này, du khách được mời ngồi trên một chiếc ghế gỗ mộc mạc, thả chân xuống sàn gỗ. Rồi bà Liễu cất tiếng gọi "két, két, két...", như một huấn luyện viên trưởng.

Đàn vịt đang bơi lội dưới ao nghe tiếng kêu bỗng bị thu hút, vỗ cánh hăm hở bơi lên bờ. Chúng thoăn thoắt đi lên một chiếc cầu thang gỗ nhỏ, tiến thẳng đến chỗ du khách rồi chăm chú quan sát chủ theo từng mệnh lệnh.

Bà Liễu vừa vung tay rải thức ăn, hàng chục "nhân viên" đưa chiếc mỏ tíu tít gõ lên, gõ xuống trên chân, khiến du khách thích thú, vui nhộn và bật cười. Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng kêu rộn ràng của những chú vịt, tạo nên không gian sống động và đáng yêu.

Khách du lịch vượt hàng chục cây số trải nghiệm massage vịt ở Cần Thơ (Video: Hoàng Duật).

Từ An Giang đến Cần Thơ trải nghiệm massage vịt, anh Trần Quang Vinh (36 tuổi, ngụ An Giang) chia sẻ: "Ban đầu tôi khá tò mò và e ngại. Nhưng sau khi được chị Liễu hướng dẫn tôi thấy bầy vịt rất thân thiện. Đây là một trải nghiệm rất thú vị".

Để có được số lượng đông "nhân viên" chuyên nghiệp và dạn dĩ như vậy, bà Liễu cho biết đã phải dành nhiều tháng trời để huấn luyện.

Những chú vịt "massage" chân khách (Ảnh: Hoàng Duật).

Bà chia sẻ, ý tưởng này nảy ra từ việc thấy du khách thích thú chụp ảnh cùng đàn vịt cỏ do mình nuôi trước đó. Tuy nhiên, qua quá trình tập dợt, bà Liễu nhận thấy những chú vịt trưởng thành lại quá nhát nên đã quyết định mua một lứa vịt con về nuôi và dạy dỗ từ nhỏ.

"Vịt cơ bản rất nhát, chỉ cần một cử động nhỏ là chúng chạy tán loạn. Nhưng mình cứ gần gũi và kiên trì cho ăn, riết rồi chúng cũng dạn dĩ. Cho ăn theo một khung giờ nhất định rồi chúng sẽ quen", bà Liễu kể.

Hiện tại, đàn vịt massage của bà Liễu có hơn 30 con và được đưa vào "làm việc" khi đã được hơn hai tháng tuổi, đủ khỏe mạnh và cứng cáp. Để đảm bảo vệ sinh, bà dọn rửa khu vực nghỉ ngơi của chúng mỗi ngày 3-5 lần.

Hiện, bà Liễu mở cửa cho khách đến trải nghiệm massage vịt không thu phí với điều kiện khách mua thức ăn cho vịt tại chỗ của bà với giá từ 15.000-30.000 đồng.